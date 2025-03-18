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2025年3月18日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：借來的時間 難還的未來 ／文：袁彌昌
聞風筆動：預算案兩建議反響大 如何調整4月底揭盅 ／文：李先知
阮穎嫻：公屋失上流力 富戶政策宜改革
姚志勝：關於香港金融「超倫敦追紐約」的幾點思考
歐陽五：賴清德耍「小心機」 當心「大翻車」
林余家慧：正面看待發展 攜手讓花墟魅力持續綻放
筆陣：借來的時間 難還的未來 ／文：袁彌昌
【明報文章】目前香港疲弊，樓價持續下滑、消費萎縮、經濟不振，潛藏的危機不知何時爆發及如何收科，此誠危急存亡之秋也。假如這樣也看不出是危急存亡之秋，不單是理性和判斷有問題，道德上也應予以譴責。
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筆陣：借來的時間 難還的未來 ／文：袁彌昌
聞風筆動：預算案兩建議反響大 如何調整4月底揭盅 ／文：李先知
阮穎嫻：公屋失上流力 富戶政策宜改革
姚志勝：關於香港金融「超倫敦追紐約」的幾點思考
歐陽五：賴清德耍「小心機」 當心「大翻車」
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