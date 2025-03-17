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孫興杰

孫興杰：特朗普、澤連斯基與國際秩序的韌性

【明報文章】經8個多小時談判，美烏發表聯合聲明：烏克蘭接受美國提出的30天臨時停火建議，美國立即恢復對烏軍事援助。當時身在沙特阿拉伯的烏國總統澤連斯基無參加會談；他發表視頻講話時，感謝美國特朗普總統讓雙方團隊舉行了建設性的會談。特朗普則對媒體表示，稍後可能會給俄羅斯普京總統打電話，建議俄方接受停火建議。

帝國主義不是21世紀的選擇

從早前白宮的唇槍舌劍，到現在的隔空合作，澤連斯基似乎恢復了與特朗普的合作關係。美方也釋放信息稱，未來將邀請澤連斯基重回白宮。可以說，澤連斯基的穩定性對冲了特朗普的不確定性；國際秩序的韌性亦得以呈現，表明回到19世紀帝國主義時代終歸不是21世紀的選擇。

美烏雙方代表團在沙特舉行了長時間會談，聯合聲明內容比較豐富，一方面可能包含澤連斯基原本訪問白宮的議題，另一方面更突出了30天臨時停火決定。應該說，白宮口水戰的陰霾一掃而空，澤連斯基和烏國外交團隊取得了令人矚目的外交勝利。面對特朗普衝擊，澤連斯基提供了一種有效應對方式，不排除其他國家領導人會借鑑其經驗。

用著名戰略家John Gaddis的理論來說，戰略家需兼備狐狸和刺蝟的特質——狐狸知道很多事，敏感靈活；刺蝟只知道一件事，目標堅定。於3年戰爭中，澤連斯基及其團隊鍛造了堅定不移的戰略意志。無論是在開戰後的兵臨城下，還是於2023年秋面臨美國軍援枯竭，澤連斯基都沒在國家根本利益和目標上妥協。這種刺蝟一般的意志，在白宮口水戰中亦有表現。好在，澤連斯基隨後便回到狐狸的一面，放低身段，保持與美國溝通。環顧歐洲，有幾個歐洲領導人能有澤連斯基的戰略意志和手腕？

當然，美烏能夠在沙特會談，不止澤連斯基一人之功，歐洲國家亦給予強而有力支持。不過澤連斯基無「負荊請罪」，也沒讓英法領導人陪同到白宮道歉，反而是美國一眾高官單方面宣布澤連斯基已經道歉和感謝。

特朗普試圖用極限施壓迫使烏方屈服，全盤接受美國安排，但「無牌可打」的澤連斯基無接受。特朗普及其團隊似乎簡單認為，只要烏國屈服，特朗普用電話或會面就可說服普京，實現和平。事實上這完全是一廂情願，特朗普及其團隊並無拿出和平路線圖，而只是要求烏國停火。特朗普念念不忘的烏國關鍵礦產資源，並非和平的保障。其如意算盤或許是美烏簽署礦產協議，俄烏停火，美國企業和工人到烏國開採礦產，歐洲派駐安全保障部隊。他以為只要美國人在挖礦，俄方就不會對烏發動進攻。

澤連斯基面前 強者也無法為所欲為

從地產商思維來說，這未嘗不可，然而地緣政治跟地產開發是兩回事。尤其是烏國所在的中東歐地區，幾百年來一直是地緣博弈的破碎地帶。面對澤連斯基的強硬態度，特朗普祭出「暫停軍事援助和情報分享」，甚至傳出馬斯克的「星鏈」通訊服務也要被切斷，這對烏方來說的確是至暗時刻。很快，特朗普就發現，「無牌可打」的澤連斯基其實是特朗普手裏一張牌：若澤連斯基真的投降了，特朗普用什麼勸說俄國停手呢？况且在沒有美國軍援時澤連斯基亦未放棄，烏國自身軍備生產在恢復，歐洲國家也加速武裝。倘澤連斯基不指望特朗普援助，那特朗普也是無牌可打，除非他站在俄國一邊。

在澤連斯基面前，強者也無法為所欲為。特朗普沒幾天就恢復了對烏的情報支持；沙特會晤後，美方立即恢復對烏軍援。烏方接受美國停火建議，看似妥協，實則回報頗豐——美國恢復軍援；雙方指定談判團隊圍繞烏國長久和平及安全保障開展談判；停火期間實行人道主義救援，包括交換戰俘、讓平民和兒童返回（澤連斯基在白宮重點提及的問題）。

現在球到了俄方一邊，其實也是到了美國一邊。停火主要是海空停火，這對俄軍有更大約束。雖烏國也對俄方發動了遠程無人機襲擊，但缺少防空武器的烏方更需要海空停火；至於地面停火似乎還不到時機。烏國在特朗普面前顯示了和平意願，現在輪到俄國了。特朗普能不能搞定俄國呢？

事實上美烏會談後，美國斡旋停火才剛開始：一方面，「無牌可打」的烏國已上了談判桌，且佔據先機，至少得到了與俄方差不多的談判地位；另一方面，美國在施壓烏國後，需對俄「軟硬兼施」。美國認為烏國不好打交道，那俄方呢？在美烏交鋒的一個月中，俄國只是在「樂見其成」。美俄之間也舉行了會談，惟在制裁等問題上無突破，而俄方則重提「特別軍事行動」的既定目標。

其實3年之間，俄國最初的目標已無實現之可能。特朗普對烏極限施壓，令俄國似乎看到勝利前景。然而隨着美烏發表聯合聲明，俄國似乎又回到一個月之前。更嚴重的是，倘俄國不接受停火建議，特朗普不僅會升級對俄制裁，而且會加強對烏軍援。

烏國已上談判桌 歐洲還沒有

美烏聯合聲明裏，烏方代表團重申歐洲伙伴應參與和平進程，這是非常值得玩味。烏國的重申，意味着美國代表團並不同意，這對歐洲來說無疑是一次重擊。烏國現在上談判桌了，而歐洲還沒有。澤連斯基和烏克蘭通過自己努力，贏得了與美國談判的資格，而歐洲呢？美烏發表聯合聲明後，歐洲國家一陣歡呼。對歐洲而言，特朗普能夠繼續支持烏方，固然是好事，至少可以給歐洲重新武裝的喘息之機；但美國不同意歐洲「上桌」，那麼歐洲除了加速戰略自主、自我防衛，也沒有更好選擇。

特朗普上台後，受衝擊最嚴重的還是歐洲盟國。從美俄首腦通話到白宮口水戰，至美烏沙特會談，歐洲每每「躺着中槍」。當然，不排除特朗普政府有意為之。對歐洲而言，這是冷戰以來最大的地緣政治挑戰。若無美國的安全承諾，歐洲斑駁的地緣政治結構如何企穩？

歐洲「安全休假」結束

現在歐洲國家和北約不能沒有美國，惟歐洲國家已開始設想一個沒有美國的歐洲安全體系。首先，在核威懾議題上，英法作為兩個歐洲核武國家，開始探討構建歐洲核威懾體系。其次，法國召集30多國的防務高官商討向烏派遣維和力量，美國不在受邀之列。再次，歐盟推出數千億歐元的重新武裝預算，歐盟安全戰略已重新轉向軍事領域。最後，英國、法國、德國、意大利、波蘭5個歐洲軍事大國召開防長會議，呈現未來歐洲安全體系的支柱結構。當然，其中會包括經過戰火考驗的烏克蘭。

看起來，歐洲安全形勢再次處於二戰戰後初期的節點上。當時在蘇聯的安全壓力下，歐洲拉住美國建立了北約；而現在歐洲面臨特朗普和普京兩面夾擊，歐洲的安全休假結束了。

特朗普上任以來的政策，似乎並未超越二戰期間美國形成的兩洋戰略框架；而備受衝擊的歐洲，也離不開北約。反過來，特朗普也不是要退出北約，而是要歐洲與美國共同承擔責任。

長久以來，美國的戰略重心在歐洲；21世紀以來，世界經濟政治重心向太平洋轉移，美國也在調整兩洋戰略平衡，轉向亞太。特朗普的政策大概也在這樣的框架之下。然而宏大的戰略調整，需要天時地利人和，更需複雜專業的外交談判，如同上世紀70年代美國尼克遜、基辛格推行的全球戰略調整一樣。看起來，尼克遜主義既是特朗普主義的參考，也是特朗普第二任期難以企及的目標。

作者是中山大學國際關係學院教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[孫興杰]

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