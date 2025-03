James Browne：在愛爾蘭國慶日 滿懷信心地展望未來

聖博德日讓全球數以千萬計擁有愛爾蘭血統的人民,以及所有喜歡愛爾蘭的朋友,一起為愛爾蘭慶祝,同時宣揚那些塑造了愛爾蘭島的文學、音樂、文化、歷史和人生觀。我們知道,愛爾蘭十分幸運能有一個眾人同樂的國慶。

香港也不例外。這個城市有成千上萬的居民在愛爾蘭出生、具愛爾蘭血統、曾到過愛爾蘭、曾向愛爾蘭人學習英文,或只是想享受和慶祝聖博德日。上星期三晚,我在愛爾蘭錦標之夜(Ireland Trophy Race Night)頒獎時看到了這一點:眾多香港人、旅客和來自世界各地的朋友們穿著綠色衣服,伴隨愛爾蘭音樂起舞。在聖博德日,所有人都歡迎成為愛爾蘭群體的一分子。

對烏克蘭不利的協議 對所有人都不利

然而,我們也知道這個3月並非處處都是愉快的日子——戰爭衝突繼續摧殘世界各地的生活,導致更多人流離失所和活在飢餓當中;氣候變化的影響,亦正以更多不同方式呈現。

上個月是俄羅斯殘酷入侵(brutal invasion)烏克蘭3周年,這種非法侵略(illegal aggression)必須停止,但我們如何實現和平至關重要。愛爾蘭的立場很清楚:沒有烏克蘭的參與,就不能達成有關烏克蘭的和平方案;而對烏克蘭不利的協議,將對我們所有人都不利。這就是我們聲援烏克蘭的原因,不論是現在還是未來。

另一方面,愛爾蘭對中東局勢也採取了有原則的立場。我們堅決譴責哈馬斯於2023年10月7日對以色列發動令人髮指的恐怖襲擊;當中挾持人質的行為不能接受,我們要求將所有人質歸還給家屬。在加沙,城市破壞和人民受苦的程度確實令人震驚。重要的是敵對行為(hostilities)不再重燃,而緊急人道援助必須繼續大規模擴展。

愛爾蘭與香港的共同價值觀

愛爾蘭認為:保護和促進人權,是維護全球和平與穩定的先決條件。這也是我們參選2027至2029年度聯合國人權理事會的其中一個原因。

在這些工作進行之際,愛爾蘭也密鑼緊鼓地籌備在2026年下半年擔任歐盟理事會的輪值主席國。愛爾蘭很幸運地位處歐盟的核心——歐盟不但是一個史無前例的和平組織,更是一個逾4.5億人口的蓬勃市場,以及社會變革和共融的催化劑。

在經濟方面,愛爾蘭與香港的關係非常穩固。我們的相似之處在於發揮「聯繫人」的角色:愛爾蘭是通往歐洲的大門,而香港則是進出中國的大門。作為面向世界的細小地方,自由、開放和國際視野一直是我們經濟發展的關鍵;而這些共同的價值觀,也將同樣成為我們經濟成功的關鍵。

沒有團結 沒有力量

毫無疑問,我們在未來的歲月將面臨巨大而複雜的全球挑戰。但若我們以建設性的協作方式來迎接這些挑戰,並善用多邊關係和國際機構來達成共識、發揮潛力,解決問題的機會將陸續有來。愛爾蘭有句名言,「Ní neart go cur le chéile」,沒有團結就沒有力量(there is no strength without unity)。正如我們慶祝聖博德日一樣,我們也應該為彼此的緊密合作而舉杯慶祝。香港和愛爾蘭人民理應如此。

作者是愛爾蘭房屋、地方政府及國家遺產部長

