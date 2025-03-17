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2025年3月17日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：如何杜絕台灣威權時代的幽靈重現？——從賴清德召開國安會議及恢復軍審制度說起 ／文：林泉忠
聞風筆動：長和賣港口 事前無知會北京成「死罪」／文：李先知
James Browne：在愛爾蘭國慶日 滿懷信心地展望未來
孫興杰：特朗普、澤連斯基與國際秩序的韌性
黃偉豪：用AI為公僕「瘦身」 需一套全面體制檢查
劉國熙：積極審視人才政策 精準施策協同變革
筆陣：如何杜絕台灣威權時代的幽靈重現？——從賴清德召開國安會議及恢復軍審制度說起 ／文：林泉忠
【明報文章】安全與自由之間如何取得有效平衡，向來是所有民主社會不斷詰問及不停思考的命題。今日台灣也迎來一個堪稱新的歷史階段。
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筆陣：如何杜絕台灣威權時代的幽靈重現？——從賴清德召開國安會議及恢復軍審制度說起 ／文：林泉忠
聞風筆動：長和賣港口 事前無知會北京成「死罪」／文：李先知
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孫興杰：特朗普、澤連斯基與國際秩序的韌性
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