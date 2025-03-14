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范寧

范寧：他山之石——政府在推動「社會處方」的關鍵角色

【明報文章】筆者在上文（刊2025年3月7日《明報》）提出香港發展「社會處方」的優勢，在於政府、慈善基金會，以至民間都有「治未病」的共同願景。2022年世衛組織出版的A toolkit on how to implement social prescribing（下稱《社會處方工具》），就介紹先行社會處方的成員國和地區政府，包括中國、英國、新加坡等地，在推動社會處方所擔當的角色與經驗。去年11月筆者就與醫護行者總幹事徐美儀隨香港社會服務聯會的考察團，前往新加坡了解當地政府如何推動社會處方的成型及在地發展。

根據世衛《社會處方工具》的定義，社會處方是建立醫療體系與非醫療體系服務資源和社區參與的路徑（pathway），令影響健康的潛在因素也得到適切關顧，令健康的人可以「治未病」，而健康出現狀况的人也可維持一定的生活與健康質量。

星洲經驗：跨部門合作推動

這路徑是難以自然地發生。新加坡經驗展示了，推動社會處方可以由政策部門跨部門合作開始。該國跨部門協作的其中一個相當關鍵安排，是由社會與家庭發展部長同時擔任衛生部副部長。筆者在星洲遇到的政府代表就表示，由一個擁有實權的政府高層坐鎮兩局，是有利在高階政策層面的規劃上為醫社路徑打好基礎，同時也向社會釋出信息，政府是重視醫社合作。

「健康SG計劃」（Healthier SG）是新加坡基層醫療的重要政策措施之一，相等於香港基層醫療藍圖。在星洲的考察中，組織「SingHealth Group」總監、醫生Michael Wong跟筆者分享中，就提到社會處方令當地基層醫療的規劃，會同時為意社會、經濟和環境條件等「健康的社會決定因素」對國民健康的影響。因此在「健康SG計劃」五大亮點項目裏，就特別強調官方與民間的社區伙伴連結和參與。

同時，新加坡也致力推動醫護界與社會服務之間的數據收集及整合。筆者知悉當地政府擬推出以長者為對象的「社健通」系統。透過該系統，醫護人員能夠掌握長者健康狀况之外，也可知悉他們接受社會服務及福利等資料，繼而方便他們為有需要之長者擬定個人化的醫社結合照護計劃。

設健康協調員 強化醫社協調

有政府決策機構的高層次推動，在執行上實現社會處方模式，也就順理成章。筆者在當地考察中，在地了解到不論是急症室、專科診所或私家診所轉介至社區醫院（SingHealth Community Hospitals）的康復者，或由當地健康院（polyclinics）或家庭醫生的服務對象，都可轉介去醫療機構內或社會服務單位內經培訓的健康協調員（wellbeing coordinator）接受評估，並與後者共同擬定個人化的社會處方，配對適切社區資源和服務，目標是優化當事人的「健康的社會決定因素」；同時也透過跟當事人建立信任和關係，與他們共擬力所能及的個人健康計劃，鼓勵他們行動，並且有事後跟進與評估。

由社會效益角度看，設立健康協調員，令健康照護可以立足社區，而非只在醫院或院舍發生；同時強化醫護與社會服務之間的協調，提供全人（holistic）而非疾病為本（disease-based）的個人化健康關顧。

不論是星洲的健康協調員，或是創立社會處方的英國的「link worker」，這類崗位的設立、相關培訓設計，以至在現有醫療和社會服務的設置及定位，無疑是由國家政策所推動。而世衛《社會處方工具》也有案例，例如內地江西省上饒市，就由地方政府推動醫護人員及社工肩負，不一而足。

政府牽頭 打通實踐進路

新加坡經驗展示了政府在發展基層醫療中，如何藉高層次的政府架構改動、健康政策擬定，到政策措施的執行及增設健康協調員，打通實踐社會處方的進路。這經驗亦令新加坡成為世衛推動社會處方的重要案例之一。目前，本港醫療系統和社會服務體系都想成就「治未病」。特區政府如可以再進一步，發揮牽頭角色，定能為社會處方在本地實踐提供堅實土壤。

作者是醫護行者創辦人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[范寧]

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