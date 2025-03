范寧：他山之石——政府在推動「社會處方」的關鍵角色

【明報文章】筆者在上文(刊2025年3月7日《明報》)提出香港發展「社會處方」的優勢,在於政府、慈善基金會,以至民間都有「治未病」的共同願景。2022年世衛組織出版的A toolkit on how to implement social prescribing(下稱《社會處方工具》),就介紹先行社會處方的成員國和地區政府,包括中國、英國、新加坡等地,在推動社會處方所擔當的角色與經驗。去年11月筆者就與醫護行者總幹事徐美儀隨香港社會服務聯會的考察團,前往新加坡了解當地政府如何推動社會處方的成型及在地發展。