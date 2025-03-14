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楊暟瀅、楊敬雯

楊暟瀅、楊敬雯：本地需更多城市綠地 減熱島效應

【明報文章】歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」和香港天文台均指出，2024年為其有紀錄以來最暖的一年。其中香港較1991至2020年正常值高攝氏1.3度，全年有11個月份較正常溫暖。

氣候危機日趨嚴重，香港天氣愈來愈炎熱，本地極端天氣和城市熱島效應亦因而加劇，預測2050年酷熱天氣日數或會較現時增加數倍至平均54日。本地有研究指出，當平均氣溫超過攝氏28.2度時，每上升1度，死亡率會增加約1.8%。故酷熱天氣不容忽視，而於城市中增添綠地正是其中一個解方。

城市綠地可助降溫

有益市民身心健康

香港人口稠密，密集的城市建築中採用混凝土等建築材料，或會吸收和儲存更多太陽熱力，減少在晚間釋放至高空的熱能；加上較高建築物亦會減低風速和蒸發量，從而抑制降溫，形成熱島效應，令香港市中心與郊野地區溫差可達攝氏10度。

研究顯示，樹蔭可阻擋七至九成太陽輻射量，幫助城市反射太陽熱量，並透過蒸發降低溫度；綠化公園可分別把空氣溫度及地表溫度平均降低攝氏3度和7度。故城市綠化空間應提供更多樹蔭，以助減緩城市熱島效應，改善城市「微氣候」。

大自然保護協會和思匯政策研究所於今年1月共同主辦「2025基於自然的解決方案氣候會議」，席間講者均強調香港應把基於自然的解決方案納入城市規劃，例如近年城市規劃逐漸重視「藍綠建設」概念，善用樹林、公園和河流等生態系統來應對城市獨有問題，並提高城市氣候韌性。

除了有助降溫，城市綠地更可令市容更美觀、提升附近居民生活品質，甚至提高物業價值。有科學家指出置身自然環境20分鐘以上，可降低大腦中壓力荷爾蒙皮質醇水平，故大眾去公園散步有助改善心理健康，降低鄰近地區的焦慮症或憂鬱症診斷率，也能鼓勵大眾運動。城市綠地亦可作為不同物種的走廊，以加強生態連貫性，並解決生境碎片化問題。因此，政府應盡快把城市綠地納入規劃，並增加城市綠化覆蓋率。

植物管理須妥善

香港雖然逾七成土地有植被覆蓋，但大部分均位於郊野，市民接觸綠化地段的機會僅為35%。此外，香港過往習慣種植少數外來品種，例如上世紀五六十年代政府大量種植台灣相思，現已陸續步入老年期；加上種植環境和管理欠佳，有倒塌風險。

若要增添城市綠地，政府應優先選擇適當的本地原生物種，更要注意保留原始景觀，因其在原生棲息地種植時往往有更高的碳封存能力，且可增加生物多樣性。

去年聯合國發布《2024年排放差距報告》，警告各國政府若再不採取更積極減排行動，全球暖化於2100年時或會高達攝氏3.1度。故當局亦須進一步制訂城市綠地管理計劃，統籌不同樹木管理部門的工作和釐清職權，更新並落實執行《街道選樹指南》等指引，考慮長遠氣候變化情况，思考哪些植物具備在其有效預期壽命內適應未來極端天氣的條件，以免規劃不當的工作導致更多成本和碳排放。

上述種種均需公私營機構投入和緊密合作，並要考慮發展需求與環境問題之間的平衡、維護城市綠地的成本，及鄰近居民需求，實施基於自然的解決方案，令城市更健康且具氣候韌性。

作者楊暟瀅是思匯政策研究所前傳意實習生、楊敬雯是思匯政策研究所營運經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[楊暟瀅、楊敬雯]

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