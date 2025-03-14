李峻嶸：政府財政預算：可能的「破局」和失蹤的「能者多付」

根據基本法第107條，特區「財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」。這條文反映了1980年代草擬基本法時，不論是基本法草委還是主流輿論，都將殖民政府主張的「小政府」視為香港經濟成功之重要基石。倘特區政府財政預算長期沒有「避免赤字」，則會引起是否與第107條精神不一致的疑慮。

在近年政府屢現赤字，甚至短期內也未必能恢復收支平衡的情况下，陳茂波申明應「以不同的理財目標和方法去分別管理」政府經營帳目與非經營帳目。他指經營帳目要「量入為出，以達至盈餘為目標」；非經營帳目的開支以基建支出為主，收入主力是賣地收益。由於基建開支往往「是對未來作出投資」，所以不應在賣地收益較少的時期耽誤投資時機。

減依賴土地收入 算有點「破局」意味

陳茂波認為，在賣地收益不能支持基建開支的時期，可運用經營帳目盈餘或財政儲備、公私營合作、發債等手段去支持基建開支。

一個政府的施政能力，跟它的財政能力不無關係。因此，當政府開支是高度依賴賣地收入時，高昂地價實際上對政府是有利的。除了本身有物業、渴望地價升值者，政府自身也有動機追求地價上升。用這個角度去看，地產商作為政府土地的直接買家，就會對政府有頗大的議價能力。

陳茂波今次決定以地價收入以外的方法去支持非經常開支，倘真的能長期貫徹的話，邏輯上政府自身就少了一個誘因去促使樓價和地價上升。地產商對政府的議價能力，也可能繼而稍有下降。

政府當然不會對包括樓價在內的資產貶值坐視不理，但若政府財政沒有如過往一樣受賣地收入所掣肘，而這變化能夠間接幫助整體經濟結構減少對地產行業的依賴，陳茂波減少依賴土地收入的決定，也算得上有點「破局」意味。

然而減少對賣地收入的依賴，也意味着其他財政措施會牽動社會上的利益分配。在預算案中，陳茂波清清楚楚地提到，可以用經營帳目盈餘去彌補非經營帳目缺口。而今次預算案的做法亦十分清晰：使經營帳目實現盈餘的主要做法，將是「節流」。

小政府已非金科玉律

有多大空間縮減規模？

節流其實不是新鮮事。2015年時，政府縱使連年累積龐大盈餘，時任財政司長曾俊華仍要求各部門在未來3個年度內共減少2%經營開支，以騰出資源推出新服務。陳茂波在5年前已宣告政府財政將進入「整固期」，繼而在2021年提出公務員編制零增長，及開始要求各部門削減經常開支。在財赤幾乎壓倒一切的輿論生態下，今次陳茂波要求各部門在未來3個年度各削減2%經常開支，而且訂下了在兩年內削減1萬個公務員職位的目標。

儘管近日輿論對部分節流措施（例如撤銷學生津貼、削減社福機構撥款）有頗大異議，但對於政府縮編這一方面，更多是嫌陳茂波未有「手起刀落」。這類不滿政府沒有足夠決心去削減的意見，能夠如此盛行，實是奇怪。2025年不像上世紀80年代，「小政府」早已不是一條金科玉律。今天無論平民百姓還是社會精英，大多認為社會上事無大小都要政府處理——振興新產業、扶持走下坡的行業、改善小市民民生都要政府有作為。再加上人口高齡化是鐵一般的事實，減少政府規模的空間到底有多大？

政府承擔多種責任 開源比節流更合理

况且，撤銷學生津貼和減少社福機構撥款，顯然會對民生有負面衝擊。而公務員凍薪和削減編制，也可能削弱「整體」受薪人士對僱主的議價能力。如為了政府削支滅赤令香港整體工資升幅減慢，繼而令人減少消費，試問有多少市民會因此得益？除非是覺得香港要靠減少勞動成本來增加優勢，否則又有何根據要求政府大幅提高削支力度？

既然政府被賦予如此多責任，開源比起節流才是更合理手段。於預算案演辭第229段，陳茂波提到開源時要「盡量體現『用者自付』和『能者多付』的原則」。奇怪的是，到第249段陳茂波列出五大增加收入的建議時，「用者自付」出現了兩次，「能者多付」這一概念卻無出現。而這五大建議中，只有針對跨國企業的稅收一項顯然體現「能者多付」原則。

不過，這措施不是源於特區政府自己，而是全球百多個經濟體於2021年就全球徵收不少於15%企業稅所達成的共識。而且相關條例草案早於今年1月已在立法會首讀，即是此政策根本不是新猷。換言之，「能者多付」根本沒有在這份財政預算案裏體現。

沒有稅制改革 難實踐「能者多付」

陳茂波認為要「盡量避免大幅調升稅率或引入新稅種」，以「保持香港簡單低稅制的競爭優勢」。但沒有稅制改革，根本就難以實踐「能者多付」原則。香港以至不少資本主義社會，在最近幾十年都變得愈來愈不平等，主因之一是資產帶來的財富效應比起就業收入的增長要高。香港有薪俸稅，惟大量源於資產的收入卻是在稅網以外。所謂「稅基狹窄」，未必是指大量打工仔女由於薪金不夠高而不需交薪俸稅，或者指香港無銷售稅。「稅基狹窄」的意思，也可以是指資產增值的收入、股息收入都不需課稅。

倘當局真的要適度有為，而且打算在短期內使政府帳目重見盈餘，真正需要做的，應該是符合「能者多付」的開源方案。稅制的適度改革，縱使是燙手山芋，惟同時是有必要開展的工程。現行稅制可能真的為香港帶來一些優勢，但長期維持一個不太符合「能者多付」原則的稅制，其代價還是要由廣大普羅市民來承擔。令香港有現行稅制以外更多的其他優勢，促使真正實踐「能者多付」的稅制能夠在港實施，也可以是特區政府要破的局。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李峻嶸]