陳帆川：政府劍指評論版 媒體奇招保中立

特朗普再度上台，《紐約時報》等靠新聞本業賺錢的集團有望賺得更多；但持有媒體當軟實力工具的億萬富翁卻「腳震」，深怕旗下媒體一旦講錯話，會惹禍上身，累及真正賺大錢的本業。

《洛杉磯時報》評論版

用AI產對立觀點輔稿

由富豪黃馨祥持有的百年老報《洛杉磯時報》，較早前將其評論版由「意見（Opinion）」改名為「聲音（Voices）」，聽起來溫和得多，並將所有持個人意見的文章都標籤為「聲音」，似乎想將報紙立場跟專欄作者的個人意見割席。

這還不夠，黃馨祥在社交媒體親自公布，該報網站上每一篇評論文章都將出現名為「見解（Insights）」的輔稿，呈現跟評論文章本身完全相反的觀點與角度。撰寫見解的不是編輯或記者，而是AI（人工智能）。他說：「讓讀者能夠立即了解到文章立場以外，由AI促成的廣泛的其他觀點。」

這項功能的願景宏大，「透過促進文明交流的平台，幫助治癒我們分裂的國家」。如果每一篇立場鮮明的評論，都輔以另一篇對立的文章，除了可以幫助讀者多角度思考，對兩邊政客都公平，當權者也出師無名，似乎皆大歡喜。

不過美國尼曼新聞實驗室測試過該功能，發現問題多多。首先，它在節錄評論文章觀點時，會引用其他網頁的文章佐證；但在撰寫反駁觀點時，又再引用同一個網頁，即是用同一篇文章去支持正反兩方觀點，於理不合。

另外，它經常引用「維基百科」、特朗普白宮新聞稿、名不見經傳的新聞網如「Straight Arrow News」，甚至是中學學生報。可能《洛杉磯時報》本身都知道該功能靠不住，將其隱藏在每一篇評論的末端，按鈕毫不顯眼。

這並非第一個抗衡社交媒體迴音室效應的平台，問題是人類本身就抗拒聆聽對立觀點。如果對方的觀點質素低下，只會加深讀者對既定立場的偏見，效果適得其反。惟對媒體本身來說，這稱得上是奇招，萬一某個作者某篇文章得罪當局，惹來強烈譴責，媒體可以喊冤：我哋做咗嘢㗎喇，係個AI唔得之嘛，下次改用DeepSeek！

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]