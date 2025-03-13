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洪雯

洪雯：香港勞動人口參與率能否止跌？（上）

【明報文章】近年社會一直有聲音提出，香港應通過各種手段將人口規模擴大到1000萬。對一個城市的經濟發展潛力來說，人口規模的確重要。但我認為比增加人口總量更重要的，是大力提升本港勞動人口參與率（labour force participation rate, LFPR）。

提升LFPR 比擴大人口規模更重要

勞福局早前發布《2023年人力推算報告》，2023年本地勞動人口整體欠缺約5萬；2028年短缺增至約18萬，尤以熟練技術人員為甚。勞動力供應不足在諸多經濟體如日本、新加坡、澳門等都出現，但香港特別之處在於，其勞工短缺伴隨着顯著低於周邊經濟體且持續下降的LFPR。

LFPR是指在勞動年齡（15歲及以上）的人口中，參加勞動市場（即正在工作或正尋找工作）的人口比例。LFPR是一個非常關鍵的經濟指標，深刻影響一個社會的生產力。LFPR愈高，代表一個社會的勞動年齡人口中，積極參與經濟活動的比例愈高，經濟發展動力愈足，愈有助降低貧困和提高生活質量，並緩解老齡化導致的勞動力短缺問題。而LFPR愈低，代表社會裏被動地依靠其他人撫養或依賴社會福利的人愈多，社會負擔愈重。

香港未來固然需要增加總人口，但若增加的不是積極參與勞動的主動人口，而是不參與勞動的被動人口，其實對港無好處，甚至可能增加社會負擔。我們需優化人力資源，充分發掘現有人口潛力，提升LFPR，增加經濟活力；吸引外來人口時，也應聚焦參與勞動的積極人口，而非無選擇地吸納被動人口。

遺憾的是，與周邊眾多經濟體如新加坡、澳門、內地、韓國、日本等相比，香港目前LFPR最低，且持續下降。

勞動人口短缺 部分因LFPR太低

從歷史趨勢來看，本港LFPR於1984年8月達到峰值66.5%後一路下跌，至2024年底跌至56.9%，降幅近10個百分點，且下跌趨勢還在持續。同時，我們的LFPR顯著低於周邊經濟體。例如香港LFPR比新加坡低11.3個百分點（2024年，不包括外勞），比澳門低10.1個百分點（2024年），比內地低9.1個百分點（2023年），比韓國低7.7個百分點（2024年），比馬來西亞低13.6個百分點（2023年），比印尼低12.4個百分點（2023年），差距巨大。

若將香港LFPR過低且持續下跌的現象簡單歸結為人口老齡化所致，恐怕過於武斷。具體來看，於2018至2024年這6年間，香港各年齡組別的LFPR均明顯低於星洲；當中20至29歲組別差距約為1至2.2個百分點，30至59歲組別差距為6.9至8個百分點，而60歲及以上組別差距尤其顯著，達到18.6至18.8個百分點。在同樣的年齡組別，我們的LFPR多年來均顯著比別人低，這與人口老齡化無關。

與日本這個超級老齡化國家相比，更能說明問題。日本老齡化比香港來得更早、更嚴重，但其LFPR於2024年比香港高出6.5個百分點；尤其是在55至64歲組別人士，日本LFPR比香港高出逾20個百分點。

顯然，老齡化不是香港LFPR過低的藉口。在本港勞動年齡人口中，不參與經濟活動的被動人口遠比其他經濟體要多，而且愈來愈多。

細分LFPR數據 可見幾個現象

若深入看2015至2024年間香港LFPR的細分數據，可以看到多個現象。

其一，若將LFPR達到80%或以上的年齡稱為「黃金工作年齡」，過去10年香港居民的黃金工作年齡為25至49歲；當中30至34歲堪稱「鉑金工作年齡」，2024年這個年齡段LFPR達到87.2%。但若對比新加坡，其居民LFPR達到80%或以上的「黃金工作年齡」比香港更長，為25至54歲；而25至39歲的LFPR逾90%，是一段非常長的「鉑金工作年齡」。可見香港雖然人均壽命全球最長，但黃金工作年齡、鉑金工作年齡不算長。

其二，於過去10年，香港30歲以下青年的LFPR顯著下降。2015至2024年，15至19歲組別男性和女性的LFPR，分別下降5.3和5個百分點；而20至24歲組別降幅更大——男性下降10.8個百分點，女性下降12個百分點。為什麼年輕人會退出勞動力市場？一種原因是社會教育程度提升，教育佔用的時間變長。不過於2024年，香港15至19歲及20至24歲組別的LFPR，均低於新加坡，差別為5.7和2.9個百分點，而星洲青年接受教育的程度並不比香港青年低。因此我認為教育因素不足以完全解釋這一現象，需進一步探討其原因。

其三，香港LFPR顯示明顯的性別差異。從總體趨勢來看，2024年男性LFPR比女性高約10.4個百分點，但這一差距已比2015年的14.1個百分點有所縮小，顯示女性LFPR於過去10年有所提升。

60歲及以上LFPR 有巨大上升潛力

惟若深入到具體年齡組別來看，15至24歲年輕女性的LFPR略高於同齡男性，但到25至29歲，男性開始超過女性，差距為5.5個百分點。隨着年齡增長，差距更顯著擴大。例如30至39歲男性LFPR，比女性高約10個百分點；40至64歲的差距，進一步擴大到17至約20個百分點；而到了65歲及以上組別，差距則降到10.7個百分點。儘管香港有逾30萬外傭，大大釋放了本地女性勞動力，但30至65歲女性的LFPR其實有巨大發掘空間。

其四，在2024年，女性LFPR於25至29歲達到峰值83.2%，隨後開始下降，尤其在40歲後加速；而男性LFPR在30至49歲達到峰值90%，但在50歲開始下挫，至60歲後大幅下降。比較而言，港人（尤其女性）比新加坡、日本等經濟體的人口更早退休。

其五，值得注意的是，過去10年，60歲及以上人群的LFPR從2015年19.6%，升至2024年的23.6%，上漲4個百分點。不過與新加坡、日本等經濟體相比，仍有非常巨大的上升潛力。

總結來看，香港需要的是擴大參與勞動的積極人口，而不是簡單擴大人口基數。若不解決LFPR過低且持續下跌的問題，簡單擴大人口基數，只會令社會負擔愈來愈重。如何能夠使LFPR止跌回升？下周續談。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[洪雯]

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