葉文祺、王雲豪：善用土地資源推遊艇自由行 吸高端客

進一步釋放維港珍貴土地資源

政府建議設立遊艇會的位置在尖東海旁，是九龍核心商業區，周邊旅遊設施豐富。其實這幅土地早年用作裝卸碼頭及堆貨場，分隔九龍東西海濱，理應一早重新規劃。今次政府建議把該處改劃作商住及遊艇會用途，預料能打造成維港新旅遊地標；加上打通尖東海濱，令土地發展更有效益。早前政府亦已放寬《保護海港條例》，容許進行優化海濱的工程；配合預算案容許海濱加設輕食攤檔的建議，相信能夠加強尖東海濱的旅遊活力。

維港兩岸海濱本應是全港最優越地段，然而不少海濱用地卻用作貨物起卸區，與附近商業及旅遊土地用途顯得格格不入，影響土地價值。例如油麻地避風塘鄰近西九龍文化區及九龍站商業區，海岸線長達兩公里，然而一般市民和遊客卻未能使用；觀塘避風塘鄰近郵輪碼頭及九龍東商貿區，也未能協助該區產生旅遊經濟協同效應。政府應考慮把這些地方改作海濱旅遊用途，讓市民及遊客可暢達海濱，帶動旅遊經濟。

至於改變海濱用途會否對現時的中流作業（mid-stream operation）帶來影響？以往本地航運業發達，貨櫃碼頭不敷應用，因而產生中流作業的物流模式，於維港設立中流作業貨物起卸區。但近年本港貨櫃吞吐量下跌，貨櫃碼頭處理貨櫃能力有餘裕，政府可協助中流作業營運者租用貨櫃碼頭，善用物流業界資源，騰空的貨物起卸區用地既可用作旅遊產業發展，又能提升土地價值，為庫房帶來額外收入。

增泊位可加速遊艇旅遊普及化

遊艇一直被視為高消費玩意，但原來遊艇消費亦可豐儉由人，與私家車車主一樣，當中主要開支包括購買遊艇及停泊維修。如想入門，可購買二手船。惟「買船容易養船難」，船主的最大煩惱是尋找停泊遊艇位置。目前全港9間遊艇會合共管理約2300個遊艇泊位，加上設於43個不同水域地區的約2000個私人繫泊設施，全港泊位僅約4300個，遠低於目前約1.25萬艘香港領牌遊艇數量。無泊位的遊艇，只好在避風塘或避風碇泊處投放船錨碇泊。但這些碇泊位置偏遠，欠缺近岸配套設施，並不方便船主使用遊艇，令遊艇旅遊難以普及。

遊艇旅遊在歐美及東南亞城市是平常事。香港海岸風景優美，若能善用海濱資源，增加更多遊艇停泊設施，有助推動遊艇旅遊普及化，讓市民可享受自駕遊艇的樂趣。此外，遊艇旅遊普及化可以開拓相關經濟產業鏈，例如遊艇買賣市場、維修管理、保險及與旅遊相關經濟活動。

吸引大灣區及東南亞遊艇自駕遊

大灣區近年推動「遊艇自由行」，便利遊艇旅客穿梭大灣區沿海城市。今次特區政府公布在紅磡設立遊艇會，位置便利，旅客落船後可即時進入商業核心區購物消費，相信能夠吸引大灣區甚至東南亞高端客群到港，是高效的旅遊投資策略。

因此除了紅磡南、「機場城市」、香港仔及南丫島等已公布會興建遊艇停泊設施的地點，政府應進一步研究在維港適當位置增加遊艇停泊設施，提升維港海濱吸引力，加速遊艇旅遊經濟普及化和高端化。

作者葉文祺是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監，王雲豪是團結香港基金政策倡議高級經理

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[葉文祺、王雲豪]