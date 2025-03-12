明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳志豪

陳志豪：加強管控美國風險的路徑

【明報文章】不久前筆者參加了一個研討會，提及縱然最近一段時間港股升勢很凌厲，甚至創下3年來新高，但不少人心裏總是有不太踏實的感覺，因不知道特朗普什麼時候又會「發神經」，又會推行一些損人不利己的政策，打擊內地與香港發展，甚至損及全球經濟。

不諱言，美國和特朗普已成為全球最大不穩定因素及政經風險。

世界現時需思考「去美國化」

更使人納悶的是，「特朗普主義」及相關的政策和影響，恐怕是長期而非短期的。畢竟特朗普是美國人普選出來，「有怎樣的總統便有怎樣的人民」，「特朗普主義」在美國是有廣泛民意基礎。經過民主黨執政4年的「左傾」後，美國正大幅「右傾」。

諷刺的是，美國過去曾提出「去中國化」戰略，但隨着特朗普上任後宣稱要吞併加拿大、格陵蘭，公開羞辱烏克蘭總統澤連斯基，向盟友大加關稅，國際社會已愈來愈意識到「一美獨大」的惡果。為管控「特朗普風險」，世界現時更需思考的是「去美國化」，減輕潛在的「美國風險」。

香港面對的「美國風險」特別大。事實上美國基本不可能實現「去中國化」——中國作為全球最大製造業國家，及作為全球最大出口國和第二大進口國，中國與世界有唇齒相依的關係，誰也離不開中國，包括西方世界。

惟香港其實是個軟肋，美國可以沒有香港；作為國際金融、航運、貿易中心，香港是可以被取代的。而且，「打掉香港」便意味中國失去一個國際金融中心，這也有利於美國的戰略目標，注定香港會成為美國打擊中國的其中一個軟肋。

構建更寬廣朋友圈 分散「美國風險」

當然，要把香港排除掉，屬於極限施壓的一環，未到最惡劣時候也不會出手。但隨着「狂人」特朗普上台，及中美較勁進入白熱化階段，也可以預期美國對香港的打擊會愈來愈大。香港更要加快做好準備。

其實所謂「去美國化」，並非表示要同美國斷絕往來，而是要加強與其他地方的交流合作，減輕美國的重要程度。

今年1月筆者曾經撰文提及香港的「特朗普機遇」：美國在國際社會愈是橫行霸道，我們國家乃至香港在國際社會的交流合作空間就愈大，愈有條件構建更寬廣的朋友圈，吸納更多不同國家的投資者與人才，愈能夠分散「美國風險」。香港務須加快步伐。

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席、全國港澳研究會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳志豪]

上 / 下一篇新聞