陳志豪：加強管控美國風險的路徑

不諱言，美國和特朗普已成為全球最大不穩定因素及政經風險。

世界現時需思考「去美國化」

更使人納悶的是，「特朗普主義」及相關的政策和影響，恐怕是長期而非短期的。畢竟特朗普是美國人普選出來，「有怎樣的總統便有怎樣的人民」，「特朗普主義」在美國是有廣泛民意基礎。經過民主黨執政4年的「左傾」後，美國正大幅「右傾」。

諷刺的是，美國過去曾提出「去中國化」戰略，但隨着特朗普上任後宣稱要吞併加拿大、格陵蘭，公開羞辱烏克蘭總統澤連斯基，向盟友大加關稅，國際社會已愈來愈意識到「一美獨大」的惡果。為管控「特朗普風險」，世界現時更需思考的是「去美國化」，減輕潛在的「美國風險」。

香港面對的「美國風險」特別大。事實上美國基本不可能實現「去中國化」——中國作為全球最大製造業國家，及作為全球最大出口國和第二大進口國，中國與世界有唇齒相依的關係，誰也離不開中國，包括西方世界。

惟香港其實是個軟肋，美國可以沒有香港；作為國際金融、航運、貿易中心，香港是可以被取代的。而且，「打掉香港」便意味中國失去一個國際金融中心，這也有利於美國的戰略目標，注定香港會成為美國打擊中國的其中一個軟肋。

構建更寬廣朋友圈 分散「美國風險」

當然，要把香港排除掉，屬於極限施壓的一環，未到最惡劣時候也不會出手。但隨着「狂人」特朗普上台，及中美較勁進入白熱化階段，也可以預期美國對香港的打擊會愈來愈大。香港更要加快做好準備。

其實所謂「去美國化」，並非表示要同美國斷絕往來，而是要加強與其他地方的交流合作，減輕美國的重要程度。

今年1月筆者曾經撰文提及香港的「特朗普機遇」：美國在國際社會愈是橫行霸道，我們國家乃至香港在國際社會的交流合作空間就愈大，愈有條件構建更寬廣的朋友圈，吸納更多不同國家的投資者與人才，愈能夠分散「美國風險」。香港務須加快步伐。

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席、全國港澳研究會成員

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[陳志豪]