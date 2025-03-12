郭家衛：另類的公務員「政治中立」

「政治中立」的定義

公共行政學者Kenneth Kernaghan對公務員「政治中立」的定義為「公務員不得從事損害或看似損害其公正地履行職務的能力的活動」。其定義包含兩方面：第一是公務員有責任公正地履行職務，第二是公務員須避免進行任何損害他們公正地履行職務的活動。

據說香港回歸祖國前，殖民政府要求公務員維持「政治中立」的原因之一，是防止親中力量滲透，擔心親中勢力影響公務員執行職務。時移世易，公務員事務局更新《守則》，相信是與2019年「黑暴事件」有關，期望透過《守則》提醒公務員執行職務時應避免受本身政治信念影響。

除了更新《守則》，2021年政府引入公務員宣誓安排，截至2022年中，約18萬的公務員團隊均已簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區，有129人在沒合理解釋下不理會或拒絕簽妥和交回聲明，均已全部離開政府。此外，2023年9月政府簡化《公務人員（管理）命令》中為公眾利益而着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制。

政府更新公僕守則 表明期望

政府近年接連推出針對公務員角色的舉措，相信是希望為公務員訂立標竿，明確當局對公務員的期望。經歷2019年「黑暴」，香港不同階層及職業背景的市民，包括公務員，均受到不同程度影響，除了生活受到暴徒「打砸搶燒」行為的嚴重騷擾，心理也受到暴徒行為和外國勢力政治宣傳影響。公務員事務局更新《守則》，並強調公務員「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提，為「政治中立」之要求訂明了政府的期望，也將成為全體公務員的重要參考。

有公務員朋友與筆者分享，他認識一名任職政府專業職系的中高層公務員，對方工作認真，且經常主動加班至深夜，但該公務員卻不時會在社交媒體或私下通訊發表「踩界」言論，暗示對政府政策有些看法；雖言論不至違法，惟也令人費解為何他會有這樣的行徑。

後來筆者與朋友討論，得出以下結論。據說該公務員的朋友不少已移居海外，眼見他們移居後的生活大不如前，工作更由專業人士或白領轉為從事藍領工作，收入和社會地位遠不及香港，自己卻因個人和家庭等原因「背棄」了其「同路人」，選擇留在香港政府工作，令該公務員感十分「內疚」；為了不想被人認為自己「出賣」了其他「同路人」，他才會不時發表「踩界」言論，務求得到「同路人」認同，並減低自己「內疚」感。

「由治及興」下應如何自處

對於類似上述公務員在香港「由治及興」新階段應如何自處，筆者有以下建議。首先，只要他在履行職務時保持中立、日常生活不違法，仍可繼續為香港、為國家效力。「軟對抗」不應鼓勵，但要界定公務員行為是否「軟對抗」也不容易，因為公務員想不行動（inaction），可以找到一大堆理由。

第二，能夠成為公務員的，大都是香港優秀人才，相信特區政府和國家都會愛惜。公務員事務局近年已做了大量工作，包括安排公務員到內地認識國情，及到內地政府機關掛職等。但公務員除了被動等待政府安排到內地交流，也應主動到內地觀察；除了到深圳消費，也應到內地其他地方看看。當他們明白要管理人口眾多、有大量複雜問題需要解決的大國是非常不容易的任務後，會珍惜國家今天來之不易的成就。也正因國家有了如此豐碩的發展成果，才會令西方國家視我們為威脅，採取「以港制華」策略，導致2019年「黑暴」。

因此筆者認為，作為中國香港的公務員，他們可立足於「政治中立」原則，繼續竭盡所能服務國家和香港，並多回內地看看，了解實際情况；當掌握事實後，再把實情和道理告訴移居了外地的「同路人」，讓他們早日認清事實。這樣一來可減輕其內心「內疚感」，明白到自己留在香港政府為國家服務才是正確選擇；二來當這些移居外地的朋友有一天「覺醒」了，也可回到香港為香港和國家作貢獻。

去年底楊何蓓茵局長在社交媒體發文，強調「心態培育是長遠的工作」，未來當局會持續透過各級公務員培訓項目，深化公務員對更新版《守則》的認識。對於「心態培育是長遠的工作」，筆者深感認同。

作者是公共政策評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[郭家衛]