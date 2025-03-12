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田方澤

田方澤：中學生是否必須參加內地考察？

【明報文章】早前有本地中學在教育局派員隨團下到內地交流，有學生不幸離世。教育局回應公眾指出「事件與交流活動和考察行程均無關，惟因應死者家屬意願，當局不會披露個案內容」，但似乎未能服眾，仍有市民和該校校友要求局方公布更多資料。近年教育局推動愛國教育、積極安排學生參加交流，特別是透過高中公民與社會發展科（公社科）要求所有高中學生到內地考察。內地考察是必須參加嗎？對師生又有多大益處？

除了數年前推行的高中公社科設有內地考察要求，近年教育局亦透過不同計劃，例如過去的「同根同心」撥款、「姊妹學校」計劃、各類課外活動撥款等推動學校組織交流團，安排學生遊歷內地。這些交流活動是否必須參加？在愛國教育，特別是高中公社科課程的角度看，要使學生認同國民身分、認識中華文化，安排以中華文化為主題的內地考察，順理成章。

訂替代方案 對家校俱是苦差

很多人以為學生必須參與公社科考察，或有傳聞說如不參加考察，學生不會獲准報考公社科公開試，或會被直接列作「不達標」，無法升讀大學。其實教育局在課程指引已列明「內地考察不會納入公開評核」，但考察「不應視為學生的自選安排」，「學校須安排所有高中學生在教師指導下進行考察」；而若學生「有實際困難及具備充分理據而未能參與內地考察，應在事前向學校申請並取得批准」，校方須就個別情况審慎處理，並提供替代方案。未能參與的學生，亦須做專題研習供學校評核。

按有關文件寫法，倘學生有合理原因拒絕參與，其實不會影響其公開考試成績和升讀大學的機會；只是要與學校溝通和安排替代方案，對家長和校方都是苦差。對局方而言，愛國教育是國家安全的重要部分，因此可預期豁免考察的門檻極高，或會密切監督各校考察團參與狀况，減低學校容許學生不參與考察的機會。結果，雖然按文件寫法不是非去不可，但政府和校方大概都會說學生非去不可。家長和學生面對學校壓力，參加是比較簡單的做法。

成效仍需探討

除了公社科，近10多年教育局已透過各種不同撥款和計劃，使每個學生都有機會參與內地考察，甚至務求在每一個學習階段都有機會去一次。資源多，活動也多，內地考察對師生有多大益處？

對教師來說，校方對於學生有監管責任，不論在校內抑或校外活動，都必須盡校方所能，避免各種危險，確保學生安全。歷時幾天的境外課外活動，安排複雜，變數繁多，教師面對極大壓力。同時，籌劃和參加內地考察，以及事後反思和研習活動等，使工作量大增；特別是為了減少對課時的影響，交流團多數在學校假期日子舉行。教師工作沒有補假，為了教育理由而「硬食」，早是常態。

對於「教育理由」，引伸另一種討論——內地考察有怎樣的教育效果？親眼看見在教科書上認識的歷史文物，遙想古人，或參觀繁榮都市、先進企業，都是無可取代的經驗。惟同時基於正面認識國情的方針，考察活動多數展示國家欣欣向榮的一面，學生難以看見發展背後仍然存在的不足與隱患，對國家認識未免欠全面。網上亦流傳有學校提醒學生，在出發前事先檢視手機有沒有危害國家安全的信息和圖片。這變相提醒學生，內地有着與香港不同的審查制度。這種教育是好是壞，仍有爭論空間。

以現行形式舉行內地考察，是愛國教育的大勢，難以改變。在這個前提下，局方能否回應民意，於活動內容上微調，或讓不願參加的家長和學生有其他替代安排？這考驗局方如何檢視近年各類交流團大增對各界的影響，做到回應各方需要的教育。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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