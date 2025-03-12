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李輝、姜朝暉

李輝、姜朝暉：《教育強國規劃綱要》對「教育強港」的啟示

【明報文章】今年1月19日中共中央、國務院印發《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》（以下簡稱《綱要》），為中國教育發展描繪藍圖，也為支撐中國式現代化建設提供強勁動力，更為香港「教育強港」建設提供重要參考。2月12日，國家教育部及國務院港澳辦組成宣講團來港闡釋《綱要》，呼籲香港融入國家教育發展大局，發揮優勢，貢獻教育強國建設。

本文將從《綱要》出發，探討其對「教育強港」的啟示，並提出香港教育改革的方向與策略。

《綱要》強調教育的三大根本屬性

《綱要》闡明了教育的三大核心屬性：政治屬性、人民屬性和戰略屬性。這三大屬性相互聯繫，共同構成新時代教育強國的基本特徵。

「政治屬性」：教育首要任務是培養「德智體美勞」全面發展的社會主義建設者和接班人，為強國建設與民族復興提供人才支撐。《綱要》強調深入實施立德樹人工程，推動「五育」並舉，補齊體育、美育和勞動教育短板，全面提升人才培養質量。

「人民屬性」：教育立足於以人民為中心的發展理念，致力於辦好人民滿意的教育。《綱要》提出優化教育資源配置、提升教育質量、促進教育公平等政策，並通過人工智能與數字化技術賦能教育，滿足人民對優質教育的多元化需求。

「戰略屬性」：教育是國家發展的戰略支撐，需統籌教育、科技、人才三位一體的改革。《綱要》強調優化高等教育結構，加快新興學科與交叉學科發展，構建現代職業教育體系，推進「產教融合」、「校企合作」，為經濟社會高質量發展提供堅實基礎。

《綱要》對「教育強港」的主要啟示

《綱要》為香港「教育強港」建設指明方向，香港教育界需深刻領會並貫徹教育的三大屬性，推動教育與國家發展戰略同頻共振，同時滿足本地多元需求，培養具有國際視野的人才。

「政治屬性」：香港公務員長期奉行的「政治中立」原則，已不適應當前教育改革形勢。各級教育官員需充分認識教育的政治屬性，加強國民教育與價值觀教育，培養學生的國家認同感、愛國情懷與法治意識，確保一國兩制行穩致遠，為香港繁榮穩定奠定基礎。

「人民屬性」：香港教育需回歸公共服務本質，滿足市民對優質、公平、多元教育的需求。香港過去過於側重精英教育與市場化運作，導致資源分配不均，基層市民難以享受優質教育。教育改革需「還教於民」，將廣大市民需求作為核心目標，推動教育公平與卓越。

「戰略屬性」：香港需依託人才去維持競爭力，教育發展應與國家戰略緊密結合。香港需主動融入國家發展大局，改革基礎教育與高等教育體制，推動教育創新，為香港長遠發展注入持久動力，把握國家發展機遇，實現飛躍式發展。

香港教育改革的方向與策略

為實現「教育強港」，香港特區教育當局需結合《綱要》精神，推動以下教育改革：

（1）學前教育：面對少子化趨勢，改革學前教育服務體系，增加託兒學額，探索以兒童為中心的服務模式。同時，加強託育師資培訓，提升專業水平；推行精簡高效改革措施，如開放家庭託育政策、推動幼稚園遷入公立小學千禧校舍等，為兒童創造優質成長環境。

（2）基礎教育：2000年「千禧教改」已實施25年，隨着數智時代到來，基礎教育亟需更新，新的教改藍皮書也急須制定。教改重點包括全面修改課程大綱，以適應數智時代需求；優化資源配置，推行小班教學；發展多元高中課程，滿足學生不同興趣與能力；加強教師培訓，提升數智教學水平；改革學業評估機制，建立科學評價體系，培養多元化科創人才。

（3）高等教育：2002年「宋達能高等教育白皮書」已完成歷史使命，面對數智化與科技創新浪潮，香港需重新規劃高教改革，制定新時代白皮書——擴大優質大學學額，提升科研與創新能力；培養應用型人才，加強國際交流與合作；探索靈活招生機制，吸引本地與全球優秀學子，鞏固香港作為國際高等教育樞紐的地位。

香港回歸已近28年，但歷史遺留的教育問題仍多，如通識教育問題、中國歷史教育問題、當代國情教育問題、STEM（科學、技術、工程和數學）與科創教育問題等。這些問題，究其根源就在於香港教育界不認識、不了解、未落實教育的三大屬性。

「教育強港」建設任重道遠，香港特區教育當局需認真學習《綱要》提出的教育三大屬性，並以其為指引，結合本地實際，迅速推動本港教育改革，提升教育質量與公平，培養數智時代多元化複合型人才，為香港繁榮穩定與長遠發展提供堅實保障。

香港教育的成功，不僅關乎「教育強港」和本港未來，更關係到一國兩制的行穩致遠與國家發展大局。時不我待，只爭朝夕！

（作者按：本文內容僅反映筆者個人立場與觀點，跟其所屬單位無關）

作者李輝是香港教育大學教育及人類發展學院講座教授，姜朝暉是中國教育科學研究院教育理論研究所所長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李輝、姜朝暉]

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