徐樂堅：女性切勿忽視子宮頸癌 把握機會免費接種疫苗

首階段對象是中五或以上的全日制女生（包括特殊學校的中學部），參與計劃的人士必須已登記「醫健通」。去年10月起衛生署多次去信全港中學，邀請和敦促他們參與首階段補種計劃，又為學校舉行簡介會。倘學校未能配對合適的私家醫生，衛生署亦可派出疫苗接種隊到校提供疫苗接種服務。在各方努力下，現時已有近90%學校報名參與補種計劃，並有逾200間學校已為超過1萬名女生安排補種HPV疫苗，第一劑覆蓋率超過70%。

鑑於有學校決定不參與補種計劃，或仍未決定安排補種，為免適齡女生因而錯過免費補種的機會，甚或忽略了接種HPV疫苗的重要，衛生署將透過各中學發信給家長，提供補種計劃和HPV疫苗的詳情。衛生署亦會於3月19日為家長舉辦網上講座和推出宣傳短片，呼籲適齡女生把握機會接種，讓疫苗發揮最佳保護效能。

HPV疫苗安全有效 盡快接種減風險

事實上，HPV疫苗在香港並非新事物。衛生署自2019/20學年起透過香港兒童免疫接種計劃，為合資格的小五、小六女童免費接種HPV疫苗。過去5年接種率持續攀升，目前小六女學童完成接種兩劑HPV疫苗的比率超過90%，遠高於《香港癌症策略2019》有關HPV疫苗覆蓋率的中期目標（70%）。

HPV疫苗能有效預防感染可導致子宮頸癌的高風險HPV，所有適齡女童於接種疫苗後，都能得到不同程度的保護。因此我們建議適齡女童盡快接種HPV疫苗，以減低日後感染高風險HPV及患上子宮頸癌的風險。

根據衛生署資料，小部分學生不參與接種是因為擔心有不良反應。坊間有傳言指接種HPV疫苗後出現休克、提早來經、變得性活躍，甚至提早發生性行為等。我必須強調：有關說法沒有科學憑證。

事實上HPV疫苗已在全世界使用多年，世界衛生組織和海外衛生部門已表明HPV疫苗安全有效。一般而言，學童接種此疫苗後不會有嚴重反應；常見的副作用與其他疫苗相似。

市民如對HPV疫苗和補種計劃有任何疑問，歡迎於辦公時間致電衛生署查詢熱線：21252125；或瀏覽官方網頁（www.chp.gov.hk/tc/features/108084.html）。

女性切勿忽視子宮頸癌，它是香港婦女最常見和最致命的癌症之一。為加強保障市民健康，衛生署會繼續向不參與補種計劃的學校解說，同時會加大力度宣傳和教育，多管齊下，致力協助女性預防子宮頸癌。

作者是衛生署衛生防護中心總監

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[徐樂堅]