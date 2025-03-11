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管浩鳴

管浩鳴：一刀切削公共服務開支 值得商榷

【明報文章】新一份財政預算案加大削減社福機構資源的力度，勞工及福利局長孫玉菡早前約見非政府機構代表，講解削資方案，宣布58間獲撥款5000萬元或以上的大型機構，到2027/28年度須累計削減7%經常撥款；撥款額不超過5000萬元的121間中小型機構，則將累計削減3%。這將令社福機構面對巨大財政壓力，影響社會服務，對社會整體也將產生顯著而深遠影響。筆者望財政司長體察社會實際情况，重新考量。

忽略公共服務差異化需求

政府面對高額財赤的困擾，社會須共同承擔，「勒緊褲頭」共渡時艱。不過政府採取「一刀切」手法，平均地削減各部門開支，卻並非好做法，忽略了公共服務差異化需求，有值得商榷之處。

香港正面對老齡化問題，長者在總人口中所佔比重持續增加。政府要做的是不斷改善和提升長者服務，提供普及化、多元化、優質化養老服務，積極發展銀髮經濟，讓有能力的長者得以繼續貢獻社會，讓有需要的長者能夠找到依靠、安享晚年。這樣才能夠令社會保持健康和諧發展，不斷提升市民幸福感、獲得感和歸屬感。

同時，隨着社會發展，政府對青少年發展更為重視，推出多項政策支援青少年成長，協助解決青少年面對的學業、就業、創業、置業困難問題。但協助政府提供青少年服務的社福機構，同樣也要削減資源；還有婦女服務、清貧家庭服務、少數族裔服務也是這樣。

各項社會服務的需求都持續增加，惟在「一刀切」削減開支的政策下，政府卻要削減用於社會服務的資源，這並非合理做法。社福機構是協助政府提供社會服務的伙伴；削減社福機構資源，實則是削減享用這些服務的貧窮及弱勢群體的福祉。政府面對赤字問題，首先遭削減福利資源的，是最需要接受援助的貧窮和弱勢群體。這與當局一再強調的「以人民為中心」、重視社會公平的治理理念，並不相符。

俗話說「巧婦難為無米之炊」。社福機構雖有心向市民提供更多、更優質服務，但在資源縮減，社會籌資又難上加難的困境下，實在難有作為。相信會有不少機構要面對裁員、減薪、縮減服務的抉擇；而最終受影響的，仍是貧窮及弱勢社群。

冀政府豁免削減社福機構撥款

筆者認為「一刀切」削減政府各部門開支的做法，表面上看很平均、很公平，惟實際上過於簡單、粗暴，並無認真考慮社會實際需求，亦未能夠合理分配資源，使有限資源產生更大經濟、社會效益和效果。

面對財赤，探索應對之策，這原本是政府推進改革的契機，理應重新整合資源，把有限資源用到最需要的地方，削減浪費，提高效率。即便需要社會及市民作出一些承擔，也應本着「能者多付」、「用者自付」原則，讓較富裕、有能力的階層多承擔一點責任，盡可能不影響對貧窮和弱勢群體的服務。這才是真正公平的做法。「一刀切」的做法，並不可取。

削減社福機構3%至7%撥款，看起來數額不大，總共只涉約十數億元，對解決政府財赤的作用有限，但對社福機構卻足以造成重大衝擊，料會有不少社福機構要應對縮減人手和服務的困局，最終會令社會整體遭受損失。筆者還望當局體諒社福機構苦况，着眼於社會大局及香港長遠發展的需要，取消「一刀切」削減開支的做法，豁免削減社福機構撥款。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]

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