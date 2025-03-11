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狄志遠

狄志遠：香港盛事管理 何去何從

【明報文章】香港大型活動的管理，近年接連出現多種問題：先是MIRROR演唱會安全事故，繼而是美斯表演賽缺陣事件，到最近還有國際桌球大獎賽結束前要求觀眾離場。種種事件說明香港的盛事管理存在兩大核心問題——管理層缺乏專業判斷，及人才不斷流失。

欠缺專業判斷 人才不斷流失

MIRROR演唱會事故最早引起社會關注，事件中承辦商職員涉虛報舞台裝置重量，政府部門竟無法及時發現。官員只重視文件審批，卻忽略了實地巡查工作。這種「重行政，輕專業」的管理方式，根本無法確保活動安全。

後來的美斯表演賽，進一步展現了管理層的問題——政府原資助1600萬元，卻未能確保活動順利進行。當「球王」缺陣引起公眾不滿時，政府只表示「極度失望」，完全沒有應對方案。這說明香港在大型體育活動管理上，缺乏應變能力和風險評估意識。

最近的桌球賽事件，更加證明管理層對體育賽事缺乏認識。政府解說是交通問題，主辦方卻指是場地限制，雙方說法各異。於賽事舉行期間要求觀眾離場的做法，在國際賽事中從未見過。體育界人士指出，這說明管理層不了解職業體育賽事的特性，也不重視觀眾權益。

多年來香港雖經常舉辦國際活動，但這些經驗似乎沒有轉化為專業能力。官員只懂按程序辦事，卻忽略了活動管理最重要的專業要求、觀眾體驗和危機處理。這種官僚作風，已經不符合現代盛事管理的需要。

近年移民潮令問題更加嚴峻。據統計顯示，2020至2023年間有53萬人離港，包括不少年輕專才和資深人士，當中不乏行業骨幹，既有專業知識，也有豐富經驗。這些人才的流失，不單降低了活動管理的專業水平，更削弱整個行業的發展動力。他們離開後，也造成了經驗傳承的斷層。政府一直沒有重視活動管理專才的培訓，也沒有建立完善發展階梯和合理待遇，以致人才寧願到外地發展。

相比之下，新加坡和東京等亞洲地區早已把活動管理視為專業，投放資源培訓人才，提供發展機會。這些城市透過有系統的培訓和清晰發展路徑，建立了專業團隊。若香港不及時改善，只會在國際盛事市場上逐漸失去地位。

體育界人士指出，香港舉辦國際賽事時往往要靠外援，因本地缺乏專業培訓，難以建立自己的管理團隊。這種倚賴外援的做法，既不利長遠發展，也無助培養本地人才。

改革方向

MIRROR事故後，政府只懂收緊行政管制，卻無處理根本問題。要改善現况，關鍵是改變管理思維、建立專業主導的制度。政府必須重新檢視現有架構，讓具備專業知識和實戰經驗的業界人士參與決策層面，而非單靠行政人員主導；同時要確保這些專業人士有足夠的決策權和資源，才能夠真正發揮作用。

培育人才方面，必須有完整的專業發展制度。這包括開辦專業課程、訂立清晰發展階梯，並提供合理待遇。政府應該讓本地人才多參與國際活動的籌劃工作，累積實戰經驗；同時要設立專業資格認證制度，提升行業地位。

在制度上，要建立專業評估機制，確保每個環節都有專業把關。這包括加強部門之間的協調、完善風險評估，以及建立危機處理程序。另外，也要設法吸引專才回流，可考慮提供稅務優惠或發展機會。

香港要重建國際盛事之都的地位，必須提升專業水平和留住人才。政府要有決心改革，投放資源，給予專業人士更大發展空間和決策權；同時要正視人才流失問題，採取措施挽留和培養人才。

面對全球城市的競爭，香港必須擺脫官僚思維，建立專業導向的管理制度。要辦好國際盛事，需要專業知識、敏銳觸覺和豐富經驗，這些都要通過長期培訓和實踐累積。只有建立完善的專業制度、培養足夠本地人才，香港才能夠重拾競爭優勢。

最近北京「兩會」不斷討論香港在大灣區內國際盛事的位置及角色。大家期望及要求香港在大灣區推動國際盛事，應有更主動及主導的角色。香港現時及未來是否有足夠專業人才，面對這項挑戰？

作者是立法會議員、新思維主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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