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2025年3月10日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：「中國台灣省」論的法理與現實 ／文：林泉忠
聞風筆動：台灣藍營大佬訪港風波 揭區議員國民黨背景 ／文：李先知
羅天恩：普通法視角下的國家安全法律——支聯會拒交資料案的啟示
趙文宗：特朗普就是一個宗教——兼論香港反對同性伴侶論點
何濼生：制度和文化
Emil Avdaliani：美國外交「收縮」 開啟新世界秩序
Emil Avdaliani：The Rise of Retrenched United States
筆陣：「中國台灣省」論的法理與現實 ／文：林泉忠
【明報文章】當法理與現實出現矛盾時，是應該堅守法理，還是尊重現實，還是需兩者兼顧？
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筆陣：「中國台灣省」論的法理與現實 ／文：林泉忠
聞風筆動：台灣藍營大佬訪港風波 揭區議員國民黨背景 ／文：李先知
羅天恩：普通法視角下的國家安全法律——支聯會拒交資料案的啟示
趙文宗：特朗普就是一個宗教——兼論香港反對同性伴侶論點
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聞風筆動：台灣藍營大佬訪港風波 揭區議員國民黨背景 ／文：李先知
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