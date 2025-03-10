Emil Avdaliani：美國外交「收縮」 開啟新世界秩序

中國崛起改變地緣政治

華府轉移注意力到印太

如今特朗普正在做的，是其前任同樣渴望實現、但因反覆出現遍及歐亞大陸的危機而無法做到的事。於小布殊時期，是反恐戰爭；在他的繼任者時期，則是烏克蘭和中東的較小危機。每一屆政府都認識到，21世紀的重大地緣政治鬥爭將在印太地區展開——中國之崛起正正​​改變了「後冷戰」地緣政治的基礎。因此對華府來說（按照某種說法），有必要將其注意力完全轉移到這個戰區（theater）。

不過問題是美國不能放棄歐洲戰場。無疑，華府跟其在「舊大陸」（Old Continent）之盟友的分歧愈趨明顯；而歐盟內似乎真的相信，美國提供的安全保證已不再如以往般可信。儘管如此，北美與歐洲大陸因地理環境而密切關連。對歐洲的任何重大擾亂，都會對美國之安全造成直接的衍生影響。

故此，華府有兩個關鍵戰區需要處理：一個在歐洲，另一在印太地區。除此之外還應該加上第三個戰區——中東——美國憂慮伊朗可能最終建立一個以伊朗為中心的秩序（Irano-centric order）。中東對美國的戰略重要性，顯然不如歐洲或印太地區，惟華府的真正兩難困境是，如何在不失去其世界首要地位的情况下，維持這些地區的安全。

奧巴馬已推動盟友承擔自身防務

由此而出現了一個想法——推動美國的盟友為其自身防務承擔更大責任。於奧巴馬、特朗普首個任期，以至拜登的總統任內，情况都是如此；而在特朗普第二個任期，此趨勢只是變得更加明確。

換言之，世界正在見證「收縮的美國」的冒起（rise of a retrenched America）。這不是一種徹底的孤立主義，因為在相互連結的世界裏，美國無法將自身隔絕於其他大陸上所發生的事情。反之，美國會在其認為有必要，且對其利益有重要性的地方實行干預。這些干預行動可能是軍事、經濟形式，或單純的外交手段，但它們將愈來愈混亂，與過去數十年美國實行其外交政策的任何體系都不相配。

自由國際主義告終

世界秩序解除管制

此政策也意味着自由國際主義（liberal internationalism）之終結，以及可以被稱為「解除管制的世界秩序（deregulated world order）」之開端，在其中，勢力範圍（spheres of influence）將成為新常態。與此相關的是，這個新體系也將類似一個多極秩序（multipolar order），基本上圍繞着幾個主要角色所建立——在中國、歐盟、美國、俄羅斯之外，也包括東南亞，或許還有巴西和少數其他較小但重要的國家。換句話說，新秩序將是由大國所主導的。

若說美國之收縮可能是一種新現象，那麼美國外交政策的根本轉變則不是如此。一個多世紀之前，第一次世界大戰結束後，美國撤出歐洲。當時是一個重大改變。不過，美國與20世紀早期的歐洲和世界其他地方，並沒有很多糾葛。在某種意義上，1919年後回到孤立狀態，是合乎邏輯的一步。

然而，目前在美國外交政策中發生的事情，在其範圍（或許甚至是長期性）方面有很大的質的不同。向印太的轉向，現時正如火如荼地推進。透過在烏克蘭問題上向莫斯科讓步，美國希望能夠使俄羅斯減低轉向亞洲；而這是否也涉及令俄羅斯與中國保持距離，還遠未清楚。畢竟，莫斯科與北京已建立高度密切關係，結束了自冷戰時期以來在它們雙邊連繫中存留的相對不信任。因此，儘管美國現在愈來愈把目光投向印太，但對中國之遏制（containment）會否成功，仍是未知之數。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面；標題為本報編輯所擬，原題為「The Rise of Retrenched United States」）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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[Emil Avdaliani]