公平開放制度 最有利社會經濟

一般而言,公平、開放的制度最有利經濟發展及社會和諧。所謂公平,即是沒有人有特權,大家公平競爭;法律面前,人人平等;一切交易都是你情我願,資訊透明。所謂開放,一指包容(inclusive),人人都可參與公平競爭;一指制度設有自我完善、因時制宜的機制。任何制度運作起來都難免遇上問題,開放的制度容許改革,不會一成不變。

一些社會有固有利益把持了權力運用,長期鞏固和延續自己的固有利益,絕對不容許其他人動他們的利益分毫。這就形成了極度封閉的制度,社會無法進步。

有人或會以為世襲的帝制就是封閉、民主選舉就是開放。然而在「民為貴,社稷次之,君為輕」的文化下,皇帝都可能因文化的影響而變得開明,並虛心取納諍言。在重視金錢、重視享受和自私自利的文化下,民主選舉可以演變成金權政治(plutocracy):任何競選總統的人都要投入巨資到選舉工程,無法擺脫金主要求,最後政策都向金主傾斜;主政政黨可以改變,政策卻始終為金主服務,而不是平民百姓。

私有制和市場對國民福祉十分重要

中國在改革開放後經濟發展明顯加快,民企創新、制度創新驚喜頻現,原因是在中央集權計劃經濟下,民間創意無法釋放,因為每一個人要做什麼、怎樣做,都由上級規定了。相反,在自由市場裏,每一個人都可以在法律容許的空間發揮自己創意,並憑自己能力闖出自己的一片天。在過程中,創業家「自我實現」,獲得難以比擬的滿足感。

於2025年2月民營企業座談會上,習近平主席肯定民營經濟的重大成就及貢獻。國家發改委也表示,民營經濟的規模實力、創新水準、國際競爭力進一步提升,將支持民營企業積極參與「兩重兩新」,即國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設,及大規模設備更新和消費品以舊換新,藉以提高生產力和提振內需。改革開放以來,市場和政府逐步找到自己角色,政府支持民企,民企又支持政府,相輔相成。

政教分離 文明制度必不可少

西方國家有兩個概念,都是十分好的:其一是「三權分立」(separation of powers),其二是政教分家(separation of the church and the state)。三權分立指行政、立法、司法獨立運作,互不干預但互相制衡。

這個概念,好像跟中國共產黨一方面領導人民制定憲法法律,也領導人民執行憲法法律有衝突。但中共黨章指明共產黨「代表中國先進生產力的發展要求」,又代表「中國先進文化的前進方向」及「最廣大人民的根本利益」。共產黨不等於黨員,也不等於黨的領導,而只是「中國先進生產力的發展要求」、「中國先進文化的前進方向」和「最廣大人民的根本利益」這三大價值精神。黨的領導不能為所欲為,並只能按這三大價值去領導人民制定憲法法律,領導人民實施憲法法律,並只能在憲法法律範圍內按這三大精神活動。相反,在西方社會擺明車馬是人以私利引領行為。在這文化下,法律的制定、運作,與國家的領導層,只能靠三權分立防止濫權。中國則以「三個代表」這文化價值防止濫權。

西方國家(除了以色列)都奉行政教分離。奉行政教分離十分合理——由於神比人高,政教合一之下,領導被視作神的代表,就可以為所欲為。領導縱使濫權,都無法向他問責。但以色列長期政教合一,且以「神的選民」身分擁有「應許之地」,以色列順理成章成為世界上唯一以猶太人為主體民族的國家,並罔顧國際法霸佔巴勒斯坦人土地和實行「種族清洗」。而基於現實政治因素,執政黨受制於猶太復國主義金主,美國作為大國竟沒有獨立自主的外交政策,多次在聯合國投票反對巴勒斯坦「兩國方案」。

可見,西方推許的「票箱民主」其實並不符合公義。基於人性的弱點,政客和選民都傾向短期的、以自己的利益為先。所謂「上下交征利而國危矣」,「票箱民主」下,不同集團都互相攻訐。這種對抗性的所謂民主,其實不利民生、不利團結。西方學者Jane Mansbridge、Jason Brennan、Martin Gilens等都先後指出對抗性之民主的弊端,惟主流文化卻早已被「票箱民主」的宣傳綁架了,仍奉「票箱民主」為民主的必由之路。

AJR對「票箱民主」的肯定,其實站不住腳。印度和中國半世紀前經濟水平相若,今天卻有雲泥之別;且中國已大大改善了空氣和水體污染,印度卻仍經常污天蔽日,就是最好的反證。更重要的是這麼多年來,illiberal democracy(非自由的民主)或flawed democracy(有缺失的民主)愈來愈多,今年2月Economist Intelligence Unit發表的2024年全球民主指數愈跌愈低,見近20年來新低的5.17分(10分滿分)。而經常以民主自詡的美國,本身亦早被認定是「有缺陷的民主」。反而被視為威權政體的中國,在Democracy Perception Index(民主觀感指數)位居世界前列。這都反映文化和偏見對人類是非的認知影響甚巨。

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

