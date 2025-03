范寧：什麼是「社會處方」

【明報文章】當我們提到「處方」,通常會聯想到醫生開藥治病的情景。但你可曾想過,「處方」的內容可以是健康生活模式、藝術活動、參與義工的機會、持續進修,以至社區資源、房屋及財政支援?而開出處方的人,也不一定是醫生?這就是近年在全球興起的「社會處方」。上述處方內容,是援引2022年世衛組織出版的A toolkit on how to implement social prescribing(下稱《社會處方工具》)。