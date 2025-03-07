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范寧

范寧：什麼是「社會處方」

【明報文章】當我們提到「處方」，通常會聯想到醫生開藥治病的情景。但你可曾想過，「處方」的內容可以是健康生活模式、藝術活動、參與義工的機會、持續進修，以至社區資源、房屋及財政支援？而開出處方的人，也不一定是醫生？這就是近年在全球興起的「社會處方」。上述處方內容，是援引2022年世衛組織出版的A toolkit on how to implement social prescribing（下稱《社會處方工具》）。

建立社區參與路徑 提升健康生活質量

根據《社會處方工具》，世衛提倡社會處方的源起，主要是思考到單靠醫生診斷與治療，是無法全面關顧到影響健康的潛在因素，包括由心理因素、孤單感、社會孤立，到社會、經濟和環境條件等「健康的社會決定因素」。社會處方正是在這樣的背景下出現。它並非要取代醫生的角色與工作，而是一種新型健康照護模式，協助需要處方者，建立與社區中的非醫療服務資源及社區參與路徑（pathway），透過「健康充權與賦能」（health empowerment and enabling）鼓勵參與，從而提升對方的健康和生活質量。

在這個模式下，社會處方的主要服務對象既可以是一般人，也可以包括因孤獨感而感到孤立的人、弱勢群體及有慢性健康問題的人。這裏的「處方」不是指藥物，而是根據人們的需求給予相應支持，令社區變得更包容；各項政策也包含促進健康的元素和考慮，甚至有跨政策局的協調與合作。簡言之，根據世衛定義，社會處方是一種幫助人們提升健康和幸福感的方法。

社會處方的提倡，正好應對香港人追尋健康的路上，克服各種影響健康的社會因素的限制，突破不健康生活方式，以至改善貧富懸殊下弱勢社群生活困難所可能導致的健康問題，最終達至減低市民演變成需要到公營醫療系統治療的狀况，甚至因病入院。香港人口愈見老化，挑戰就更大，而這情况不是香港所獨有，許多國家和地區都面對類似挑戰。因此，不少國家或地方的政府也開始探索基層醫療的潛力及社區資源，以減少依賴醫院，提升人們的健康水平。

官民有共同「治未病」願景 提供實踐土壤

除了英美國家，社會處方在亞洲地區也在廣泛應用。香港與新加坡在經濟、文化和社會問題方面有很多相似之處，因此香港經常借鑑新加坡模式。在星洲，社會福利機構和政府衛生部門緊密合作，當病人出院時，會通過中介機構滿足他們出院後的身心健康需求。這種社會處方模式由衛生部主導，整合社會服務和醫療資源，有效改善人們的孤獨感和社會孤立。

本文以新加坡為例，亦旨在帶出社會處方的實踐是有賴社會福利界參與，及獲本地醫護界及相關政策局的肯定。醫護行者樂見本港社福界開始重視社會處方，由本地的文化和需求出發，探索更適合香港的服務方案。

香港發展社會處方的優勢，是在於政府、慈善基金會以至民間都有「治未病」的共同願景。這正好提供土壤去想像社會處方的實踐，由利用社區作為健康的接觸點，根據社區和個人需求，設計量身訂做的服務方案，並整合健康數據，無疑是可發揮巨大潛力，帶來人人健康的社會效益。筆者會另文介紹醫護行者的實踐與實驗經驗，希望起拋磚引玉之效，刺激大家想像社會處方在本地實踐的各種實務可能。

作者是醫護行者創辦人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[范寧]

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