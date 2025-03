姚志勝：為何建議中央安排APEC會議在港舉行

本人近日在北京出席兩會,有內地官員朋友對筆者說,不是主權國家的APEC成員(中國香港和中國台北)不能主辦APEC年會。也有香港官員背景的朋友告訴筆者,在APEC制度內,香港不是中國屬下的支部,只能獨立申辦APEC會議,不能以中國的一部分主辦會議。有好友建議筆者回應這些問題,並談談為何建議中央安排2026年APEC會議在港舉行。筆者的基本看法有4點:

其一,建議中央安排APEC會議在港舉行,不存在違反APEC相關規定的問題。其二,香港需通過APEC會議講好香港故事、擦亮金字招牌。其三,香港舉行APEC會議,有利香港盛事經濟。其四,APEC會議在粵港澳大灣區的中心城市香港舉行,有利促進大灣區於APEC其他經濟體的合作。

APEC會議在港舉行 並不違規

為搞清楚中央能否安排APEC會議在港舉行,筆者專門查閱APEC的《主辦亞太經合組織會議指引》(Guidelines for Hosting APEC Meetings),其中明確規定:21個亞太經合組織成員經濟體中的一個經濟體,可以主辦亞太經合組織會議(one of the 21 APEC member economies plays host to APEC meetings and serves as the APEC Chair),但必須提前尋求所有成員認可(seek endorsement from all members well in advance)。顯然,香港作為21個APEC成員經濟體之一,可以主辦APEC峰會。

還有一點特別重要:中國香港和中國台北都是在「一個中國」的大原則下,成為APEC成員。於一國兩制下,香港在APEC有兩個身分:一是APEC成員經濟體之一;二是中國城市,是中國經濟體重要組成部分。中國應該可以安排自己主辦的2026年APEC會議,在中國的城市香港舉行。

有一個例子可作佐證。1996年成立的亞太經合組織商貿諮詢理事會(ABAC),是APEC常設的商界諮詢組織,就商界特別重視的課題向APEC提供意見。香港曾舉辦ABAC 2024年第二次會議。該會議由ABAC中國香港理事會和香港貿發局合辦,逾200名來自APEC共21個成員經濟體的理事會成員及其幕僚出席。

由此可看到,建議中央安排在港舉行APEC會議,不存在違反APEC指引的問題。不過要強調的是,在本人的建議中,2026年APEC會議的主辦方還是中國,不是香港,是由國家安排在自己的城市香港舉行。

講好香港故事 擦亮金字招牌

香港是全球領先的國際金融、航運和貿易中心,在國家高水平開放中,擔當連繫全球市場的「超級聯繫人」重要角色。今天的香港已進入由治及興關鍵時期,既面臨巨大機遇,又遭遇極大挑戰,需廣結善緣、財通四海。然而2019年發生「修例風波」後,香港在國際上遭大肆抹黑,一些西方輿論指一國兩制已變成「一國一制」,甚至鼓吹「香港玩完論」。如何在國際層面講好香港特區的一國兩制故事,仍是擺在我們面前的重大課題。

因此,本人特藉兩會的機會上交提案,建議中央安排2026年APEC會議在港舉行,這不僅是講好香港故事、擦亮金字招牌的最佳時機,而且能夠向全世界展示和推介粵港澳大灣區建設,進一步帶動本港盛事經濟。

APEC作為全球經貿規則「孵化器」,在推進區域經濟一體化和互聯互通方面,發揮重要作用。面對美國奉行單邊主義、大搞關稅制裁,國際社會需通過APEC維持全球化經貿正常合作。

本人建議中央利用APEC會議東道主的機會,安排APEC會議在港舉行,一是提出以開放促共融、打造人類命運共同體等大會主題,展示香港高水準對外開放的獨特功能,突顯香港「雙循環」內聯外通角色,推動多邊經貿;二是讓與會代表和全世界媒體親臨香港,看到香港特區的一國兩制沒有變、香港健全的法律體制及獨立的司法制度仍繼續行之有效,展示一國兩制優勢,進一步擦亮香港國際金融、航運和貿易中心金字招牌。

APEC作為亞太區的重要經濟合作平台之一,官方、民企共同參與是其中特色,展現亞太區不同層次的經濟活力。香港營商和會展業配套成熟,是商業盛事之都,具備良好條件促進APEC會議期間的官方民企多方交流。若APEC會議在港舉行,可發揮香港營商和會展業資源優勢,提升APEC會議的專業性與影響力,支持香港盛事經濟,拉動更多資金把握中國機遇。

為香江盛事之都錦上添花

大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。大灣區建設的一個重要目標,就是進一步提升大灣區在國家高水準開放中的支撐引領作用。粵港澳區域協同發展,是建設國際一流灣區的關鍵。

APEC會議討論跟全球及區域經濟相關的議題,安排會議在作為大灣區中心城市的香港舉行,可向世界展示大灣區作為國家高水準開放的新模式,透過APEC會議促進大灣區與APEC經濟體交流合作,與APEC成員產生更大的市場對接效應。

作者是全國政協常委

