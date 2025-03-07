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姚志勝

姚志勝：為何建議中央安排APEC會議在港舉行

【明報文章】國家將主辦2026年亞太經濟合作組織（APEC）會議，這將是自2001和2014年後，第三次擔任會議的東道主。2001及2014年APEC會議分別在上海和北京舉行。今年「兩會」本人提交了《建議中央安排2026年亞太經合組織（APEC）會議在香港舉行》的提案，引起輿論關注，更得到與會的港區全國政協委員熱烈回應、聯署支持。

本人近日在北京出席兩會，有內地官員朋友對筆者說，不是主權國家的APEC成員（中國香港和中國台北）不能主辦APEC年會。也有香港官員背景的朋友告訴筆者，在APEC制度內，香港不是中國屬下的支部，只能獨立申辦APEC會議，不能以中國的一部分主辦會議。有好友建議筆者回應這些問題，並談談為何建議中央安排2026年APEC會議在港舉行。筆者的基本看法有4點：

其一，建議中央安排APEC會議在港舉行，不存在違反APEC相關規定的問題。其二，香港需通過APEC會議講好香港故事、擦亮金字招牌。其三，香港舉行APEC會議，有利香港盛事經濟。其四，APEC會議在粵港澳大灣區的中心城市香港舉行，有利促進大灣區於APEC其他經濟體的合作。

APEC會議在港舉行 並不違規

為搞清楚中央能否安排APEC會議在港舉行，筆者專門查閱APEC的《主辦亞太經合組織會議指引》（Guidelines for Hosting APEC Meetings），其中明確規定：21個亞太經合組織成員經濟體中的一個經濟體，可以主辦亞太經合組織會議（one of the 21 APEC member economies plays host to APEC meetings and serves as the APEC Chair），但必須提前尋求所有成員認可（seek endorsement from all members well in advance）。顯然，香港作為21個APEC成員經濟體之一，可以主辦APEC峰會。

還有一點特別重要：中國香港和中國台北都是在「一個中國」的大原則下，成為APEC成員。於一國兩制下，香港在APEC有兩個身分：一是APEC成員經濟體之一；二是中國城市，是中國經濟體重要組成部分。中國應該可以安排自己主辦的2026年APEC會議，在中國的城市香港舉行。

有一個例子可作佐證。1996年成立的亞太經合組織商貿諮詢理事會（ABAC），是APEC常設的商界諮詢組織，就商界特別重視的課題向APEC提供意見。香港曾舉辦ABAC 2024年第二次會議。該會議由ABAC中國香港理事會和香港貿發局合辦，逾200名來自APEC共21個成員經濟體的理事會成員及其幕僚出席。

由此可看到，建議中央安排在港舉行APEC會議，不存在違反APEC指引的問題。不過要強調的是，在本人的建議中，2026年APEC會議的主辦方還是中國，不是香港，是由國家安排在自己的城市香港舉行。

講好香港故事 擦亮金字招牌

香港是全球領先的國際金融、航運和貿易中心，在國家高水平開放中，擔當連繫全球市場的「超級聯繫人」重要角色。今天的香港已進入由治及興關鍵時期，既面臨巨大機遇，又遭遇極大挑戰，需廣結善緣、財通四海。然而2019年發生「修例風波」後，香港在國際上遭大肆抹黑，一些西方輿論指一國兩制已變成「一國一制」，甚至鼓吹「香港玩完論」。如何在國際層面講好香港特區的一國兩制故事，仍是擺在我們面前的重大課題。

因此，本人特藉兩會的機會上交提案，建議中央安排2026年APEC會議在港舉行，這不僅是講好香港故事、擦亮金字招牌的最佳時機，而且能夠向全世界展示和推介粵港澳大灣區建設，進一步帶動本港盛事經濟。

APEC作為全球經貿規則「孵化器」，在推進區域經濟一體化和互聯互通方面，發揮重要作用。面對美國奉行單邊主義、大搞關稅制裁，國際社會需通過APEC維持全球化經貿正常合作。

本人建議中央利用APEC會議東道主的機會，安排APEC會議在港舉行，一是提出以開放促共融、打造人類命運共同體等大會主題，展示香港高水準對外開放的獨特功能，突顯香港「雙循環」內聯外通角色，推動多邊經貿；二是讓與會代表和全世界媒體親臨香港，看到香港特區的一國兩制沒有變、香港健全的法律體制及獨立的司法制度仍繼續行之有效，展示一國兩制優勢，進一步擦亮香港國際金融、航運和貿易中心金字招牌。

APEC作為亞太區的重要經濟合作平台之一，官方、民企共同參與是其中特色，展現亞太區不同層次的經濟活力。香港營商和會展業配套成熟，是商業盛事之都，具備良好條件促進APEC會議期間的官方民企多方交流。若APEC會議在港舉行，可發揮香港營商和會展業資源優勢，提升APEC會議的專業性與影響力，支持香港盛事經濟，拉動更多資金把握中國機遇。

為香江盛事之都錦上添花

大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。大灣區建設的一個重要目標，就是進一步提升大灣區在國家高水準開放中的支撐引領作用。粵港澳區域協同發展，是建設國際一流灣區的關鍵。

APEC會議討論跟全球及區域經濟相關的議題，安排會議在作為大灣區中心城市的香港舉行，可向世界展示大灣區作為國家高水準開放的新模式，透過APEC會議促進大灣區與APEC經濟體交流合作，與APEC成員產生更大的市場對接效應。

作者是全國政協常委

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[姚志勝]

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