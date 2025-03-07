狄志遠：一刀切削社福資源 未能照顧弱勢社群

社福界面臨前所未有挑戰

社福界自「整筆撥款」實施以來，先後已被削減近10%資源，但機構仍然要落實100%的服務承諾。其實，因應社會需求、人口老齡化、貧窮人口增加、殘疾人士及照顧者的需要等，社福機構的承擔是超過對政府的承諾。現在政府要進一步削減福利開支，我們已承受不來。福利機構營運成本中，八成是支付員工薪酬；進一步削減必然是要減人頭及減人工。政府削減對福利機構撥款7%，即約17億元，相等於3500名社工，這會嚴重打擊員工士氣及服務質量。

政府的角色是推動經濟及社會發展，並透過公共理財，將社會資源重新分配，以建構完善的社會保護網，令基層市民及弱勢社群同樣得到社會發展帶來的生活保障。當前美國政府正推行大規模效率改革，以削減無效開支，因此也同樣面對如何在節流與維持社會服務之間取得平衡的挑戰。多名專門研究公共政策及社福發展的美國哈佛大學教授，就是次改革提出多項見解。其中包括美國商務部前首席財務官、現任哈佛大學教授Linda Bilmes，基於其豐富的政府財政管理經驗指出，盲目削減開支往往導致服務質素下降，最終令基層民眾受害。

支持合理重組 反對劃一削減

本人理解並支持特區政府推行人力資源重組及改革流程，以減低政府運作成本，惟過程必須理性，不是訂定單一標準，沒有考慮各部分的優先次序及社會需求，只一刀切地削減。這看似公平，但不合乎社會整體利益。

專門研究政府改革的哈佛大學公共管理專家Steve Kelman教授研究發現，採取差異化資源調配的地區，讓各部門根據服務需求和效能表現來調整資源，比起一刀切削減，更能夠維持服務質素。

每個部門都有其獨特的運作需求和限制，可削減空間各異；尤其是社福界，實際可削減空間極其有限，進一步削減是不能確保保護網的健全。白宮前經濟政策顧問、現任哈佛大學商業與政府教授Roger Porter強調，改革時必須分清主次，不能為了節省次要開支而犧牲核心服務。

在香港，維持社會安全網、保障基層利益正是最重要的工作。因此，政府必須根據實際情况，審慎訂定資源調配的優先次序。

特區政府雖強調「能者多付」原則，惟這種劃一的削減方案，跟此原則背道而馳，更不符合社會最大效益。

我們需要明白：這次削減將直接影響前線服務質量。社福機構面對的困境，包括服務使用者人數持續增加、人手編制已極度精簡、行政開支難以再縮減，以及服務創新項目可能被迫取消。這些影響，都將直接衝擊最需要幫助的弱勢群體。

基於社福界目前面對的嚴峻挑戰，本人促請財政司長：

首先，必須立即重新審視對社福界的削減方案，應充分考慮各類服務實際需求，特別是因應人口老化和貧富差距擴大而增加的服務需求。其次，應向社福機構提供過渡期支援和設立應急基金。這些措施能協助機構渡過困境，確保服務質素不受影響。第三，應釐定合理的資源分配標準，在整頓開支的同時必須確保前線服務不受影響。第四，提供支持，幫助福利機構發展收費服務，既可服務有負擔能力的市民，也可增加機構收入。第五，加強官、商、民協助，引入商界支援。第六，未來政府財政回復穩定時，取消對福利機構的削減。

政府財務改革 絕不能犧牲基層服務

在當前貧富差距擴大、人口老化加速的情况下，香港比任何時候都更需要一個健全的社會福利系統。政府推動財務改革，固然重要，但絕不能以犧牲基層服務為代價。我們必須採取更均衡的改革方針，確保任何提升效率的措施，都不會動搖香港得來不易的社會安全網。

一個負責任的政府，必須在追求財政效率的同時，堅守對弱勢社群的承諾。這才能夠真正實現公共理財促進社會公平與進步的目標。

作者是立法會議員（社會福利界）、新思維主席

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[狄志遠]