周永新：市民感受不到政府如何開源節流

對於節流辦法，市民卻有不少意見，特別是2元乘車優惠，事前已有激烈討論，各方提出不同解決方案，一時成為城中熱話。另一市民談論最多的是，政府連續幾年都有巨額財赤，問責官員是否也應有所表示，自願減薪為減少財赤出一分力。

市民對預算案無驚喜 也沒有驚嚇

市民聽了陳茂波上周發表的預算案，他們有什麼反應？綜合過去一周市民意見，他們的反應是：既沒有驚喜，也沒有驚嚇。先說為什麼沒有驚嚇——因為陳茂波提及的幾項開源方法，包括籃球博彩合法化、增加飛機離境稅、提高違反交通條例罰款金額等，對大多數市民來說，本來就不是他們關心的；相反，他們關心水費會否增加，卻不在政府考慮開源之列。

而所以說市民沒有驚喜，因為他們在預算案公布前，由於政府財赤嚴重，早知難對預算案有期望，尤其不會奢望陳茂波仿效新加坡的做法「派錢」，只望過往一些惠民措施能夠延續。上周公布的財政預算案，陳茂波一如既往，除寬減差餉、納稅人退稅等惠及中上收入人士的措施，基層市民受惠較多的項目，包括各種社會保障金和在職家庭津貼，受惠者皆可多領半個月金額。不過以上各項惠民措施不是「縮水」，就是持平。這樣市民怎會有驚喜？

市民最感錯愕的是實行了6年、不設入息審查的2500元學生津貼，卻將於下學年度取消。2500元學生津貼，是在2元乘車優惠之外，另一項被市民視為政府的德政。雖然取消之後，政府每年可節省20億元，但這樣值得嗎？况且政府正大力鼓勵生育，每年2500元的學生津貼若不延續，政府人口政策的一貫性豈不受到質疑？

今年預算案的主題是「節流為主，開源為輔」。開源部分，留待其他學者評論。筆者綜合過去幾天市民的討論，集中分析以下幾項節流措施。

第一是關於2元乘車優惠的意見。政府現在提出的建議，即每月限240次，10元以上車程以兩折計算。其中引起的爭議，焦點在於65歲或以上受惠者為什麼要在改變中受到拖累？儘管政府認為現在的建議簡單易明，惟對部分長者來說，每月限240次和10元以上交通費用兩折計算，總覺異常複雜；他們亦怕到時公共交通工具收錯數，自己也不知如何糾正。

降乘車優惠年齡 無提高60至64歲就業率

市民對政府建議的迴響，一些觀點不再重複。筆者現在要談的是，該計劃設立時的用意和目的。2元乘車優惠於2012年開始時，政府用意是鼓勵長者多出外，無論是參加活動或探望親友，這樣可使長者與外界保持聯繫，不再局限於自己的生活空間。措施推出後，多項調查發現，鼓勵長者出外之目的達到了，長者活躍程度也較前進步。

到合資格年齡降至60歲時，政府對計劃之目的還加上一個說法，就是鼓勵60至64歲人士出外就業，不致因交通費用昂貴而過早離開勞動市場。隨着本港人口老化，延長就業年齡可說理所當然，所以2元乘車優惠合資格年齡降至60歲時，市民並無意見。

不過以事論事，降低乘車優惠年齡，有提高60至64歲人士就業率嗎？統計處提供的數字顯示，60至64歲勞動參與率，2023年第一季（即降低乘車優惠歲數一年以後）是48.5%（31萬人）；到2024年第三季是49.2%（31.5萬人）。換言之，2元乘車優惠對提高60至64歲勞動參與率影響不大；就算有，只是引入時起了些微鼓勵作用，過去兩三年卻成了這年齡層的30多萬就業人士的交通補貼。這豈是2元乘車優惠的原意和作用？

建議60至64歲乘車優惠以四折計算

為減少不少長者對有關建議的不忿，及60至64歲人士對自己的交通費用多點承擔，筆者建議：65歲及以上長者的2元乘車優惠維持不變；60至64歲人士乘搭公共交通工具的費用，以四折計算。這樣安排，相信65歲及以上長者會覺得政府並無犧牲他們利益，60至64歲人士也不會因政府減少補貼而不會出外工作。勞福局長孫玉菡認為，2元乘車優惠不應有年齡上的差別，惟公共交通工具多按年齡有不同收費，市民早已習慣，不會混淆。

至於每月240次的限制，市民多認為次數太多了，長者一天多不會乘搭8次公共交通工具。240次的限制，不僅未能幫助政府控制開支，且成為更多利用優惠的誘因。

問責官員應多走一步

自願減薪5%或10%

第二是關於公務員凍薪的意見。對於行政、立法、司法機關及區議員凍薪，市民問的是：為什麼要把全部公務員「拖落水」？可知公務員凍薪，受影響的並不限於他們和他們的家人，還有眾多接受政府資助的機構——它們有規定待遇不可超越同級公務員。另外，為了減赤，政府各部門還要連續3年削減經常開支2%。現在不少公務員以合約形式受僱，他們或會對工作前景感到憂慮。

現有消費仍然不振的情况下，公務員凍薪並不恰當，市面氛圍可能更疲弱，因為預期收入不增加，應對辦法就是「慳着來使」。筆者認為︰若政府仍堅持全部公務員凍薪的決定，問責官員應多走一步，自願減薪5%或10%，以示決策者願意承擔更大責任，也可紓緩市民認為「凍薪不公」的指摘。

控制社福開支 須檢討現行保障措施

第三是關於政府用於社會福利、衛生醫療和教育開支的意見。陳茂波在預算案特別提到，上述3項服務的經常開支，本財政年度都分別超過1000億元；其中社會福利和衛生醫療近年增幅尤其迅速，必須重新檢視。洪雯議員近期在《明報》發表的文章，也極力倡議就社會福利開展改革。

陳茂波預告，政府正檢討醫療服務收費，如何「用者自付、能者多付」，待報告出台後再評論。過去10多年社會福利開支之所以急升，原因是2012年政府引入長者生活津貼，現在有超過75萬名65歲或以上長者領取，每月金額4250元。單是這個項目，已佔去來年社會福利1391億元開支的四分之一以上。顯而易見，政府要控制社會福利開支的增加，必須檢討現行各項社會保障措施，尤其是長者生活津貼和生果金。但這涉及超過110萬長者的退休生活，絕對是極大的社會工程。不過，若然政府不檢討現行社會保障制度，社會福利改革根本無從講起。

今年預算案重點在政府如何開源節流，但市民左看右看，都感受不到政府如何達到目的。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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