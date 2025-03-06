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陳帆川

陳帆川：假新聞氾濫的facebook 會否更「有型」？

【明報文章】數年前開始，一些做內容營銷的朋友已經將facebook形容為「垃圾崗」、「跑數場」，因為沒頭沒腦的帖文氾濫，假新聞無處不在，不少廣告甚至是詐騙信息；平台只適合用來購買「讚好」，蒙混商業客戶，不適合正常使用。上個月，朱克伯格（Mark Zuckerberg）似乎痛定思痛，大刀闊斧要令facebook再次變得「有型」起來。

據科技新聞網站The Information報道，facebook母公司Meta着手推行一連串改革，活化facebook，包括諮詢YouTube名人MrBeast和Mark Rober，研究如何吸引更多創作者進駐facebook；又重推盈利分成計劃，讓發布熱門內容的人按流量賺錢。

特朗普上台後，Meta是最快向右轉的科技巨企之一：除了結束多元、公平與共融（DEI）項目，又終止事實查核計劃，不再向法新社等公司課金查證facebook上的資訊。網媒ProPublica直指facebook一方面停止事實查核，一方面獎賞熱門帖文，無疑令假新聞再度猖獗。

曾營運假新聞網絡長達10年的Jestin Coler，曾在受訪時直言自己僅利用公餘時間經營網絡，每個月收入達5位數美元。他接受ProPublica採訪時說，早在幾年前金盆洗手，並批評facebook的新計劃：「（透過假新聞）激起人們憤怒的套路還是一樣，似乎一切都會在一夜之間回到那些日子。」

ProPublica整理了近百個假新聞專頁，發現大部分由美國以外的帳戶管理，包括巴爾幹半島國家北馬其頓，以及越南、菲律賓、印尼。許多頁面採用AI（人工智能）生成圖像來加強虛構標題的說服力，包括設計出幾可亂真、非常憔悴的人物圖像，輔以一個聳人聽聞的虛構故事，激發網民互動，甚至捐款。

據Meta政策，被事實查核人員標記為虛假的內容將不獲付費。但隨着查核計劃告終，這些假新聞專頁能否獲得獎賞，變成灰色地帶。

其實TikTok和YouTube上的假新聞也不少，惟它們嚴格來說不算社交媒體，不像facebook般容許用戶建立無數專頁、群組，再用數以百計的假帳戶互相「讚好」、留言和分享帖文，吹噓出一個龐大的假新聞網絡。影片平台只要做好推薦影片的演算法，減少推薦可疑影片，已達到淨化效果。

特朗普上台 朱克伯格不再演公關戲

朱克伯格為什麼讓facebook走回頭路，主因在於他可能壓根兒不相信什麼第三方事實查核；這些商業合作，對他來說只是公關伎倆。他接受美國名嘴Joe Rogan訪問時已經說得很清楚：要用AI取代中層軟件工程師。Meta工程師堪稱世界第一，連他們都可以由AI取代，事實查核更不消說。特朗普既然上台，這場公關戲他不演了。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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