洪雯：應急醫院模式擴展到河套區可行嗎？

早在2009年立法會首次批出款項，就河套區發展規劃開展研究和勘測，完成後卻不了了之。2017年1月深港政府簽署合作備忘錄，將港方土地與深方土地組合成科技創新合作區，由雙方共同開發。立法會在2018和2020年共批出151億元，用於河套的詳細設計、勘測、平整等工程。2021年立法會通過撥款向河套香港園區公司注資181億元，興建香港園區的大樓。

來到2025年，河套區首批大樓（也就是北都第一批可用於創科產業的建築）終於有望在近期建成招租；而交通基建才剛起步，服務配套基本為零。整個園區何時建成？大約要等到2047年吧……

科技發展 「輕舟已過萬重山」

在河套建設的這幾年，國際格局經歷巨大變遷，科技發展更是「輕舟已過萬重山」。人工智能、機械人、雲計算等領域紛紛出現革新突破。在國家層面，「中國製造2025」和「十四五」規劃來到收官之年，當初那些超前願景和難以想像的發展目標大多落實。就在深圳河北岸的河套深圳園區，自2017年簽署合作備忘錄，設施建設和招商引資迅速推進，至今已是高樓林立、企業進駐。而河套這塊連接港深、最有潛力吸取兩地制度優勢的機遇之地，目前卻還在等待中。

河套和北都的困境，是香港城市發展困境的縮影。上世紀令港人引以為傲的「香港速度」，早已一去不復返，我們的工程又貴又慢。我作為參與審批的議員，在投票時往往極為掙扎：贊成？天價＋龜速；反對？項目有重要性和緊迫性，推倒重來歷時經年，社會根本等不起。

香港能否引入「中國速度」？

早前立法會審批北都公路6.9億元顧問研究及土地勘探費用時，有議員同事提起廣東黃茅海跨海通道。該連接珠海和江門、由跨海大橋和地底隧道組成的公路，是廣東省重大跨海工程，全長30公里。如此複雜和規模巨大的項目，於2020年2月獲廣東省發改委批覆，同年6月動工，去年底通車，歷時4.5年，造價130億人民幣，無疑是「中國速度」、「中國成本」典型案例。我估計這一項目若是在香港，或需5至10倍成本、3至5倍時間！

這種差距不僅是數字上的對比，更是發展模式與思維方式的衝擊——「中國速度」、「中國成本」的支撐力量是什麼？如何做到時間與成本的極致把控？香港可從中學到什麼？

我在前文探討過香港工程項目又貴又慢的原因（見《明報》2025年1月16日）。文章刊後得到不少有心人的反饋，更有業界人士來我辦公室，與我分享他們的經驗和觀點。在我與大家討論中，有一個突破的思路逐漸成形，那就是找一個區域或一個項目作試點，使用內地的工程審批管理和建設體制，香港從中汲取經驗改革現有體系。我認為河套正是一個理想之地落實這一思路，而且之前已有一次突破性的試驗，有先例遵循。

河套應急醫院建設的突破

夏主任視察河套時寄語香港要勇於改革、敢於破局。如何突破？在工程建設方面，河套應急醫院案例正正回答了這個問題。

2022年3月香港進入第五波新冠疫情。應特區政府請求，中央批准為香港在河套區興建應急醫院（約1000個牀位）和社區隔離設施（約1萬個牀位），並指派中建科工集團承擔工程。為盡快完成工程，特區政府行使《緊急法》下的授權，就工地範圍內的援建工程、有關人員及物資，豁免其受特區相關法律限制。在該制度安排下，中建科工集團在河套區邊境建設了臨時橋樑，連接深圳與河套區，讓內地工程人員和建設物資可點對點從深圳運入工地。臨時橋樑在工程完成後拆卸。

項目從該年3月6日開工，4月5日完工，4月7日交付，歷時僅一個月！疫情後，應急醫院調整了功能，開展日間放射診斷服務先導計劃，目前已投入使用。

當然，河套應急醫院作為疫情緊急情况下的特別工程，其速度並非普通工程能比。但應急醫院的建設模式無疑是一個極大的制度突破，帶給我們很大啟發：我們能否將整個河套作為一個試驗區，試行全新建設模式，為北都未來發展開展制度探索？

在此思路下，我建議將「應急模式」擴展到河套餘下工程建設。具體包括兩點：

第一，制定「河套條例」，豁免河套剩餘工程的建設過程受特區相關法律限制。也就是說，河套區內工程可用內地的工程審批管理體制、啟用內地建設團隊，由其自行採購建築材料、自行招募兩地員工，並按內地建築規範標準來完成。

第二，在這過程中，香港政府派官員和研究機構全程參與、觀摩，學習內地「基建狂魔」的整個運作邏輯、模式和流程，總結其中優點，將之反饋到本地工程體系，根據本地實况來調整、吸收，並逐步在河套外的其他本地工程中試行。這是一個貼身的學習過程，比起粵港兩地政府部門開會蜻蜓點水的討論，無疑更直接和有效。藉這一過程，相信有助大大提升我們的行政效率。

而這模式的其中一個副產品，就是河套區的發展將得到加速推進，真正成為北都的先行引領區，招募企業盡快入駐，讓「北創科」盡快起飛。

為一國兩制新階段探索新路徑

從國家主席習近平提出「一國兩制實踐進入了新階段」的重要論斷，到夏主任南下調研，傳遞出一個清晰信息，那就是中央政府高度支持港澳探索一國兩制在新階段的新發展路向，並對香港在新國際格局下找到新的發展優勢、繼續為國家發展貢獻策略性的作用發展，寄予厚望。

香港作為國際金融中心，有成熟的法治體系和市場機制，惟在大型基建項目上，卻常陷入漫長審批程序、高昂建設成本及社會各界爭議中。內地「快、準、狠」的發展模式，哪些值得香港借鑑？或者說，香港是否能夠在保持自身優勢的同時，找到一種更高效的發展路徑？

河套的實驗，也許可以給我們答案。

作者是立法會議員

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[洪雯]