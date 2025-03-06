明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
洪雯

洪雯：應急醫院模式擴展到河套區可行嗎？

【明報文章】夏寶龍主任早前南下走訪深圳前海、香港河套等地。尷尬的是，經歷多年，河套這塊特殊土地至今仍在等待第一棟建築物建成。

早在2009年立法會首次批出款項，就河套區發展規劃開展研究和勘測，完成後卻不了了之。2017年1月深港政府簽署合作備忘錄，將港方土地與深方土地組合成科技創新合作區，由雙方共同開發。立法會在2018和2020年共批出151億元，用於河套的詳細設計、勘測、平整等工程。2021年立法會通過撥款向河套香港園區公司注資181億元，興建香港園區的大樓。

來到2025年，河套區首批大樓（也就是北都第一批可用於創科產業的建築）終於有望在近期建成招租；而交通基建才剛起步，服務配套基本為零。整個園區何時建成？大約要等到2047年吧……

科技發展 「輕舟已過萬重山」

在河套建設的這幾年，國際格局經歷巨大變遷，科技發展更是「輕舟已過萬重山」。人工智能、機械人、雲計算等領域紛紛出現革新突破。在國家層面，「中國製造2025」和「十四五」規劃來到收官之年，當初那些超前願景和難以想像的發展目標大多落實。就在深圳河北岸的河套深圳園區，自2017年簽署合作備忘錄，設施建設和招商引資迅速推進，至今已是高樓林立、企業進駐。而河套這塊連接港深、最有潛力吸取兩地制度優勢的機遇之地，目前卻還在等待中。

河套和北都的困境，是香港城市發展困境的縮影。上世紀令港人引以為傲的「香港速度」，早已一去不復返，我們的工程又貴又慢。我作為參與審批的議員，在投票時往往極為掙扎：贊成？天價＋龜速；反對？項目有重要性和緊迫性，推倒重來歷時經年，社會根本等不起。

香港能否引入「中國速度」？

早前立法會審批北都公路6.9億元顧問研究及土地勘探費用時，有議員同事提起廣東黃茅海跨海通道。該連接珠海和江門、由跨海大橋和地底隧道組成的公路，是廣東省重大跨海工程，全長30公里。如此複雜和規模巨大的項目，於2020年2月獲廣東省發改委批覆，同年6月動工，去年底通車，歷時4.5年，造價130億人民幣，無疑是「中國速度」、「中國成本」典型案例。我估計這一項目若是在香港，或需5至10倍成本、3至5倍時間！

這種差距不僅是數字上的對比，更是發展模式與思維方式的衝擊——「中國速度」、「中國成本」的支撐力量是什麼？如何做到時間與成本的極致把控？香港可從中學到什麼？

我在前文探討過香港工程項目又貴又慢的原因（見《明報》2025年1月16日）。文章刊後得到不少有心人的反饋，更有業界人士來我辦公室，與我分享他們的經驗和觀點。在我與大家討論中，有一個突破的思路逐漸成形，那就是找一個區域或一個項目作試點，使用內地的工程審批管理和建設體制，香港從中汲取經驗改革現有體系。我認為河套正是一個理想之地落實這一思路，而且之前已有一次突破性的試驗，有先例遵循。

河套應急醫院建設的突破

夏主任視察河套時寄語香港要勇於改革、敢於破局。如何突破？在工程建設方面，河套應急醫院案例正正回答了這個問題。

2022年3月香港進入第五波新冠疫情。應特區政府請求，中央批准為香港在河套區興建應急醫院（約1000個牀位）和社區隔離設施（約1萬個牀位），並指派中建科工集團承擔工程。為盡快完成工程，特區政府行使《緊急法》下的授權，就工地範圍內的援建工程、有關人員及物資，豁免其受特區相關法律限制。在該制度安排下，中建科工集團在河套區邊境建設了臨時橋樑，連接深圳與河套區，讓內地工程人員和建設物資可點對點從深圳運入工地。臨時橋樑在工程完成後拆卸。

項目從該年3月6日開工，4月5日完工，4月7日交付，歷時僅一個月！疫情後，應急醫院調整了功能，開展日間放射診斷服務先導計劃，目前已投入使用。

當然，河套應急醫院作為疫情緊急情况下的特別工程，其速度並非普通工程能比。但應急醫院的建設模式無疑是一個極大的制度突破，帶給我們很大啟發：我們能否將整個河套作為一個試驗區，試行全新建設模式，為北都未來發展開展制度探索？

在此思路下，我建議將「應急模式」擴展到河套餘下工程建設。具體包括兩點：

第一，制定「河套條例」，豁免河套剩餘工程的建設過程受特區相關法律限制。也就是說，河套區內工程可用內地的工程審批管理體制、啟用內地建設團隊，由其自行採購建築材料、自行招募兩地員工，並按內地建築規範標準來完成。

第二，在這過程中，香港政府派官員和研究機構全程參與、觀摩，學習內地「基建狂魔」的整個運作邏輯、模式和流程，總結其中優點，將之反饋到本地工程體系，根據本地實况來調整、吸收，並逐步在河套外的其他本地工程中試行。這是一個貼身的學習過程，比起粵港兩地政府部門開會蜻蜓點水的討論，無疑更直接和有效。藉這一過程，相信有助大大提升我們的行政效率。

而這模式的其中一個副產品，就是河套區的發展將得到加速推進，真正成為北都的先行引領區，招募企業盡快入駐，讓「北創科」盡快起飛。

為一國兩制新階段探索新路徑

從國家主席習近平提出「一國兩制實踐進入了新階段」的重要論斷，到夏主任南下調研，傳遞出一個清晰信息，那就是中央政府高度支持港澳探索一國兩制在新階段的新發展路向，並對香港在新國際格局下找到新的發展優勢、繼續為國家發展貢獻策略性的作用發展，寄予厚望。

香港作為國際金融中心，有成熟的法治體系和市場機制，惟在大型基建項目上，卻常陷入漫長審批程序、高昂建設成本及社會各界爭議中。內地「快、準、狠」的發展模式，哪些值得香港借鑑？或者說，香港是否能夠在保持自身優勢的同時，找到一種更高效的發展路徑？

河套的實驗，也許可以給我們答案。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[洪雯]

上 / 下一篇新聞