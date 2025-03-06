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王衍行

王衍行：特朗普再對華徵關稅：美國消費者迎來至暗時刻

【明報文章】美國總統特朗普早前表示對所有中國進口商品加徵10%新關稅，於3月4日生效。就在幾周前，其政府剛剛對從這個世界第二大經濟體進口的商品加徵了10%關稅。

Thomas Friedman曾在《世界是平的》寫道「全球化是一股無法逆轉的力量，任何試圖阻擋它的舉措最終都會傷害自身」。今天特朗普再次揮舞關稅大棒，正將這句話變成現實；但代價卻是美國消費者的無聲吶喊。

關稅從來不是一個簡單的經濟手段，而是牽一髮動全身的深層結構變化。當美國政府再次對華商品加徵10%關稅，這不僅意味進口商品價格直接上升，更是一場針對美國供應鏈、通脹預期、經濟增長的連鎖打擊。最終美國消費者將發現，他們正被困在一場無解的經濟戰局中，眼睜睜看着生活成本上漲，卻無力改變。

關稅＝消費者稅

人們普遍誤以為關稅只是對華的經濟制裁，惟經濟學家早已證明，關稅最終買單者是進口國消費者，而非出口國企業。

（1）供應鏈結構決定了關稅成本轉嫁。美國經濟高度依賴全球供應鏈，中國更是其中不可替代的一環。加關稅後，進口商支付更高成本，他們要麼選擇吸收（減少利潤），要麼轉嫁消費者。由於美國市場競爭激烈，前幾輪貿易戰裏部分企業選擇壓縮利潤，惟這一策略已無法持續。

紐約聯儲銀行研究顯示，自2018年美中貿易戰以來，美國進口商已被迫承擔額外成本，並將部分轉嫁至終端市場。這次10%新關稅，意味着這一成本最終會以更高價格標籤呈現在超市貨架和電商平台。

（2）預期心理加速價格上漲，形成惡性循環。市場行為不僅受供需影響，更受心理預期驅動。企業不會等到關稅生效後才調整價格，而是提前釋放風險信號。沃爾瑪、亞馬遜等零售商早已調整進貨策略，將漲價預期納入定價模型。各大零售商迅速調整價格，將預期的關稅成本提前反映到商品價格。這就意味着即使未來調整關稅政策，這一輪漲價也難以逆轉。

當消費者感受到物價上漲，預期未來價格更高，購買力的提前釋放將進一步推高需求，形成通脹螺旋。最終美國經濟不僅要面對商品成本上升，還要應對通脹預期失控的風險。

高通脹雪上加霜 美聯儲進退維谷

美國剛從40年來最嚴重通脹危機中緩解，然而特朗普的關稅政策卻再次點燃物價上漲導火索。

（1）關稅與通脹，具不可分割的因果關係。2022和2023年拜登政府曾通過加息抑制通脹，但如今，新關稅直接作用於消費品價格，使通脹壓力重新回歸。這對普通消費者而言，意味着日常生活開銷將在短時間內飈升，工資增長卻遠遠追不上物價上升速度。

研究表明，上一輪關稅戰（2018至2019年）導致美國普通家庭每年額外支出逾1300美元，而此次關稅範圍更廣、影響更深，預計每個美國家庭年度開支至少增加2000美元以上。

（2）美聯儲局陷入政策困境。面對物價再次上揚，美聯儲局政策選項十分有限：進一步加息可能遏制需求，卻會導致經濟衰退風險加劇；若放任通脹上漲，則將損害消費者信心和市場穩定。換句話說，美國政府正自掘陷阱，令經濟政策陷入進退兩難僵局。

「去中國化」幻想破滅

特朗普關稅政策背後隱藏着一個危險的幻想：通過貿易壁壘迫使製造業回流美國。然而事實證明，美國既無足夠勞動力，也無完善的供應鏈，更無最基本的投資回報來支撐製造業回歸。而中國在全球供應鏈的角色更是難以取代。

（1）「中國製造」並不止「廉價製造」。美企過去幾年一直嘗試「去中國化」，但最終發現離開中國的成本遠高於預期。

．供應鏈生態：從原材料採購、零部件製造、組裝到物流，中國有全球最完整的供應鏈體系，其他國家難以在短時間內複製。

．產業集群效應：中國深圳、蘇州等地製造業生態，使生產成本遠低於越南、墨西哥等替代國家。

．基礎設施與效率：美國自身缺乏高效的生產與運輸基礎設施，導致製造業回流成本遠高於外包。

（2）供應鏈中斷的真實後果。如今特朗普加徵關稅，不僅不會令美國製造業回流，反會加速供應鏈混亂。從晶片到汽車零部件，從家電到服裝，許多行業都依賴中國供應鏈。一旦貿易壁壘加高，企業要麼承擔更高成本，要麼面臨庫存短缺和斷供危機。2023年晶片短缺已使全球科技行業吃盡苦頭，而這次美國消費者將在更廣泛領域體驗到供應鏈崩盤的痛苦。

關稅戰實際是對美國的經濟戰爭

特朗普高舉「美國優先」大旗，試圖用關稅手段對華施壓，惟最終受傷的卻是美國消費者。

（1）關稅戰的真實贏家，並非美國。中國企業並非完全無力應對關稅衝擊，過去幾年它們已通過提高生產效率、調整出口市場、使用人民幣結算等方式降低關稅影響。然而，美國企業和消費者的負擔卻愈來愈重。同時，歐洲、日本、東南亞等市場正加快與中國的經貿合作，美國單邊主義政策反而加速自身的市場邊緣化。換句話說，美國正在用關稅戰將自己推向全球經濟的孤立狀態。

（2）美國消費者的無助吶喊。這場關稅戰的最大輸家是普通美國人，他們不僅要面對物價上漲，還要忍受收入停滯、生活成本激增的雙重壓力。當消費者發現食品、日用品、電子產品甚至住房成本全面攀升，薪資卻停滯不前，他們會質疑這場關稅戰究竟是誰在受益？

早前，世界最成功的投資者、94歲的巴菲特稱：「有一天，巴郡的股東希望能繳納比2024年更高的稅款，請（政府）明智運用這筆資金，幫助那些處於劣勢的人，他們理應獲得更好待遇。請永遠記住，我們需要你（政府）維持穩定的貨幣，而這需要你（政府）展現智慧與警覺。」這是巴菲特最直接、最通俗的「吶喊」——「幫助那些處於劣勢的人」、「維持穩定的貨幣」。

特朗普的經濟幻覺 令美國陷深淵

特朗普關稅政策看似針對中國，實則是對美國經濟的一次自殘：短期內它將引發物價上漲、通脹失控、供應鏈混亂；長期來看，美國市場競爭力將被削弱，消費者購買力被侵蝕，甚至可能引發新一輪經濟衰退。

諾貝爾經濟學獎得主克魯明曾警告：關稅戰的最大風險，既是短期價格上漲，也是對全球供應鏈的破壞。如今我們正在見證這個警告的現實版。

特朗普相信通過貿易壁壘可以重塑美國經濟，但現實卻證明，關稅政策是一場針對本國消費者的戰爭。它不僅不會令美國製造業回歸，反會破壞供應鏈、推高物價、加劇通脹，最終使美國陷入更嚴重經濟困境。

這不是「讓美國再次偉大」的政策，而是「讓美國消費者苦不堪言」的災難。全球化的現實不可逆轉，試圖用關稅政策改變經濟規律，只會使美國付出更慘痛代價。而這一次美國消費者將清楚意識到，特朗普的槍口正瞄準他們自己。

作者是中國人民大學重陽金融研究院高級研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王衍行]

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