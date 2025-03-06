李家超：列席全國人大會議開幕會的感悟

國務院總理李強在政府工作報告中回顧了過去一年的工作，並對今年經濟社會發展和政府工作任務提出了要求。在涉及港澳的內容方面，報告提出要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟，改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。報告又指出要加大區域戰略實施力度，提升粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。

2024年是不平凡的一年，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，我們國家進一步全面深化改革，擴大對外開放，高質量發展紮實推進，新質生產力穩步發展，民生保障紮實有力，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，中國式現代化邁出新的堅實步伐，取得的成績實在令人振奮。2025年是「十四五」規劃收官之年、開展「十五五」規劃編製工作之年，亦是進一步全面深化改革的重要一年，政府工作報告作為國家經濟發展的風向標，除了設定了國家全年經濟增長目標、財政政策和貨幣政策等關鍵經濟指標，為全年經濟工作提供指導外，亦釋放了政策發展方向的信號，對「一國兩制」實踐亦具有重要指導意義。

抓改革 惠民生 穩中求進 守正創新

今年國家經濟社會發展總體要求和政策取向，是堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，實施更加積極的財政政策，實施適度寬鬆的貨幣政策，強化宏觀政策民生導向，打好政策「組合拳」。

政府工作十大任務包括：大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系；深入實施科教興國戰略，提升創新體系整體效能；推動標誌性改革舉措加快落地，更好發揮經濟體制改革牽引作用；擴大高水平對外開放，積極穩外貿穩外資；有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線；着力抓好「三農」工作，深入推進鄉村全面振興；推進新型城鎮化和區域協調發展，進一步優化發展空間格局；協同推進降碳減污擴綠增長，加快經濟社會發展全面綠色轉型；加大保障和改善民生力度，提升社會治理效能。

今年的政府工作報告特別注重高質量、抓改革、惠民生、強信心，從構建高水平社會主義市場經濟體制、建設現代化產業體系、推進鄉村全面振興、促進區域協調發展、推進高水平對外開放等方面，提出年度工作安排和重點任務。

報告亦十分關心民生發展，例如在預期目標部分提出居民收入增長和經濟增長同步，在政策取向部分提出要強化宏觀政策民生導向，並在重點任務部分提出一系列實實在在的「惠民生」舉措。

政府工作報告對我的啟發

政府工作報告對我很有啟發：

第一，在施政方面，香港特區政府走的方向是正確的；我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，團結社會各界進一步全面深化改革，主動識變應變求變，全力發展經濟、改善民生。

我上任後推出多項改革措施，去年發表的《施政報告》特別以「齊改革同發展 惠民生建未來」作為主題，推出超過600項涉及不同範疇的政策措施，進一步全面深化改革，為香港經濟發展注入新動能，並着力改善民生，提升市民生活質量。

第二，按着這正確的施政方向走，主動對接國家發展戰略，香港的發展風光無限；我們要更好發揮「一國兩制」制度優勢，打開發展新天地。

我們會繼續秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設；我們要進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地，並透過已經成立的「教育、科技和人才委員會」，統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，培育更多符合香港發展需要的人才；我們會以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，並進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設，積極融入國家發展大局。

第三，我們要貫徹落實全國兩會精神；進一步深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用。今年的政府工作報告出現了一些新詞，包括具身智能、6G、智能機器人、獨角獸企業、瞪羚企業等；我們在積極融入國家發展大局的同時，要發揮香港國際化的獨特優勢，助力國家新質生產力以及擴大高水準對外開放。

另外，報告的港澳篇幅焦點落在首次提及要「深化國際交往合作」。我在上任後先後率團訪問中東及東盟國家，簽署過百份備忘錄及相關協議；面對內外環境的深刻變化，香港作為內聯外通的重要「超級聯繫人」和「超級增值人」，會繼續深化對外交往合作，除了鞏固和歐美等傳統市場的經貿聯繫外，亦會大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場，並鞏固區域合作，積極爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），不斷提升國際影響力，探索更多商機；同時，我們會為高質量共建「一帶一路」發揮獨特作用，對外說好國家故事、說好香港故事。

全國兩會期間，全國人大代表和全國政協委員會分別審議和討論《政府工作報告》。香港特區政府會攜手社會各界貫徹落實全國兩會精神，團結一致，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。我祝願本次全國兩會圓滿成功！

作者是香港特別行政區行政長官

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[李家超]