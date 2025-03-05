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周浩鼎

周浩鼎：面對政府財赤俱艱難 同舟共濟定能撐過去

【明報文章】今年財政預算案，由於政府面對財赤，當局在處理此份預算案時，當然也面對相當的困難。然而，政府當局今次也確切回應了一些坊間提出的訴求。

其中包括2元乘車優惠的安排，民建聯主席陳克勤曾經在財政預算案諮詢中，多番表達對長者和合資格殘疾人士來說，這2元乘車優惠確是一個不可或缺的福利。筆者也多次表示，儘管面對財赤，也希望政府能夠竭力保留2元乘車優惠措施。

保存2元乘車優惠 符合市民期望

的確，政府也回應了訴求，目前只是透過部分設限或打折的方式處理。當然，對於居住在新界等偏遠地區的人，以及需要長途往返的長者乘客，可能有一定影響。然而總體來說，對於整個2元乘車優惠，整體還是保存下來。這還是符合社會上不少市民的期望。

另外一個重點是，政府回應了要求，將會就個別沒有迫切性且牽涉金額大的工程項目，適時檢討是否仍然推進。政府正檢視洪水橋／厦村和新田科技城等新發展區中，提供區域供冷系統的規模和推進模式，務求更具成本效益地配合當區發展，初步估計可節省不少於400億元工程開支。

此一時，彼一時，面對今天政府財赤的狀况，當然我們認為實在應該審慎考慮是否需要繼續推進，或如何推進，以大幅節省成本。

以上述區域供冷工程項目為例，由於香港本身的工程成本造價甚高，我們可以把目前沒有迫切性的少數個別工程項目押後或暫緩。這樣可以有效減少政府開支。

另外，政府在節流方面的確有下工夫——至2027/28年度將把整個政府的經常開支削減7%，同時於未來會削減1萬個公務員崗位。

開源方面，現在為了有效規管非法的籃球賭博，政府邀請香港賽馬會就開辦籃球賽相關博彩提交建議，同時將把徵得的博彩稅作為政府新增收入。此舉既能夠規管非法賭博，同時亦可以增加政府稅收，不失為一個好方法。社會只要加強教育公眾避免沉迷賭博，如此可以平衡社會道德要求及規管非法博彩兩方面因素。

政府財赤不是結構性

香港政府的財赤根源問題是，我們在疫情期間的支出遠超預期，同時由於近年樓市疲弱，我們的賣地收入大幅下降。根據媒體資料（註），須知道政府的地價收入佔總收入的比例，於過去回歸後的20多年，基本上徘徊於約10%至26%。我們亦曾經試過在高峰期，單是賣地收入已有千多億元。原本在2023/24年度，政府估算賣地收入有850億元，但最後因為樓市疲弱，實際情况出現巨大落差。

所以，助力樓市復蘇，亦是必須跟進的工作安排。篇幅所限，筆者留待日後有機會再與大家分享。

筆者曾多番強調：香港政府財赤並非結構性的財赤。如果大家留意到，是因為疫情期間的支出遠超預期，以及樓市疲弱。我相信大家明白，我們面對是一時的困難；我亦相信，香港有國家的支持，我們的經濟稍後會恢復回來。

全球來港旅客需求增加 香港經濟續向好

我們來看看最近的數字——去年訪港旅客數字已增長至4500萬人次。2024年3月投資推廣署公布，其委託德勤所做的《香港家族辦公室市場研究》顯示，香港有超過2700間單一家族辦公室。

2月26日筆者在立法會提出了一項書面質詢，要求局方交代推進增加直航航班、聯通世界的工作。政府回覆指出，原來對比2023及2024年，香港直航航班通往歐洲、美洲及澳洲的數目，均錄得顯著升幅：歐洲方面升幅約三成，美洲超過五成，澳洲約四成半。這些數字反映出，全球包括歐美地區對往來香港的旅客或商務客需求正在增加，也側面反映了香港未來的經濟會持續向好。

幸而，香港社會有別於其他西方國家，未有出現動盪不穩的狀况。目前可能經歷較為艱難的日子，但我們有信心，只要全社會同舟共濟，亦有龐大祖國的背後支持，必能撐過去，迎接更美好未來。

註：〈【商報圖說】賣地收入 高低差異大〉，2024年1月10日《香港商報》

作者是香港青年時事評論員協會主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周浩鼎]

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