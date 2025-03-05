卜約翰：科學民調 攸關有效管治與社會穩定

民研的聲明，顯然是鍾庭耀之前被本港警方國家安全處帶走協助調查後的餘波。民研一再強調他們一直奉公守法，事實上亦不負所望。

讓為政者了解實况 助制訂政策

政府、企業、傳媒和學術界均是民意調查的用家，社會需要有超越自身商業利益（例如量度消費者信心）的調查；傳媒和學術界需要民調結果，準確反映社會的觀點。政府當然也不例外。

首先，民調可以令為政者了解實况，促成證據為本（evidence-based）的政策制訂。由於大多數政策是共同制訂（co-produced）的，在為政者代表公眾決策的過程中，公眾看法也是要考慮的證據之一，否則會導致耗費公眾資源，例如大家看到都市固體廢物收費措施的亂象。民研的民調，便一直有助於公眾對公共政策的知情討論（informed public discussion）。

其次，除了公共政策，民研的民調還關注公眾信心、民情和認受性——這些均是有效管治和社會穩定的關鍵議題。他們一直按年齡、教育程度和社會階層追蹤不同意見，而其透過科學調查方法所呈現社會對政府的低信任水平（但改善中），是為政者需要注意的。

不科學民調會誤導政府公眾

民研是香港少有具公信力的民意調查機構之一，另一機構則是香港中文大學香港亞太研究所。過去曾有更多具公信力的民調機構，例如香港浸會大學的過渡期研究計劃，在1997年之前便追蹤社會民情。於政府內部，當年的中央政策組也曾經做民意調查，但結果一直保密，至2018年時任行政長官林鄭月娥將其改組。可以推斷，政府當時制訂政策時，都嘗試迎合公眾期望。

民意調查的獨立性，至為可貴。正因為有像民研這般不受當局控制的機構，採用科學方法開展民調，他們才有公信力，令在位者要認真對待結果。

在民研和中大亞太研究所之外，也有其他組織做民意調查，不過部分有政治團體在背後支持的民調組織，他們大多另有所圖。那些不科學的民調，只為展示某些預設立場，誤導政治領袖和公眾，令他們誤以為明白輿情，這反而會幫倒忙。相對於可信、科學及公開的民調，還有什麼更好方法可以令官員知道社會的期望？這正是民研的角色。

政府在2018年聲稱，將盡可能力求透明、開放並向公眾負責。民調機構如民研，以及傳媒，正是確保政府接受市民問責的基礎之一，將需要當局關注的議題宣之於眾。

毋須懼怕向當權者傳遞真實民意

政界與民調的關係是矛盾的——政治領袖往往讚揚支持他們的民調；但當民調不支持他們時，則會對其結果、民調機構及調查方法口誅筆伐。政治領袖需要留意：民調和民調機構分別是信息和信使（the message and the messenger），無論結果好壞，都客觀地傳遞，如此才能夠建立可信度。在這方面，不少官員多是看風駛𢃇。

我經歷過時任行政長官董建華任內鍾庭耀與當局的紛爭。當時，鍾領導民研的前身，即香港大學民意研究計劃。於2000年，當民調結果顯示公眾不滿董建華，行政長官辦公室一名官員向港大時任校長表達對有關民調的不滿。港大內部隨後將有關不滿傳達給鍾庭耀，而鍾視為當局干涉學術自由並將之公開。參照法庭模式所開展的獨立調查，最終認同鍾說法，導致港大時任校長下台。

我促請社會支持獨立運作、按科學方法工作的民調機構；而社會的支持程度，是為公民社會健康的一次把脈。抱持善意的人，應毋須懼怕將真實民意（包括反對和支持的）告知當權者。政府要全盤了解社會民情，有信譽的民調正正可以有效及可靠地向當局傳遞社會聲音。

作者卜約翰（John P. Burns）是港大榮休教授

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[卜約翰]