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郭家衛

郭家衛：香港政黨是「夕陽工業」？

【明報文章】筆者早年曾與大學同學討論，有興趣在港從政的人應否加入政黨。他回答：「加入香港政黨？前途麻麻喎。因為香港不會出現執政黨，政黨輪替有機會令中央不信任的政黨上台執政，這是中央難以接受的。而且，制定政策的實權在特區政府手中。」這名同學畢業後隨即加入政府成為政務主任，現時任職某局首長級公務員。

該同學的想法可能代表了香港社會主流價值觀，這從每年的DSE（中學文憑試；2012年前是中學會考）狀元訪問可見一斑。狀元多年來都是以醫科、法律、金融（畢業後以投資銀行為目標）等作為選科方向。筆者印象中，沒有狀元說過自己志願是加入政黨參選立法會，之後出任局長。

香港政黨整體仍處初階水平

自1990年代開始，香港政黨不論是親建制還是反對派，多年來一直處於「艱苦經營」狀態：在缺乏資源的情况下要爭取立法會和區議會議席，是相當艱巨的任務；要吸引和培養政治人才，是更艱難的任務。有評論認為香港有不少優秀政治人才，但大部分都在政務主任職系。然而政務主任卻被指心態「離地」，仕途中雖有豐富的政策歷練，卻缺乏政治技巧的鍛煉，令他們在擔任局長或特首等高層政治職位時，未能展現足夠的政治能力。

在社會資源都集中於商界和政府的情况下，仍堅持參加和發展政黨的都是有心人；背後支持他們的信念，相信是對國家和香港的承擔。

以親建制政黨為例，在社會民意長期維持「四六比」的情况下，他們處於政治「弱勢」，除了要面對反對派競爭，也未能得到每名行政長官充分支持。而在香港不可能出現「執政黨」之下，親建制政黨只能透過贏取立法會和區議會議席，成為民意代表；不能執政意味着不能制定政策，市民也明白政黨只能為他們「爭取」，要取得市民信任和支持就更加困難。對於有志從政的人，當他們意識到制定政策的權力不在政黨手中，自然懂得選擇更直接的方法參政和發揮影響力。

「香港01」曾引述美國政治學者Richard Gunther和Larry Diamond歸納政黨七大功能，包括社會代表、選舉動員、議題建構、選舉提名、組構政府、利益融合及社會整合。然而，香港政黨僅能發揮上述七大功能中的首3項，整體仍處初階水平。

以政治影響力衡量 政黨發展空間擴闊

2021年中央完善香港選制後，更有評論指出，隨着立法會和區議會直選議席大減，以選舉為主要目標的香港政黨，生存空間和影響力將會減少，成為「夕陽工業」。事實是否真的如此呢？

全國港澳研究會顧問劉兆佳為「新階段香港特色的政黨政治」總結數個特徵，其中5個包括：香港不是獨立國家，因此不會出現執政黨；香港實行行政主導原則；政黨在香港管治架構內的影響力受到相當限制；在「愛國者治港」下，所有政黨都是愛國者；政黨的「代表」功能更為突出。只有第四個特徵是新階段獨有的，其他的都是在2021年完善選制前已經存在。

筆者認為，若以政黨所取得的直選議席數目衡量政黨成績，政黨的發展空間確實縮小了；相反，倘以政黨的政治影響力為指標，政黨發展的空間反而擴闊了。

按照完善後的選舉制度，立法會議席由70席增至90席，40席由選委會產生，30席由功能組別產生，20席由地區直選產生；而選委會規模由1200人增加至1500人。新一屆區議會共有470個議席，包括179名委任議員、176名地區委員會界別議員、88名區議會地方選區議員，及27名當然議員（新界鄉事委員會主席）。

雖然區議會和立法會直選議席均比之前減少，惟政黨仍可以爭取透過選委會產生的立法會議席，及地區委員會界別（三會）產生的區議會議席，以增強其政治影響力。加上在新階段，反對派已經不存在，可爭取的議席數目理應比之前更多。此外，1500名選舉委員負責提名及選出行政長官、提名及選出40名立法會議員，因此選委會委員也是政黨積極爭取和吸納的對象。

從這個角度看，政黨的發揮空間比以前更大，需吸納的成員比以前更多。與之前的分別只在於，以前政黨的優勢和經驗在於地區直選，現在則要「學習」及適應透過選委會和「三會」的間選形式爭取議席。

此外，在完善選制前，香港政黨由1990年代初開始發展至2020年左右，均是以對中央的態度來作簡單二元區分成「建制派」和「民主派」。前者被視為會為中央及特區政府護航的建制派政黨；後者則被納入會「挑戰」中央及特區政府權威的「反對派」。兩者的政治理念，都不能直接體現在對各種政策議題的取態上。

完善選制後，所有香港政黨都是愛國者，這與之前截然不同。因此，香港政黨不是沒落，而是忽然失去了多年的政治理念主軸——政黨要由以往為中央及特區政府護航的角色，轉為在社會中尋找政黨能夠代表的利益群體。

從政者在政府、議會、政黨、智庫之間調換職位，是外國常見的「旋轉門」機制。有曾經在香港建立和營運智庫的學者分享，香港智庫不論立場左中右，由於複雜的結構原因，到現時為止發展都不太順利。的確，香港未有外國般適合智庫成長的土壤，例如未有利益與政黨高度一致的個人或財團長期提供資金支持。客觀環境是困難的，惟爭取資源擴充政黨職位和建立屬於政黨的智庫，仍是值得努力的方向。哪怕是不完美的「旋轉門」，也是「有好過無」。

政黨需有三方面調整

筆者相信，在「由治及興」新階段，香港政黨的發展空間比以往更闊，但關鍵是要有三方面調整：第一，要適應和學習新的「遊戲規則」，透過參與間選爭取最多議席；第二，政治光譜由「建制派」與「反對派」二元區分，改為把政黨定位為代表社會特定階層的利益；第三，雖然深知其困難，惟仍應努力爭取社會資源，擴大政黨編制，及成立屬於政黨的智庫，為從政者打造議會、政府、政黨、智庫之間的「旋轉門」。

作者是公共政策評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[郭家衛]

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