劉銳紹：塞外約留多少醉 風中化成唏噓句——美烏鬧翻、美俄可能修好對中國的正負面影響

（1）3個表面可見的有利角度

──美國減少甚至放棄支援烏方，只顧自己利益而背信棄義。這一啟示對台灣來說，可以是當頭棒喝，喚醒「美國對台灣一定撐到底」的思考（見內地媒體口徑）。此外，如果俄國奪取烏國成為「合情合理的事實」，那麼大陸日後收復台灣也是順理成章。美國不再支持烏方，也間接驗證了這個觀點。

不過，必須看得深入：烏克蘭對美國的利用價值遠低於台灣；美國可以輕易放棄烏克蘭，惟不會輕易放棄利用台灣。况且，美國時任總統列根1982年制定對台灣「六項保證」，後來成為歷任美國總統處理台灣問題的某種依據；其備忘錄更在2019年8月解密（即特朗普首個總統任期內），顯示他對此的重視程度。

所以，與其說美國放棄烏克蘭是對台灣的重要啟示（美國隨時可能放棄台灣），倒不如說，這個啟示是向台灣表達：「你要更聽話和依賴美國，否則就會像烏克蘭那樣。」對台灣來說，後者的啟示肯定比前者更大。因此，大陸必須更着力於兩岸政策如何吸引台灣，而不是寄望美台關係鬆弛或斷絕。

──美國放棄烏克蘭，不單破壞兩國關係，也破壞美歐關係。歐洲多國馬上開會應對，這有利於中國加強與歐洲諸國的關係，從而分拆歐美。况且，今年特朗普上任後不斷內外樹敵，假以時日他的支持度可能下降，不排除屆時他要修整目前「亂槍掃射」的政策。中國如沉得住氣，將有利於未來。

但必須同時看到：3年前俄烏戰事開始以來，中國在這問題上也跟歐洲國家不咬弦。中國沒有譴責俄羅斯的侵略行為，並再三表示與俄在多方面高度合作，間接延伸和加重了歐洲諸國的負擔及壓力。加上中國近年經濟擴張，也引起歐洲國家關注和擔憂。中國雖可逐步解開歐洲心結，惟不會立竿見影。

──美國停止援助烏方，也是其削減開支的一部分。與此同時，美國將削減國際開發署（USAID）九成以上對外援助合同，及全球範圍總計600億美元的援助金額，其中不少是在別國推動人權和民主活動的錢。從中國角度看，這將減少美國對華（包括香港）推動「和平演變」的能力。

可是，這個「利」其實混淆了兩個視角。（一）民主、自由、人權、法治是社會發展的自發訴求，中共執政前也是這樣，即使沒有外援，在一定條件下也會湧現出來；外國介入只是借勢利用，做其「政治小本生意」而已。（二）防止外國利用，避免外國介入內政，可以理解；但如果把這個需要無限擴大，成為不必要的內壓，那就反而中了外國的計，自我破壞內部凝聚力。

──可見，上述3種「利」的因素雖可運用，惟這都是表面的、眼前的、暫時的、不持久的。中國不妨在這些「利」的時間縫隙裏，尋找釜底抽薪之法。例如近日中國應付美國關稅戰的反制措施，可配合與西方諸國修好的步伐，這倒是可為的；同時，切實而不是權宜地激發民營企業實力、思考和落實創造政治寬鬆的氣氛……這才可以東風壓倒西風。

（2）表面看不見但不可忽視的弊

──從美國角度看，放棄烏克蘭、維持對歐洲的影響力（至今歐洲國家雖不滿美國，但不敢鬧翻）、與俄國修好，是它的最佳策略。所以，美俄修好或走近，有利於美國日後集中精力針對中國。從歷史可見，美國當年要擊敗勢均力敵的蘇聯時，就選擇較弱的中國（那時也受蘇聯壓迫，需要突圍），這才可以「二對一」擊敗強敵。如今美國認為中國是頭號敵人，自然選擇威脅較（中國）小的俄羅斯，作為「一舞拍檔」。這是中外古今的「聯易擊難」策略，中國更須小心。

──這就要談到中俄關係了。建立在什麼基礎上？牢固嗎？雙方都誠心誠意嗎？中俄之間雖有不少「塞外約」，甚至是「枕畔詩」，但多少是真的互利？多少是留人醉的夢？難以一言蔽之。

暫且不提歷史上沙俄、蘇聯欺壓中國的事例，俄羅斯對中國也是實惠和互利不多。若中國不懂討價還價，或者還價不力，甚至投鼠忌器，就會變作羊牯。這不是挑撥離間（小民之力，怎麼可能），而是中國在上升階段，考慮、顧慮和掣肘就會較多。

舉例說，3年前俄羅斯入侵烏克蘭的20天前（2月4日），普京訪問北京。中國為了聯俄防美，一起發表了「中俄合作無上限」的聲明，這就上了「烈火戰車」，難向歐洲國家解釋。此外，中俄關係不斷發展，2013年是「世界上最重要的一組雙邊關係」和「最好的一組大國關係」；2019年兩國提升為「新時代全面戰略協作伙伴關係」；2021年兩國表示「友好沒有止境，合作沒有禁區」。這些正值中美關係惡化之時，中國的需要可以理解，但又無可避免與歐美關係進一步緊張。

──容或上述情况令中俄各得其所，惟俄國處處利己多於互利，還要中國分擔它的危機和壓力。中國基於國際和地緣政治的需要，因而顯得被動。舉例說，俄國受西方制裁，石油出口和外匯大減，轉向中國增售。但俄羅斯《記者報》披露，俄國賣給歐盟的石油價格每桶50.05美元，賣給印度每桶48.03美元，賣給土耳其每桶56.14美元，而賣給中國（最大買家）則每桶71.76美元。當中有運送距離、石油質量等元素，但中國也承認，這不僅是經濟考量，也有利於維護中俄長久穩定合作。這就令俄羅斯更放膽割肉了。

（3）形勢收窄 中國必須尋求破局

──上述情况令中國少了可用的牌，既破壞了與歐洲諸國的關係，又愈來愈被俄羅斯綁住。雖不至返回毛澤東「一面倒（向蘇聯老大哥）」的年代，但暫時也無法破繭而出。倘美俄走在一起，「塞外約」和「枕畔詩」又會慣性地「兩忘煙水裏」，中國將更被動。習近平與普京通話，言語間也顯示了對俄的期望（外媒形容為「擔心」）。習說，中俄是「共同發展的真朋友」（過去多用「老朋友」），強調雙方關係「不受任何第三方影響」。外界解讀為中國的確擔心美俄修好，對中國會產生負面影響，而中國處於兩難境地，又無法影響美俄取向。

──中國既要前門拒虎（美國），又要防止後門進狼（俄羅斯），只能權衡輕重。最近，中國可能放寬馬斯克的特斯拉（Tesla）電動車在華的自動駕駛資格。果真如此，反映中國也想借助馬斯克來減輕美國壓力。惟是否有效？不得而知。當年中方為特朗普女兒大開中國市場的方便之門，但特朗普不是發起關稅戰嗎？

在在顯示，不能單一角度看問題，只見利而不見弊。否則，只會「塞外約留多少醉」，最後在「風中化成唏噓句」！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]