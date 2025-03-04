歐陽五：中國引資新邏輯

新能源汽車產業、新型儲能產業，及近日廣受討論的特斯拉中國版智駕系統，在在屬於新質生產力範疇，契合中國經濟轉型升級的需要。以特斯拉為代表的優質外資，抓住「中國高質量發展的風口」順勢而為，事半功倍。而這個風口具體何指，不妨看看中國近期一系列高質量引資動作。

中國的外資准入負面清單幾經迭代、持續壓縮，2024年版已實現製造業領域准入限制措施全面「清零」。上月剛發布的《2025年穩外資行動方案》提出進一步壓減清單，還將擴大電訊、醫療、教育等領域的開放試點，引導更多優質外資長期投資中國上市公司。2025年版《鼓勵外商投資產業目錄》亦在加緊修訂出台。從官方吹風來看，引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域，也鼓勵外資更多投向中西部地區和東北地區。

新外資須用在「刀刃」

中國作為世界第二大經濟體，早已過了資金匱乏、粗放引資的時代，而貢獻了七分之一稅收、約三分之一進出口、二分之一機電產品和高新技術產品出口的在華外企，對中國現代化建設的重要性顯而易見。只不過，新引入的外資須用在「刀刃」上，即促進形成新質生產力、促進中國區域協調發展。

這一引資「方向盤」，與中國最新一批標誌性的外資項目基本盤高度脗合。這批計劃投資額330億美元的15個項目，包括蘇州博世新能源汽車核心部件製造基地等，高端化、智能化、綠色化特點突出，覆蓋北京、安徽、內蒙古、四川等東中西部區域。

中國近日在電訊領域的開放大手筆，也緊扣國家發展大戰略需要。當下人工智能蓬勃發展，從大熱的大模型研發，到物聯網、自動駕駛、航空數字化、網絡安全管理等應用，均不斷推高算力需求。

2月底北京、上海、海南、深圳四地13家外企獲批開展增值電訊業務，可獨資經營互聯網數據中心、在線數據處理與交易處理等業務，利好中國算力基礎設施建設和算力服務升級。算力產業屬於高耗能行業，試點地區卻均在東部地區，有外資期待電訊增值業務試點向電力資源豐富的區域鋪開；而像特斯拉這樣的先行者，則早早開始佈局儲能業務。

及時實在地響應外資痛點

中國高質量引資行動，除了擴大准入，也對外資的真實痛點做出更及時、實在的響應。《2025年穩外資行動方案》提出「建立政府採購本國產品標準體系」，確保內外資企業平等參與政府採購。事實上，一些外企產品已進入政府採購白名單。去年，上海自貿區多家國企採購特斯拉車輛作為企業功能用車；江蘇省政府新能源用車採購目錄中，也出現特斯拉產品。入圍的外企產品，今後只會愈發常見。

「所有數據不得出境」的老規定，一度引發寒蟬效應。2024年政府工作報告曾提到該議題，而今中國已實施對一般數據、重要數據、核心數據分級管理的制度，抓住發展與安全的平衡點，為外企中國公司與總部的聯動決策創造好條件。官方近日公開表示，目前外企絕大多數數據跨境流動申請，都得到批准。至於中國版特斯拉自動駕駛系統背後的數據流動與模型訓練悖論，能否在更為複雜的中美拉鋸戰裏軟着陸，恐怕沒那麼簡單。

據筆者查閱，外商累計在華投資設立的企業超過123.9萬家，實際使用外資20.6萬億人民幣。不難想像，中國市場的優勝劣汰同樣殘酷，外資入華40餘年間，在產業發展規律、技術迭代、消費升級等作用下，多少像甲骨文、亞馬遜這樣的明星外企已敗走中國。這100多萬家外企，經過時代的大浪淘沙留下來，既有像特斯拉這樣風生水起者，也不乏像平治中國這樣斷臂求生者。

全球保護主義盛行

中國依然開門迎客

為何外企即便遭遇轉型陣痛，依然優先押注中國，甚至加倉中國？不獨是中國市場大、翻盤機率大、新賽道多，也受惠於西方自身的反思——外企對中國投資環境喋喋不休的抱怨裏，該留意在多大程度上夾帶着對自身經營不善、難敵本土對手的「私貨」。

當下全球投資活動低迷、保護主義盛行，而中國開門迎客之道依然如初。即將召開的全國「兩會」上，中國今年經濟增速目標與新興商機、吸引外資與消除隱性的壁壘舉措，這些重點事關外企下一步佈局。但在大方向上，不妨重溫已故投資大師芒格（Charlie Munger）之言：「我願意在投資組合中加入中國敞口，且不限比例。」

作者是時事評論員

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[歐陽五]