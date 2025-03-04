Emil Avdaliani：美國在中東的三重困境

美施壓伊朗 或使其擴大亞洲支點

就伊朗來說，儘管有一些相反的信號，但預期特朗普會透過額外制裁來加大壓力，以遏制伊朗的影子石油船隊——該船隊是後者遭受重創之經濟的生命線。特朗普首個總統任期裏的極限施壓行動，確實將伊朗經濟逼入困境，惟這沒有令該國在未來幾輪談判中變得更加順從。事實上，可以說情况恰恰相反，據報伊朗現在能夠於有限時間內製造出一些核武器。

此外，雖然面對極限施壓行動，不過伊朗仍然能透過與俄羅斯、中國、印度和其他國家建立更密切聯繫，得以避開美國施加的制裁。即使德黑蘭同意藉着談判與美國接觸，但特朗普也不大可能爭取溫和的目標。這是鑑於有一種理解是，由於伊朗之「抵抗軸心」（Axis of Resistance）所遭遇的事情，令它目前處於較弱位置，因此該國可能容易受到更大的壓力所影響。

不過伊朗已一再證明其不可預測性，而潛在的美伊談判很可能不會帶來任何有意義的結果。這讓華府及其盟友以色列有一個潛在的軍事解決方案，去應對德黑蘭的核計劃。

總體而言，極限施壓行動或會進一步推動伊朗擴大其亞洲支點（Asian pivot）——最近與俄國的雙邊條約表明，它與俄方的聯繫正在擴大；德黑蘭與北京的關係同樣顯示出更廣闊範圍的前景。但迄今為止，鑑於制裁的威脅，北京一直保持謹慎。

倘若美國沒有緩解制裁

敘利亞或轉移外交目光

華府面對的另一緊急事情會是敘利亞，後者的新統治團體仍然被美國認定為外國恐怖組織。此嚴厲措施，實際上禁止了與該組織的任何合作；而這也延伸至整個敘利亞，自2011年以來它遭受內戰的嚴重破壞，現時急需外部資金支援。此外，還有一連串的制裁，諸如敘利亞國家本身被列為「支持恐怖主義的國家」（state sponsor of terrorism）。部分制裁可能需要數年方能撤銷，這意味着該國的重建將是一個痛苦過程。

如果沒有緩解制裁，敘利亞可能需要把目光轉向其他地方，以配合「多向量外交政策」（multi-vector foreign policy）模式——近乎所有中東國家都奉行此模式，透過利用某一個主要角色去對抗另一個大角色，藉此作為在國際舞台上取得優勢的訣竅。而這或許最能夠體現於海灣國家的外交中。

由於在特朗普政府治下，中美關係可能變得緊張，海灣地區將會感受到其溢出效應（spillover effect）。然而問題是，過去幾年間，在中國的巨額投資驅動下，以及2019年胡塞武裝組織（其得到伊朗支持）攻擊沙特阿拉伯油田事件所突顯的、對美國給予安全保障之能力的信心下跌，海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）跟中國的關係愈趨密切。

海灣國家與中國的連繫延伸至科技、安全、金融等關鍵領域，例如中國在海灣基礎設施和人工智能發展方面的角色持續增大。加上，沙特和阿聯酋採購了中國軍事技術，包括無人機、彈道導彈系統。這種對中國的依靠（reliance），與海灣國家得以加入中國主導下的多邊倡議所相配——沙特在上海合作組織獲提升至對話伙伴地位，並且受邀請加入金磚國家組織。

海灣國家減低依賴單一大國

因此，海灣國家將奉行「多向量外交政策」，減低它們對任何單一全球大國的依賴。此策略令它們能夠同時與華府和北京保持堅固聯繫，並從這兩種伙伴關係裏獲益，而毋須單獨地忠於其中一方。海灣國家的「多向量外交政策」，反映了遍及歐亞大陸的更廣泛趨勢——各國正努力使其國際伙伴關係變得多樣化（diversify）。跟4年前相比，GCC應對區域挑戰的方式——包括與伊朗之關係——已有所軟化。利雅得和阿布扎比不再跟特朗普對德黑蘭之強硬立場保持一致，而傾向採取外交手段及緩和局勢。

總體而言，特朗普的第二個總統任期，預計會在中東引起混亂，而這將為中國提供更大空間，主要是因為在不確定的時代，華府日益「交易性（transactional）」之做法會驅使區域角色追求「多向量外交政策」。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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