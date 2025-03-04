艾想：2元乘車優惠——請重新對焦

針對目前2元乘車優惠計劃的改動，我有兩大建議：（1）放棄長者2元乘車優惠次數設限，以及超過10元車資就付兩折價錢的計劃，以免因小失大；（2）聚焦於少數「長車短搭」問題明顯的巴士路線，在幾百輛巴士裏迅速裝配上下車都拍卡的分段收費系統，徹底解決問題。

「2元兩折」 可節省多少開支？

為了證明有人「濫用」乘車優惠，政府公布了去年8月底至11月底的數字，全港竟然只有360人每月乘車次數超出新計劃的240程上限。為了避免這360個市民「合法下過度使用」乘車優惠，新計劃將限制乘車優惠的使用上限，以及車程超過10元時就改為兩折優惠。這樣最終能夠省下多少預算的開支呢？

根據政府資料，長者中有人最多平均每天搭14.2程（65歲或以上）到20程（60至64歲）；殘疾人士中則有人平均每天搭25程。這也符合我們一般的常識——其實沒什麼人是無目的地成天搭車去「濫用」優惠的。假設上述360名「超頻乘客」平均每天搭20程，就等於是一個月600程，超出了目前預設的240程上限。那麼這超出車程上限（600程-240程＝360程）的政府補助（假設每程平均補助20元），就是360程×20元×360人，一個月可以節省259萬元開支，一年下來則是3110多萬元。

3000多萬元是個什麼規模呢？看看最新預算案的計劃削減項目，我們還看不到任何一項是只能夠達成削減超細規模的3000萬元級別。哪怕以今年度（2024/25）預估的60億元乘車優惠預算來看，這3110萬元也只是0.5%而已；更別提它對政府近千億元的赤字，等於是個幾乎看不見的小零頭。

偏偏糾結在這個問題上，整個香港社會已經花上大量政治資本、賠上對政府公信力和執行力的質疑，惹得多數長者不滿與焦慮，還因為公務員沒有同步減薪而揹上「劫貧濟富」的罵名。整體考量下來，這個計劃的有形無形成本，遠遠超過了可期待的成果，是應該認真檢討這個政策形成的過程及其內容了。

藉分段收費 解決「長車短搭」

另外，「長車短搭」是大家公認的一個真實問題，遲早需要解決。哪怕巴士公司已經表示這不是個很嚴重的問題，但因為它們在「長車短搭」狀况下是最獲利的一方（所有「短搭」車程還是能夠得到政府的全程補貼），這樣的超額補助還是明顯不公平的。

分段收費是目前比較有共識的、一個能夠徹底解決此問題的方案。如果我們挑出最可能發生「長車短搭」問題的路線，譬如拿全程車資超過20元的巴士路線來認真審視，會發現在這部分的巴士上實施分段收費，可行性是非常高。

以2016年數字為例，本港幾家專營巴士公司共有5916輛巴士，經營約580條巴士路線，平均每條線10.2輛巴士。我花了幾個小時仔細查證找出全程車資超過20元的路線，只有92條（其中不包括到機場或馬場的原本就無2元優惠車資的路線）。考慮到約77%專營巴士路線已經設有分段收費，可能毋須新設備，就算每條路線平均有10輛巴士，也可能只需要改動不過區區三五百輛巴士的八達通設備——這只是孫玉菡局長說的遍佈全港1.7萬部八達通機器的2%至3%而已。

相信如果政府放棄對長者乘車次數的限制，就可以避免需要改動全部1.7萬八達通機器，然後能夠集中精力，只在全程車資超過20元的巴士上改動幾百個八達通設備。如此，就可以在極短時間內，以分段收費方式徹底解決「長車短搭」問題了。

重新聚焦於公平問題

回到長者乘車優惠的「過度優惠」是否公平之問題上。一個普遍被批評的情况是，長者付的車費如果一直是2元，那麼在車程較長、車資較高的狀况時，政府給交通工具公司的補助比例就顯得太高了，因此才有「超過10元車資時長者應該付兩折車資」之計劃。

但是，倘若政府能夠迅速如上所述解決「長車短搭」問題的話，那麼我們就應該重新聚焦在公平性的議題上來進一步討論——在不再有「長車短搭」的情况下，長者或殘障人士也不再因為「明知『長車短搭』會導致政府過度補助給巴士公司」而揹上任何道義的譴責。那麼，他們將來所以需要付高於2元車資的唯一原因，就是政府一開始就計算錯了，沒有考慮到車資高低不同狀况時，該如何讓交通營運商和優惠計劃的乘客分擔車資，所以現在就只好在他們的2元優惠車資上打算盤。

換言之，把政府計算欠周詳的錯誤成本，100%加在完全無錯的長者和殘障人士身上，是真的符合公共政策之原則嗎？在新一輪的盤算中，保護幾家大型交通企業集團的收入近乎完全不變，而令人口結構中最無助之長者和殘障人士的負擔增加，好讓政府的預算赤字減少，而毋須直面解決政府支出裏的大型結構失調問題，這是公平而負責的領導方針嗎？如果真的要改革，也應該邀請交通營運商一起承擔財政負擔，才能夠體現公共政策裏最基本的公平性。

拿走基層民眾福利

感受易被無限放大

在經濟前景不明朗時，各個階層的市民都應該有共濟時艱的準備。不過，哪怕是拿走少少福利，對於在「金字塔底端」的民眾而言，他們的感受對比於他們能夠動用的微薄收入，是容易被無限放大。公務員屬於中高收入階層，其收入卻受到保障；大型交通企業集團更是完全袖手旁觀，不免讓人懷疑「同舟共濟」只是用在拿揑「軟柿子」時的藉口而已。結果造成不必要的社會階層對立撕裂——主其事者，能不慎乎！

作者是英國倫敦政治經濟學院前創新總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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