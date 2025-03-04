阮穎嫻：賣公屋減高官削議席 勇於改革開新篇

首先討論借錢。香港政府現時借貸率約佔GDP（本地生產總值）10%，未來5年債務與GDP的比率將維持在12%至16.5%。

相對於發達經濟體平均借貸率111%，香港借貸率低。根據國際貨幣基金組織數據，日本借貸率達到249%，新加坡176%，英國104%。中國中央政府借貸率不高，但地方政府也借了不少，加起來大約94%，還有其他隱性債，例如國企債務。所以香港政府就算借多一倍到30%，都並不是太高，還有條件繼續借。不過隨着香港地位減弱、在地緣政治上歸邊，其信譽及借貸能力長遠可能受影響，以後息口可能會升高。

看不出政府有意願減赤

有人認為香港沒有自身貨幣政策，因為跟美元是聯繫匯率，不能自行印鈔票還債，所以不能大量舉債。我認為這個論點不太有說服力——印鈔票還債這招，即使是採用其他匯率制度的經濟體也不應採用。

大量印鈔會造成通脹，令市民購買力下降，將還債負擔放到市民身上。中央銀行有自己政策目的，例如維持物價穩定和充分就業，政府財政部門不應干預央行獨立運作（例如向央行施壓使其不能加息）。歐元區很多國家也發了很多歐元計價的國債，但歐元區的貨幣政策由歐洲央行決定，這些國家不能自行印鈔，仍能大量舉債。

特區財政預算案的問題，不是政府無能力增加發債，而是看不出政府有具體減少赤字的意願，所以赤字是結構性的。事實上，2025/26年度政府的預算整體開支，比本年度（2024/25）還要上升8.9%，達8200多億元；而且計及620億元基金回撥，以及淨發債所得約1000億元，2025/26年度赤字預計為670億元。陳茂波雖說中期可達到收支平衡，惟變數太多，難以預料。一旦造成慣性赤字、政府債務持續上升，會動搖香港經濟繁榮穩定的根基。

縮減開支措施不夠

第二是削減開支，預算案做得不夠，上面已提到2025/26年度開支比本年度還多。政府開支有慣性，使大了就難以縮減，縮哪一樣開支都有人受影響。陳茂波讀畢這個預算案，各方人馬都出來大罵，鬧其削減自己資源——老人家搭長途車要畀多一個幾毫，鬧！差餉薪俸稅等寬減減少，鬧！取消免入息審查學生津貼2500元，又鬧！連日一片謾罵聲，沒完沒了。有人認為做財政司長就要履行其職責，以帶領美國DOGE（政府效率部）的Elon Musk為榜樣，手持一把大電鋸，大削特削。但造成政府財赤的元兇非市民，因此而受損，市民覺得無辜。

不知陳茂波有沒有看我的專欄，但預算案裏「明日大嶼」無影，長者2元乘車優惠也削減了（雖然新政策太輕手，慳錢不多），與我的〈經濟活力才是香港財政來源〉（2024年12月24日《明報》）文章提及的相若。現時開源節流不夠狠，我就寫多幾招。港澳辦主任夏寶龍多次敦促香港政府要大膽改革、勇於破局。以下提出幾個大膽想法。

開源節流的4個想法

第一，賣公屋。賣公屋這個建議，經濟學教授王于漸講到口水都乾，是時候了。2024年，全港出租公屋有86萬間，假設每間200萬元，全港加埋總值逾1.7萬億元公屋資產，建議有條件出售的全部出售。這招一石三鳥：政府可套現資產；市場機制可使房屋分配更有效率；同時帶旺地產市道，因為住宅樓宇市場擴大了，換樓的人也會增加。同時，筆者建議所有公務員宿舍全部市價賣掉。

第二，廢除政治委任制或削減政治委任官員，下屆特首開始推行。當年實施官員問責制，是因為時任特首董建華不滿政務官（AO）不合作，於是要自己請商界朋友做問責官員，幫助執行政策。前局長馬時亨曾經分享，旗下AO不聽話，又被助理玩。例如當時SARS橫行，經濟極差，他提出由政府擔保中小企取得銀行貸款，資深AO卻不願執行，結果要他自己逐間銀行溝通解決。

後來政治委任制度擴展到有副局長和政治助理，又變出副司長，體系愈見龐大，花費甚多，架牀疊屋。政治委任制度應否廢除及其存在價值，建制中人已討論多年。如今公務員已全部宣誓效忠香港特區，不見得AO不聽話，有些還非常「打得」。以前推行委任制的原因已不存在，因此毋須兩層架構。立法會由愛國者包辦，無拉布，政治助理不用叫議員回到議事廳開會。問責官員多了，香港反而經濟復蘇緩慢，政府收入大減，政治委任制度的成效應嚴肅檢討。

第三，減少立法會議席及相關開支。同理，自2021年完善選舉制度後，立法會議員增至90人，但議員表現參差不齊。有官員直言，現時議會缺乏真正的辯論；不少議員發言時，只重複國家政策方針和中央領導講話，變成「黨八股」。有政界人士批評，議員留在舒適圈，缺乏動力進步。

立法會也不時傳出醜聞：早前立法會議員被溫馨提示要提高出席率；多人參與「立會好聲音」被視為不務正業；在政府財政水深火熱時花公帑去日本「考察」；並疑似有議員亂搞男女關係，令市民痛心。公共財政陷入困境，立法會亦無良策。既然議員多了，卻無助良政善治，不如減少議員數目，可以省回燈油火蠟、辦公室、議員辦事處津貼及各種津貼等。另外，立法會改為全委任制，不再選舉，以節省選舉費用。

第四，區議會與關愛隊職能重疊，人頭也有重疊，建議二擇其一，或兩者合併。關愛隊是義工組織，不應有撥款，熱愛社區人士應自行出款。服務社區、貢獻國家是榮耀，所以他們應該畀錢而不是收錢。新財政預算案提到要在埃及設立辦事處，宜參考埃及經驗，想服務社區，請自行出錢。

在埃及，候選人經常投資數千萬港元等值款項來競選，遠超過法定競選限額；而他們當時的人均國民生產總值只是約1500美元（Gandhi & Lust-Okar, 2009）。他們願意花大錢服務選民，因為得到議席可以參與分配國家資源，並從這些資源中獲益：他們可直接接觸政府部門和官僚，令其可能得以迅速取得許可證和牌照、成功投標公共合約，及規避政府限制。由於他們可以獲益，換轉他們就需要通過為選民提供服務，而得到以上待遇和社會地位。

正所謂「一家便宜兩家着」，直接以選舉形式作為競投議席的方法，服務得好，就有議席，政府部門可以節省撥款。政黨或商界想有話事權，想在中央相關架構有得晉升，自己出錢，政府「一個崩」都不會出。讓選舉機構做「利潤中心」（profit center），而不是「成本中心」（cost center）。

參考資料：Gandhi, J. & Lust-Okar, E. (2009). Elections Under Authoritarianism. Annual Review of Political Science, 12, 403-422.

作者是香港大學經管學院講師

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]