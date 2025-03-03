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聞正聲

聞正聲：政府團隊齊心做實事 啟德園區開幕展新姿

【明報文章】千呼萬喚始出來，由施工到建成耗時5年，建築費用逾300億元的啟德體育園於3月1日順利開幕！這個香港的新地標建築投入營運，再次印證現屆政府是一支「一條心」的團隊，不同政策局和部門各司其職、互相「補位」，齊心協力玉成這件美事。

體育園勢成區內文化體育新地標

位於前啟德機場北停機坪舊址的啟德體育園，是香港最大型的綜合體育及娛樂地標，為香港市民和全球遊客提供運動、休閒和娛樂的新體驗。園區設有多座世界級體育設施，主場館可容納5萬名觀眾，符合多項國際體育賽事的場地要求，不但可舉辦各種體育競賽，更可用作舉辦大型音樂會、音樂節及文化節目。此外，園區亦設有1萬個座席的室內體育館，及可容納5000名觀眾的公眾運動場，可舉辦不同規模和性質的活動。

正如行政長官李家超所言，從鬧市中的啟德機場到世界級體育園，啟德體育園是香港變遷與發展的生動縮影，體現香港「敢為天下先」的精神，在有限空間中創造無限天地。相信絕大部分市民跟筆者一樣，對這個新園區充滿期待及信心，期望體育園除了為市民提供更多體育設施和休閒空間，更重要的是發展成為區內文化體育新地標，吸引世界級體育、文化盛事在港舉行，為香港旅遊業帶來新發展動力。

多場演練 確保順利開幕營運

今次啟德體育園順利開幕並正式營運，政府公務員團隊和參加開幕前不同演練的地區人士，擔當非常重要角色。翻查資料，在政務司長領導的啟德體育園跨部門工作小組統籌下，政府在體育園3個場館舉行合共超過15場不同規模和性質的測試及演練，當中更包括兩場有6.3萬人，以及一場約5萬人參與的大規模演練，為開幕做了最好準備。

這10多場不同規模的演練，參與者不少是抽出私人時間參加的公務員。他們來自不同政府部門，為做好這一件香港社會的大事，不吝付出時間積極參與，絕對值得社會大眾支持和「點讚」。除了作為觀眾參與演練，保安局、文體旅局、警務處、運輸署、康文署、民安隊和醫療輔助隊等，在多場演練中組成聯合協調中心，與體育園的人員及各公共交通工具營運商攜手合力測試不同環節，由進場安檢和驗票流程、場內標示及指定座位安排，以至人群管理措施和應對突發事件的跨部門協作能力。體育園順利開幕，是全政府上下一心的結果，充分展現公務員團隊的團結精神。

政府團結做實事

說到整個政府團隊合力解決問題，今屆政府的例子確實不少。猶記得現屆政府上任未幾，隨即成立由政務司副司長領導的地區事項統籌工作組，推出「政府打擊衛生黑點計劃」，統籌和帶領不同政策局及部門，提升香港整體環境衛生和市容。兩年多下來，原來的738個衛生黑點，不少的情况已大有改善，部分地點更有機會被剔出「黑名單」。

當然不得不提的例子，就是由律政司、保安局和警務處組成跨部門團隊，以高效、專業態度完成《基本法》第23條立法這個歷史任務。這支跨部門團隊在一個月諮詢期內籌辦近30場諮詢會，向社會各界詳細解說；在全面分析諮詢期收集的逾1.3萬份意見書後，並在諮詢期完結後的短短9日，將條例草案提交立法會審議。跨部門團隊在條例草案審議期間，詳細回答議員上千條問題，更在每次出現外部勢力惡意攻擊和抹黑時，迅速有理有據地反駁，避免公眾被失實言論誤導，令立法工作最終得以完成。

「識變、應變、求變」是現屆政府施政主軸。為適應時代轉變和市民不斷提高的要求，李家超多次在不同場合強調「團隊」概念，將「跨局或跨部門合作」和「展現公務員團隊合作精神」的重要性，提升到施政基本理念層面。啟德體育園是現屆政府充分展現團隊精神的又一例證，政府團隊未來亦要秉持這方針，帶領香港「勇於改革、不斷創新、敢於破局」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[聞正聲]

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