袁志樂：上調離境稅應謹慎 憂削香港航空業競爭力

增旅客成本 或致轉向內地星洲

香港高度依賴國際貿易和旅遊業，航空業的發展不僅關乎機場營運，更與整體經濟息息相關。根據國際航空運輸協會（IATA）數據，航空業佔香港本地生產總值9.9%，提供32.3萬個職位，顯示其對經濟至關重要。上調離境稅將增加旅客出行成本，對短途旅客影響尤甚。以香港來回大阪的低成本航班機票為例，香港機場稅費將從13.8%增至17.8%，而日本稅費僅為10%，這可能削弱香港機場的價格競爭力，減低旅客選擇香港作為中轉或目的地之意願。而短途旅客對價格尤其敏感，增加離境稅可能促使他們轉向廣州、深圳或新加坡等目的地，衝擊香港旅遊業及相關行業。

此外，航空公司可能因稅費增加而減少航班頻率或取消航線，削弱本港國際連通性。

香港機場第三跑道去年啟用，建設耗資巨大，原意是提升香港機場容量及競爭力。然而，上調離境稅可能影響其使用率。航空公司在開設新航線時會考慮稅費水平，而香港機場稅費本身已較高；進一步加稅恐會降低吸引力，導致第三跑道未能充分發揮作用，影響投資回報。此外，第三跑道項目已通過機場建設費向乘客收費，符合「用者自付」原則；進一步加稅可能被視為雙重收費，對旅客和航空公司造成額外負擔。

更值得留意的是，香港並非區內唯一爭奪航空樞紐地位的城市。粵港澳大灣區內，廣州、深圳等機場正迅速發展，提供更具競爭力的價格和服務。舉例說，廣州白雲機場、深圳寶安機場近年不斷擴建航站和跑道，並通過更具吸引力的稅費政策、補貼措施招來航空公司和旅客，對本港航空業構成直接的競爭壓力。

或被視為「旅遊稅」 損香港吸引力

此外，與航空業密切相關的旅遊業是香港經濟重要支柱，上調離境稅可能會降低香港的旅遊吸引力。根據旅遊業界數據，短途旅客（如來自東南亞和內地的旅客）佔香港入境旅客相當大比例，且對機票價格較敏感，增加離境稅可能使他們轉向其他目的地。

加上疫後全球旅遊格局發生變化，香港旅業復蘇本身已充滿挑戰，上調離境稅可能被視為一種「旅遊稅」，進一步削弱香港吸引力，連帶影響酒店、零售和餐飲等相關行業，對整體經濟產生連鎖反應。

政府應充分考慮措施潛在影響

上調離境稅雖可增加政府收入，惟其對香港航空業和整體經濟的潛在影響不容忽視。香港須通過全面的政策評估和靈活應對措施，才能夠在區域和全球航空市場中保持領先地位。制訂相關政策時，政府應充分考慮其對航空業、旅遊業和整體經濟的潛在影響，以確保香港長期繁榮和競爭力。

作者是中大商學院航空政策研究中心主任

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[袁志樂]