明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
鄭泳舜

鄭泳舜：推動山徑遊 須平衡不同使用者需要

【明報文章】記錄山跑界活動的《香港四徑大步走》電影後續力強勁，票房已突破800萬元。該片記錄了山跑界運動員堅毅不屈的自我挑戰心路歷程，令人動容。另一方面，利用航拍取景，導演以不一樣的視角向觀眾呈現香港的優美自然山徑及壯麗景致，大家不禁讚歎香港原來有這麼美麗的山脊線。

藉此契機，筆者早前完成了一份網上問卷調查，並與不同界別持份者溝通，本月上旬初步公開提出10項建議，亦在立法會大會提出口頭質詢，希望藉此機會促成當局加快改善山徑配套措施，例如增設山屋型補給站；也可選定部分路線推動山徑旅遊，並同時推廣安全的行山文化與禮儀。最重要一點是，推動山徑發展時也要保育好山徑，須顧及並平衝不同山徑使用者的需要。

全球旅遊趨勢已走向多元化方向發展，運動旅遊逐漸受旅客追捧，有時選定旅遊目的地會考慮加插山徑遊，無論是到內地、日本、韓國或香港。部分地區很重視山徑遊配套設施，也會選定一些不同類型的路線，例如親子休閒或挑戰級別等去推廣。特區政府去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，未來也會着力推動生態綠色旅遊路線，加強推廣如登山遠足主題的旅遊產品。我們現在是時候再度推動山徑遊發展。

參考境外做法 改善山徑設施

筆者過去處理過不少山跑界個案，也曾與漁護署開會討論增加山徑配套設施，如增設加水站、處理遇到暴雨時山徑遊安全問題等。年前當局已鎖定20條位於郊野公園的熱門山徑路線，優化配套設施，但目前仍有8條山徑改善工程未完成。筆者時有行山，對加水站、指示牌、山徑資訊，以至推動行山安全文化等，覺得仍有不少改善空間。

就改善山徑設施，我們主要建議是參考境外做法，增設休憩型「山屋」補給站設施，物色合適地點建驛站、茶館或雅座，或升級現有郊野公園遊客中心，方便遊人休息與補給，另再增設加水機、洗手間；要定期修復山徑及處理耗損部分，當中須減少用人工化物料如石屎，以保留山徑天然景觀。

在山徑資訊方面，網絡上有許多，有些純粹針對境外旅客，但每段山徑難度或交通配套資訊不齊全。我們希望漁護署盡快優化「郊野樂行」程式，並加強推廣，鼓勵境外人士善用程式規劃行程；另應在山徑起點增設更多指示牌或互動資訊裝置，向行山人士提供有關山徑路段選項、山徑難度、山徑行走時間及進出交通資訊，包括附近補給站或加水站位置。

需推動行山安全文化禮儀

其實，我們推動山徑遊，也要同時推動一套行山安全文化及禮儀。近年偶有旅客為了「打卡」而發生意外，甚至走出欄杆或告示牌位置，為的是要拍一張網絡上所推薦的絕佳景觀照片。再者，郊野公園或山徑偶有山火，筆者認為當局應加強推廣行山安全文化，包括推廣行山者使用警方推出的「HKSOS」野外緊急情况應用程式，這對旅客、一般行山者或山跑界都適用。至於行山禮儀，我們要推動「不留痕迹」、自己垃圾自己帶走、愛惜山野環境及行山者互相禮讓的文化。

在推動山徑旅遊方面，香港部分山徑已享負盛名，例如麥理浩徑早已入選「國家地理」頻道全球20大夢想行山徑；港島徑早已獲Lonely Planet選為全球十大山徑的第10名。《香港四徑大步走》再度呈現近在咫尺的絕美山徑景觀，再度燃點起市民與旅客對山徑的興趣。要向境外旅客推動山徑旅遊，筆者已建議政府向海外推廣有關電影，及支持電影在國際串流平台播放，當局反應正面。

此外，就是要挑選個別較適合旅客的山徑作試點推廣。像韓國濟州，就有「聯合國世界文化遺產一日遊」產品。本港西貢有聯合國教科文組織評定的世界地質公園，相關山徑看到山海景色，又有六角岩柱自然景觀。若進一步優化配套設施及做好交通規劃，再結合周邊文旅景點或餐飲消費點，相信可以成為山徑一日團行程。另一方面，加強生態導賞活動，或支持舉辦國際性的山徑賽事，邀請星級跑友推介山徑路線，都是可以推動山徑遊的方法。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭泳舜]

上 / 下一篇新聞