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林森

林森：打造屬於香港的文化標誌

【明報文章】近月本港的節日慶祝活動充滿大熊貓元素。首先是去年9月中央贈予香港兩隻大熊貓「安安」和「可可」，同年12月初在海洋公園與公眾見面。同時，共有8款不同造型的大熊貓雕塑在「PANDA GO！香港遊」展覽登場，總計2500隻，在星光大道、昂坪360、海洋公園、中山公園展出，吸引眾多市民和內地遊客「打卡」。而去年8月居港熊貓「盈盈」和「樂樂」誕下「孖寶龍鳳胎」，又於本月16日滿半歲時與市民見面，將本港「熊貓熱」推向高潮，特首也表示會為龍鳳胎大熊貓BB舉辦命名活動。

面對今次國寶帶來持續升溫的熱潮，有議員提倡本港應發展「熊貓經濟」。坊間亦有聲音希望本港打造大熊貓新IP（版權作品），讓大熊貓成為香港「文化大使」。

筆者認為，大熊貓深受市民喜愛，而本港現有6隻大熊貓，是前所未有、可喜可賀之事，香港確應抓住時機，舉辦跟6隻居港大熊貓相關的文化活動，推動本港經濟，吸引海內外遊客，亦讓市民通過了解大熊貓而增進對中國歷史、國情、生態、環境保護和文化軟實力的認識，「PANDA GO！」就是成功例子。

聯同熊貓熱潮 推廣東方之珠

大熊貓作為國寶，已成為代表整個中國的文化標誌，該符號如此深入人心，有如鷹之於美國、棕熊之於俄羅斯、袋鼠之於澳洲。在此框架下，筆者認為香港推動「熊貓熱潮」，應視為弘揚中華文化的部分；同時，香港應尋找代表本港風土人情的文化標誌，與國寶一起，向世界推廣「東方之珠」。

事實上，尋找和推廣代表香港的文化標誌（culture symbols）或象徵，一直是香港民眾、政界和藝術界高度關注的事項。近年本港文化盛事不斷，故宮館、戲曲中心先後建成，Art Basel成為亞洲人氣最高的藝術展覽之一，香港本土藝術家亦努力拓展香港在文化藝術領域的世界影響力。

筆者最近跟香港青年畫家馮家暉先生聊起這個話題。馮先生在港土生土長，畢業於皇家墨爾本理工大學與香港藝術學院合辦的藝術文學士，專攻現代油畫。他認為，文化標誌之於一個地區或群體而言非常重要——它是一個獨特文化載體，把群體的精神內涵和集體記憶抽象表達出來，並透過具象的視覺呈現，因此有效地記錄一個特定時代的人群對一種文化的記憶和整合印象。他表示香港的最大特色，是保留了中華傳統文化和維多利亞時期的英國文化；雖為彈丸之地，卻得益於沿海的地理位置和百年的海上貿易史，發展成中西文化交匯之處。

那麼在本港極其豐富和獨特的人文、自然、歷史、文化元素中，哪些元素最能打造為代表香港的文化IP呢？文化標誌的核心，是該區域居民對其的高度認同感。打造香港的文化IP，應從在本港有高度民眾認同感的物件中遴選。筆者對此有自己的Top 5榜單。

倒數第五位是紫荊花。紫荊花作為特區區旗和區徽的主要元素，已成為代表香港的文化標誌之一。但其在國際上的認知度不夠，需要政府進一步宣傳。

第四位獅子山。獅子山之於香港，就如迎客松之於黃山，是本港極有代表性的獨特自然景觀。「獅子山精神」深入人心，代表了港人勤奮拼搏精神的象徵。

第三位香港中銀大廈。中銀大廈是本港最具代表性的現代建築之一，有如帝國大廈之於紐約、哈利法塔之於迪拜、天壇之於北京、101大樓之於台北。

第二位港島電車。港島的電車有逾百年歷史，外觀精巧雅致，可以無限「換膚」，「文青feel」十足。在內地城市電車已消失多年的背景下，港島電車是港味十足的本港文化IP之一。

紅色帆船 標誌「香港精神」

第一位是維港紅色帆船「鴨靈號」。穿梭於繁華的維港兩岸的「鴨靈號」，完美象徵了香港開埠後由小漁村發展為國際大都市的百年歷史；紅船代表了港人乘風破浪的精神，及本港從殖民地到特別行政區的政治、經濟傳承。此外，紅船在維港已成為海內外遊客「打卡」熱點，廣受認知。該船造型簡潔獨特，具有強烈的視覺吸引力，易於藝術表現，可給人留下深刻印象。紅船被香港旅發局選為其標誌，體現了當局的獨特眼光。筆者認為紅船的意義不局限於代表旅發局和推廣本港旅遊，也已經在國際舞台上將「香港精神」標誌化、形象化，是香港文化IP的不二之選。

作者是香港大學專業進修學院課程主任、中國及美國加州執業律師

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[林森]

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