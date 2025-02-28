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孫興杰

孫興杰：特朗普之衝擊 與晦暗不明的俄烏戰爭停火前景

【明報文章】俄烏戰爭3周年之際，局勢風雲變幻，似乎無人關注戰場態勢了，而專注於美歐俄烏之間的外交互動。進而言之，關注「二進宮」的美國總統特朗普的「口水仗」。他曾聲言可在24小時內結束俄烏戰爭，但目前的態勢是，烏克蘭戰場的戰火沒有熄滅，大西洋兩岸的「口水戰」卻愈演愈烈。弔詭的是，3年前的俄羅斯總統普京與今天的特朗普，共同推動了歐洲戰略自主進程。在美俄兩國壓力下，歐盟不得不走上防務自主和重新武裝的道路。至於俄烏戰爭如何結束、戰後秩序的前景如何，這些問題並未因特朗普而變得明朗。

俄烏戰火未熄 美歐口水戰愈演愈烈

當前俄烏雙方都未釋放出要停火的信息：在基輔，烏國總統澤連斯基與歐洲多國領導人舉行會議，歐洲國家表達了堅定支持烏國的決心；而俄羅斯副外長則表示，美國為實現停火所做的努力，對莫斯科來說是「不可接受」。俄國有信心承認，美國希望盡快停火；但俄方要求解決「特別軍事行動」的深層次原因，包括北約無節制擴展等。換言之，俄國現在又回到了3年前的目標。這表明特朗普上任一個多月來的言行，並未改變俄烏戰爭態勢。不要說和平，現在跟停火也有相當的距離。

特朗普上任後針對俄烏戰爭的說辭，震動了大西洋兩岸，更不用說美國對歐洲和烏克蘭的「越頂外交」——美俄首腦通話、談判團隊在沙特阿拉伯利雅得會晤，以及特朗普對澤連斯基一系列人身攻擊，造成烏克蘭只能簽訂城下之盟的態勢。特朗普心心念念的是，從烏國取得巨額美元礦產的收入。這不僅符合特朗普的商人思維，更符合地產商的習慣，而烏方似乎不得不配合特朗普玩這場「礦產換安全」的遊戲，令美國退化回一個原材料殖民主義國家的境地。

姑且不說，烏方是否願意出讓自己的礦產資源，即便屈從於特朗普，烏國礦產也是燙手山芋，且不論有相當的資源是在俄佔領區。俄烏戰爭的複雜，遠遠超出地產商特朗普的「交易」思維範疇。不過，特朗普震驚四座的言辭似乎無嚇退澤連斯基，反而使美國在世界上的形象大打折扣。

戰爭基本因素無變

觀察俄烏戰爭態勢，一些基本因素並無發生變化。首先，俄烏之間的交戰不斷。愈是臨近停火，雙方愈可能加強攻勢，為後來的談判積累籌碼。換言之，在戰場上拿不到的利益，在談判桌上也難以變現。

其次，俄烏雙方的目標和立場並未因特朗普而發生逆轉。烏國還是要領土完整、安全保障；而俄方的目標雖不斷調整，基本上還是要將佔領的領土合法化，「特別軍事行動」的去納粹化、去軍事化目標也時常浮現。

最後，歐洲對烏國的支持及對俄制裁沒有變。特朗普衝擊之下，歐洲在震驚之餘，加速了防務自主和重新武裝。尤其是德國，勝出選舉的基民盟領導人表達了比朔爾茨總理更鮮明的立場，甚至提出要構建不依賴美國的歐洲核威懾。

此外，值得一提的是，美國國務卿魯比奧表示，美俄外交談判是為了測試俄方的和平意願。言下之意，若俄國不按照特朗普的思路停火，美國將加碼制裁，或採取其他極限施壓措施。

大西洋共同體內部裂痕變鴻溝

俄烏戰爭3年來的態勢表明，這是一場歐洲國際體系內的戰爭，雖有全球影響，但並不是全球性的衝突。對歐洲來說，俄烏戰爭是過去幾百年來歐洲戰爭的延續。中東歐地區長期以來就是四戰之地，大國博弈不斷。直到二戰後，這一地區才開始建立現代民族國家。在地緣政治破碎地帶上建國，必然伴隨着矛盾、衝突，甚至血腥戰爭。二戰後，歐洲在冷戰下享受了長期和平的紅利，歐盟在北約保護下成為經濟社會共同體；而俄烏戰爭令歐洲不得不重新武裝，建立獨立防務。

可以說，地緣政治邏輯復燃，俄烏戰爭令歐洲重回歷史。就此而言，特朗普的言行對歐洲無異於當頭棒喝。大西洋共同體內部的裂痕，已經是鴻溝，不信任的種子已經埋下。

3年戰爭，對人、國家和區域秩序都是巨大考驗。澤連斯基一直佔據媒體焦點。戰爭爆發之初，澤連斯基並不被看好，甚至美國政府能夠幫他的，不過是向他提供逃離基輔的飛機。3年過去了，澤連斯基已然成為歐洲的政治領袖：一方面，他身段柔軟但目標堅定地擋住普京的軍隊；另一方面，他是唯一敢於公開批評特朗普的歐洲領導人。特朗普要求澤連斯基下台，而澤連斯基公開表示，倘能夠讓烏克蘭加入北約，自己可以辭職。在與特朗普的交鋒中，澤連斯基雖有妥協，惟在核心利益上並無讓步，反倒是贏得歐洲人的同情與理解。

從冷戰陣營對抗 走向美歐俄三角外交

學者Charles Tilly認為，戰爭製造了歐洲國家。對烏克蘭來說，這個在蘇聯解體後建立的國家看上去沒有經歷過戰火，但也沒有獲得完全承認。比如，普京並不認為烏克蘭是一個獨立國家。因此，從烏克蘭國家構建來說，這場戰爭無疑是一場立國之戰。當然，在大國夾縫之中，中小國家的選擇有限，烏國可以尋找一條左右逢源的道路。惟當領土和主權受到威脅時，似乎也只有投降或反抗兩條道路。同時，對俄國而言，俄烏戰爭也是一次國家邊界的鍛造。至於未來俄烏國界如何劃分，取決於戰爭進程和結果。

從「歐洲-大西洋國際體系」角度來看，俄烏戰爭可能會結束「長冷戰」，即從冷戰時代的陣營對抗，走向美歐俄三角外交。但這意味着美國與歐洲關係的鬆弛甚至斷裂。英法等國領導人飛往華盛頓，試圖勸特朗普改弦易轍，也着實是懾於特朗普喜怒無常的行事風格。特朗普迷戀自己的外交能力，惟他在第一任期發起的美朝首腦外交並未達到預期目標，而俄烏戰爭背後的地緣政治複雜性，並不低於朝鮮半島。從長時段來看，美國在二戰期間形成的兩洋戰略框架，似乎很難被特朗普打破。更重要的是，普京對特朗普有幾分信任，也不可知。

作者是中山大學國際關係學院教授

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[孫興杰]

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