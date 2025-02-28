明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
胡汶軒

胡汶軒：香港需要打造人才社區

【明報文章】習近平總書記在2022年二十大報告強調，「必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力」。為響應中央號召，並實現香港作為國際高端人才集聚高地的構想，政府和社會各界都各出其謀，為進一步「搶人才」奮鬥。值得關注的是，「搶人才」往往只是第一步；如何有效「留住人才」，方是香港真正邁向新飛躍的關鍵。為此，立法會議員提出了不同的政策建議，例如吳傑莊議員在「跟進新來港人才融入香港措施」的議員議案提出修正案，內容涵蓋協助人才就業、支援來港人才子女升學和融入學校生活等；亦有其他議員圍繞住屋、醫療等不同領域提出倡議。

事實上，這些不同方面的支援，都可以透過打造人才社區來達成，並產生乘數效應，發揮更大效果。

人才住房是安居樂業關鍵

過去10年一直雄踞「全球人才競爭力指數」（Global Talent Competitiveness Index）三甲的新加坡，早在1997年就已領悟了房屋對留住人才的重要，於該年推出外國人才居住計劃（SHiFT），容許移民到當地的人才能夠以較低成本租住組屋單位，並依託組屋的優越社區配套，實現了購物中心、學校、娛樂和體育設施等全覆蓋的支援。

除了「老師傅」新加坡，中國內地則是人才住房領域上的「後起之秀」，甚至可說是青出於藍。內地許多城市都有相應規劃，例如武漢、上海，乃至不少大灣區兄弟城市，都向人才提供人才住房或人才公寓，並取得可觀的引才成效。上海大學和香港中文大學的學者於2022年發表了評估上海人才住房政策效果的文章（註），該研究旨在探討人才住宅政策對上海受訪者定居意願的影響。他們發現，人才住房顯著影響了受訪者定居意願：愈長期無法入住人才住房的群體，展現出愈負面的定居意願。此外，他們也發現有打算在上海當地購房，或繼續租住人才住房的受訪者，相比其他受訪群體展現出更高的定居意願。可見，提供人才住房是留住人才、鼓勵他們長遠落戶發展的一大關鍵。

人才住房要進化成人才社區

在特區政府2022年施政報告中，當局已提出興建更多創科人才住宿，例如在科學園附近建造新一座「創新斗室」、在港深創科園提供住宿空間。這反映了政府同樣注意到提供人才住房的重要，並在創科領域中優先試行，當時確實引起不少「海歸」或內地高校畢業人才的關注和期待。

然而時移世易，單單提供免費或廉價住房空間，已不能滿足人才各方面需求，在北京市等內地城市，不同類型的人才社區應運而生。於2019年，北京市宣布加快建設朝陽望京、中關村科學城等8個國際人才社區，旨在匯聚更多外籍高層次人才，讓他們在當地得到永久居留權、長期扎根當地發展。而這些人才社區，各自有不同規劃設計和預期定位，涵蓋生活、就業、創業等不同功能。

第一個例子是北京海淀區的中關村科學城國際人才社區。該區定位為「洋創社區」，着力支援外籍人士創業，包括提供3年房租全免、免費創業服務及辦公室營運配套、企業登記手續全代辦等服務。

第二個例子是通州區的國際人才社區，定位是藉住北京環球主題公園和其他度假區項目，建設成以文化旅遊為主題的人才社區。目前該區已結合演藝小鎮、設計之都、城市綠心、張灣古鎮等不同項目，突出了文化元素，並着力吸引文化創意人才落戶。

第三個例子則是順義區國際人才社區，區內不但建成了國際學校、國際醫院、高端住宅區等生活配套，更設有臨空經濟核心區，匯聚不少高精尖產業企業、創業基地和孵化器，聚焦引進創新創業頂尖人才。

總而言之，人才住房只是人才社區的基礎元素；如何在社區內提供豐富的生活配套，乃至企業辦公和產業孵化場景，這才是真正的挑戰。香港必須深入學習內地人才社區的經驗，並劃出特定土地作為試驗區域，改建或新建人才社區，才能夠緊貼引進和留住人才的時代步伐，積極進取地維持和開拓香港的人才競爭力。

註：Tao, L., et al. (2022). To Settle Down, or Not? Evaluating the Policy Effects of Talent Housing in Shanghai, China. Land, 11(8), 1145.

作者是中西區區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[胡汶軒]

上 / 下一篇新聞