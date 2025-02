胡汶軒：香港需要打造人才社區

事實上,這些不同方面的支援,都可以透過打造人才社區來達成,並產生乘數效應,發揮更大效果。

人才住房是安居樂業關鍵

過去10年一直雄踞「全球人才競爭力指數」(Global Talent Competitiveness Index)三甲的新加坡,早在1997年就已領悟了房屋對留住人才的重要,於該年推出外國人才居住計劃(SHiFT),容許移民到當地的人才能夠以較低成本租住組屋單位,並依託組屋的優越社區配套,實現了購物中心、學校、娛樂和體育設施等全覆蓋的支援。

除了「老師傅」新加坡,中國內地則是人才住房領域上的「後起之秀」,甚至可說是青出於藍。內地許多城市都有相應規劃,例如武漢、上海,乃至不少大灣區兄弟城市,都向人才提供人才住房或人才公寓,並取得可觀的引才成效。上海大學和香港中文大學的學者於2022年發表了評估上海人才住房政策效果的文章(註),該研究旨在探討人才住宅政策對上海受訪者定居意願的影響。他們發現,人才住房顯著影響了受訪者定居意願:愈長期無法入住人才住房的群體,展現出愈負面的定居意願。此外,他們也發現有打算在上海當地購房,或繼續租住人才住房的受訪者,相比其他受訪群體展現出更高的定居意願。可見,提供人才住房是留住人才、鼓勵他們長遠落戶發展的一大關鍵。

人才住房要進化成人才社區

在特區政府2022年施政報告中,當局已提出興建更多創科人才住宿,例如在科學園附近建造新一座「創新斗室」、在港深創科園提供住宿空間。這反映了政府同樣注意到提供人才住房的重要,並在創科領域中優先試行,當時確實引起不少「海歸」或內地高校畢業人才的關注和期待。

然而時移世易,單單提供免費或廉價住房空間,已不能滿足人才各方面需求,在北京市等內地城市,不同類型的人才社區應運而生。於2019年,北京市宣布加快建設朝陽望京、中關村科學城等8個國際人才社區,旨在匯聚更多外籍高層次人才,讓他們在當地得到永久居留權、長期扎根當地發展。而這些人才社區,各自有不同規劃設計和預期定位,涵蓋生活、就業、創業等不同功能。

第一個例子是北京海淀區的中關村科學城國際人才社區。該區定位為「洋創社區」,着力支援外籍人士創業,包括提供3年房租全免、免費創業服務及辦公室營運配套、企業登記手續全代辦等服務。

第二個例子是通州區的國際人才社區,定位是藉住北京環球主題公園和其他度假區項目,建設成以文化旅遊為主題的人才社區。目前該區已結合演藝小鎮、設計之都、城市綠心、張灣古鎮等不同項目,突出了文化元素,並着力吸引文化創意人才落戶。

第三個例子則是順義區國際人才社區,區內不但建成了國際學校、國際醫院、高端住宅區等生活配套,更設有臨空經濟核心區,匯聚不少高精尖產業企業、創業基地和孵化器,聚焦引進創新創業頂尖人才。

總而言之,人才住房只是人才社區的基礎元素;如何在社區內提供豐富的生活配套,乃至企業辦公和產業孵化場景,這才是真正的挑戰。香港必須深入學習內地人才社區的經驗,並劃出特定土地作為試驗區域,改建或新建人才社區,才能夠緊貼引進和留住人才的時代步伐,積極進取地維持和開拓香港的人才競爭力。

註:Tao, L., et al. (2022). To Settle Down, or Not? Evaluating the Policy Effects of Talent Housing in Shanghai, China. Land, 11(8), 1145.

作者是中西區區議員

