葉兆輝：最新人口統計數字反映的困境和啟示

然而人口研究指出，人口發展主要基於3個關鍵因素：出生率（birth）、死亡率（death）和淨遷移率（net migration）。當我們仔細觀察這3個數據的變化時，會發現一些被忽略的現象。

盼藉獎勵金扭轉出生率趨勢 過於樂觀

首先，關於出生人數的變化，2024年有3.6萬多人出生，比2023年增加10%。惟根據筆者分析，未來這種幅度的增長可能性極低。2024年是中國傳統中的龍年，許多人認為在龍年出生的孩子特別幸運。過去的「龍年效應」，如1988至1989年、2000至2001年，都出現類似現象，導致當年的出生率有所增長。不過隨後的年份出生率往往會重回下降軌道。這意味着大多數婦女只是將生育時間提前，而整體生育人數並未增加。

此外，2024年出生率的增長，有多少是受到2023年10月政府推出的2萬元現金獎勵政策所影響，仍待觀察，但相信其影響有限。若本地結婚人數維持低水平，且婦女生育意願沒有顯著提升，未來本地出生人數難以維持10%增長。更有可能的是，2025年和之後的出生人數將重回下降趨勢。去年政府投入了7億元的嬰兒獎勵金，可說是對有新生兒之家庭的一種鼓勵和分享喜悅的方式。但若希望藉此扭轉長期出生率下降的趨勢，則顯得過於樂觀。

醫療服務模式「輕預防」 不可能持續

其次，關於死亡人數，由於本地人口持續老化，相信死亡人數會一直維持高水平，2024年達到5.14萬。隨着人口老化加劇，死亡人數預計將繼續增加。倘沒有移民補充，香港實際上已在2020年進入人口負增長時代（depopulation stage）。

另一方面，香港人口平均壽命位居全球前列，男性為83歲，女性為89歲。長壽本應是一個值得驕傲和慶祝的現象，但遺憾的是，隨着壽命延長，不健康的時間也顯著增加，這導致需要醫療支援的時間比例上升，進一步加重醫療系統負擔。

預防勝於治療，當前「輕預防，重醫療」的服務模式不僅不符成本效益，更是不可能持續的。在政府面對財赤的當下，各部門更需協同合作，全面提升市民的身心健康水平。

本地人口遷出現象 值得關注

第三，關於移民的進出人數。根據政府數據，計及單程證約4萬人來港，2024年本地淨移入人口僅為2.1萬。政府大力推動的專才和優才來港計劃，截至去年4月收到29萬份申請，已批出18萬份，其中更有12萬人已來港。那麼，為什麼淨移入只有2.1萬人呢？這其中可能包括部分移民未長期留港，及本地人口遷出。政府需掌握和提供這些數據，令大家都明白和認清人口流動趨勢，才可以精準地回應。

自2020年以來本地人口遷出一直維持高水平，這是一個值得關注的問題。當前政府政策主要集中在吸引外地專才，卻似乎忽略了本地人口的遷出現象。實際上，外地移民移入和本地居民遷出的原因，有許多共同點——無論是住房問題、子女教育、青年向上流動機會，還是整體社會發展的氛圍，都是影響遷移的「推力」和「拉力」因素（push and pull）。因此，政府在通過移民改善本地人口結構、減緩人口老化速度以實現可持續發展的同時，更需制定一個有願景、擔當和包容性的人口政策，以應對這些挑戰。

總的來說，本港人口老化和低生育率是不可逆轉的大趨勢。我們要做的是更好地培訓本地年輕人、提升勞動人口的能力，同時改善本港宜居性（livability），使本地居民和新移民都樂於以香港為家，共同生活。人口數據雖看似冷冰冰，但其反映了城市發展的深層次問題和矛盾，需要我們認真面對。讓數據說話，制訂有效的人口政策，才能夠讓大家安居樂業，為這座城市和國家貢獻力量。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授（人口健康）

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