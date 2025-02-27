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洪雯

洪雯：通過改革 改善長遠收支結構

【明報文章】為了盡快實現收支平衡，政府這份財政預算案做了不少工作。

在開源方面，有不少長短結合的措施，並大力振興經濟、發展創科、加大基建投資、推動北部都會區發展——這些都是投資未來，屬明智之舉。所以，財政司長將經營帳目與非經營帳目分開計算，前者屬短期收支，後者的影響則比較長遠，通過投資未來帶來長遠收入，分開來計算也合理。

於節流方面，預算案比預計更謹慎，希望兼顧基層的負擔能力。在政府財赤之下，依然有小額「派糖」——除了基層的綜援等社會保障金多「半糧」，差餉、入息稅、利得稅亦有減免，照顧到中產。另外，購買400萬元以下物業印花稅方面的寬減 ，減省了夾心階層購買低價物業的開支，有助推動「向上換樓鏈」，也是好事。

不過，我在早前的文章指出，政府財政連續數年收支失衡，其實反映了香港社會的深層次矛盾。我非常希望我們能夠借助此次的政府財赤困境，推動深層次改革，解決長期困擾社會的重重矛盾。未來，我們需要持續推動以下幾個領域的改革。

公務員實際人數有空間再縮減

首先，大力提升行政效率。比如，我們的工務工程又貴又慢，直接原因就是行政體系效率低下。

財政司長提出提升效率，公務員編制減少1萬人。但編制本身有冗餘，減編制並未減少實際的公務員人數。財政預算案亦要求每個部門減少經常開支2%，惟事實上給每個部門的預算是按照公務員編制釐定；目前實際人數少於編制，每年減少2%開支（4個年度共減少7%），力度不算大。未來，要大力提升行政效率，改革公務員怕擔責的文化，公務員的實際人數還有進一步減少的空間。

其次，要推動房屋和福利體系的改革，在維持「托底」功能的同時，重建房屋及福利體系的「台階」功能。

房屋方面，房委會有關公屋的開支，並不在政府開支當中；而這筆開支其實包括幾乎免費的土地、公屋建築成本（用銷售居屋所得款項來補貼）、差餉地租的減免、對維修保養的補貼等。這是一筆龐大的開支，但在數字上看不到。

重建福利「台階」功能 乃急切議題

福利方面，過去5年的福利經常開支平均增長8%，今年增長9.8%，增速愈來愈大。香港社會中，處於勞動年齡、自身有條件自立，卻完全不工作而依賴公屋和社會福利的人口，不斷增多。這跟我們的房屋和福利體系只強調「托底」功能，忽略了推動市民向上走、脫離對公屋和福利的依賴息息相關。重建房屋和福利體系的「台階」功能，是擺在我們面前的急切議題。

第三是養老體系的改革。目前，長者養老高度依賴公共福利金（高齡津貼、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、廣東計劃、福建計劃）中與長者相關的內容，有關開支5年增加58%，2025/26年度的預算近600億元，未來不出10年將超過千億元。隨着本港人口結構變成「倒金字塔形」，下一代怎麼辦？我們必須尋找公共福利金之外的新的養老支柱，盡快拿出實際的解決方案。

發債需更加謹慎

第四點，政府未來會加大發債，每年達到1500億至1950億元（其中56%用來償還短期債務），政府債務與GDP（本地生產總值）的比率達到12%至16.5%，用於支持基建。這是必然的選擇，也是在穩健範圍內，我同意有關安排。

不過，香港政府未來發債要持續謹慎，不應將香港的債務水平直接與其他主權經濟體比較，因為香港並非主權經濟體。而在聯繫匯率下，我們沒有獨立自主的貨幣政策。當局在發債時需更加謹慎，以免影響政府信用及經濟穩定。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[洪雯]

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