何喜華：預算見宏圖 基層未脫困

計入發債淨所得，當局預期2028/29年度恢復盈餘。然而對於基層市民的困苦，預算案未有大力紓困，亦未回應中央要求特區「精準扶貧」的施政目標，大部分民生措施只是複述現有政策，舊調重彈。

「兩蚊兩折」可接受

應呼籲企業增加承擔

要共渡時艱，除了全體公務員及公職人員凍薪，似乎「一老一幼」也難免。首先，預算案宣布將2元乘車計劃改為「兩蚊兩折」優惠：票價10元或以下維持繳付2元車費；票價多於10元則繳付全額車費的兩折，並設每月240程的上限。新方案下受惠者需承擔較高交通費開支，惟面對公共財赤，基層亦願共渡時艱。

然而，新方案或對總補貼金額較高的60至64歲在職準長者有較大影響，因為乘車優惠補貼下跌，經常出行的準長者勞工或要承擔較高交通開支，實際每月收入略為減少。政府可要求交通企業承擔更多社會責任，包括向60至64歲者提供半價優惠，或考慮引入分段收費，減少每年補貼金額。

撤弱勢學童津貼

失精準扶貧精神

除了長者及殘疾者，一眾學童亦難倖免。預算案提及教育開支逾千億，決議檢視資源運用，包括取消2500元學生津貼。以全港約80萬學生計算，預料煞停後可節省20億元。公共資源緊絀，削減全民性的津貼實難免。惟教育屬長遠人力投資，可帶來龐大經濟效益，當局不應一刀切削減對弱勢家庭學童的學習支援，此舉亦失去精準扶貧精神。對貧困學生而言，學生津貼作用甚大。當局應續向領取學生資助、在職家庭津貼或綜援的學童發放學生津貼，讓他們善用津貼購買書本、課外書、學習用品或補習費等。

上述節流措施對基層弱勢有一定影響，開源和善用資源更加重要。去年預算案建議由2024/25年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人稅額時，首500萬元入息淨額續以15%計算，超過500萬元的則以16%計算，可令政府每年增加收入約9.1億元。

今年預算案強調應體現「能者多付」原則，卻未引入新稅種（只邀請馬會研究籃球博彩活動），亦無調升兩級薪俸稅的較高稅階稅率。當局應調升稅階，以便提供穩定公共收入。此外，預算案亦未有檢討利得稅一般稅率（自2008/09年度至今維持16.5%）。政府應將利得稅兩級制調升，增加法團及非法團業務首200萬元應評稅利潤的稅率（目前分別為8.25%及7.5%），及將超過200萬元的應評稅利潤（目前分別為16.5%及15%）增至20%，並增設稅階，讓更高收入的企業承擔更多稅款，體現企業社會責任。

除增加稅種及稅階，預算案宣布將6個規模較大的種子基金回撥款項至政府帳目。當局曾成立多個基金，各基金均有一定結餘，不少卻甚少動用。政府應積極檢視各基金的存在必要性，適時調回庫房以應對社會需求，以求善用公帑。

未善用外匯基金盈餘

此外，多年來政府在外匯基金投資中已積累盈餘7316億元（截至去年底），亦應撥回盈餘加以善用。另方面，預算案料未來5年赤字會按年收窄，表示公共開支佔本地生產總值（GDP）比率將由2025/26年度約26.1%，逐漸降至2029/30年度約22.6%，逐步低於現有水平。以往數年各項公共開支的增長是「追落後」，以應對人口需求。若未來數年強行壓低公共開支至低水平，將不利持續財務資源投入公共政策，實非市民之福。

上述安排短期內或可接受，但長遠必須調升，否則難以平分財富，改善整體社會生活質素，長遠也會削弱香港競爭力。政府財政投入過低，不利當局積極有為、處理社會問題及回應新增需求。當局應將公共開支佔GDP比例維持在25%或以上（其實這比例較同類經濟體仍低，經濟合作暨發展組織(OECD)國家大多佔30%以上），確保有充足財務資源維持政策推行。政府究竟應大力節流，抑或着力開源，答案不言自明。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]