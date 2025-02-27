明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
何喜華

何喜華：預算見宏圖 基層未脫困

【明報文章】財政司長昨公布任內第九份預算案。面對近千億財赤，預算案內容並無令公眾感到意外。一如所料，司長再次強調政府財政底子厚實，加上未來數年經濟發展樂觀，既要提速發展，又要守正創新、培育新質生產力，並強調「三中心、一高地」（國際金融、航運、貿易中心；國際高端人才集聚高地）的國策定位下，縱使短期面對財赤，長遠經濟發展仍屬理想。

計入發債淨所得，當局預期2028/29年度恢復盈餘。然而對於基層市民的困苦，預算案未有大力紓困，亦未回應中央要求特區「精準扶貧」的施政目標，大部分民生措施只是複述現有政策，舊調重彈。

「兩蚊兩折」可接受

應呼籲企業增加承擔

要共渡時艱，除了全體公務員及公職人員凍薪，似乎「一老一幼」也難免。首先，預算案宣布將2元乘車計劃改為「兩蚊兩折」優惠：票價10元或以下維持繳付2元車費；票價多於10元則繳付全額車費的兩折，並設每月240程的上限。新方案下受惠者需承擔較高交通費開支，惟面對公共財赤，基層亦願共渡時艱。

然而，新方案或對總補貼金額較高的60至64歲在職準長者有較大影響，因為乘車優惠補貼下跌，經常出行的準長者勞工或要承擔較高交通開支，實際每月收入略為減少。政府可要求交通企業承擔更多社會責任，包括向60至64歲者提供半價優惠，或考慮引入分段收費，減少每年補貼金額。

撤弱勢學童津貼

失精準扶貧精神

除了長者及殘疾者，一眾學童亦難倖免。預算案提及教育開支逾千億，決議檢視資源運用，包括取消2500元學生津貼。以全港約80萬學生計算，預料煞停後可節省20億元。公共資源緊絀，削減全民性的津貼實難免。惟教育屬長遠人力投資，可帶來龐大經濟效益，當局不應一刀切削減對弱勢家庭學童的學習支援，此舉亦失去精準扶貧精神。對貧困學生而言，學生津貼作用甚大。當局應續向領取學生資助、在職家庭津貼或綜援的學童發放學生津貼，讓他們善用津貼購買書本、課外書、學習用品或補習費等。

上述節流措施對基層弱勢有一定影響，開源和善用資源更加重要。去年預算案建議由2024/25年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人稅額時，首500萬元入息淨額續以15%計算，超過500萬元的則以16%計算，可令政府每年增加收入約9.1億元。

今年預算案強調應體現「能者多付」原則，卻未引入新稅種（只邀請馬會研究籃球博彩活動），亦無調升兩級薪俸稅的較高稅階稅率。當局應調升稅階，以便提供穩定公共收入。此外，預算案亦未有檢討利得稅一般稅率（自2008/09年度至今維持16.5%）。政府應將利得稅兩級制調升，增加法團及非法團業務首200萬元應評稅利潤的稅率（目前分別為8.25%及7.5%），及將超過200萬元的應評稅利潤（目前分別為16.5%及15%）增至20%，並增設稅階，讓更高收入的企業承擔更多稅款，體現企業社會責任。

除增加稅種及稅階，預算案宣布將6個規模較大的種子基金回撥款項至政府帳目。當局曾成立多個基金，各基金均有一定結餘，不少卻甚少動用。政府應積極檢視各基金的存在必要性，適時調回庫房以應對社會需求，以求善用公帑。

未善用外匯基金盈餘

此外，多年來政府在外匯基金投資中已積累盈餘7316億元（截至去年底），亦應撥回盈餘加以善用。另方面，預算案料未來5年赤字會按年收窄，表示公共開支佔本地生產總值（GDP）比率將由2025/26年度約26.1%，逐漸降至2029/30年度約22.6%，逐步低於現有水平。以往數年各項公共開支的增長是「追落後」，以應對人口需求。若未來數年強行壓低公共開支至低水平，將不利持續財務資源投入公共政策，實非市民之福。

上述安排短期內或可接受，但長遠必須調升，否則難以平分財富，改善整體社會生活質素，長遠也會削弱香港競爭力。政府財政投入過低，不利當局積極有為、處理社會問題及回應新增需求。當局應將公共開支佔GDP比例維持在25%或以上（其實這比例較同類經濟體仍低，經濟合作暨發展組織(OECD)國家大多佔30%以上），確保有充足財務資源維持政策推行。政府究竟應大力節流，抑或着力開源，答案不言自明。

作者是香港社區組織協會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何喜華]

上 / 下一篇新聞