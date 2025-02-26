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甘文鋒

甘文鋒：香港進入「自由王國」的關鍵：治港團隊必要有破局精神

【明報文章】近兩個月，很多評論文章都討論習近平主席去年在澳門回歸祖國25周年大會上的講話，大家也對習主席對澳門的「四點希望」有深入認識。作為香港的近鄰，了解中央對澳門的期盼，也有助我們規劃未來。而近期《求是》雜誌中，刊登了習主席的另一篇講話，題目為〈以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業〉，其實也值得我們細讀。

該文章是習主席於2023年對當時新晉中央委員會委員的講話，當中內容有很多都值得我們香港的治港團隊深思反省，例如其中提到「注重在嚴峻複雜鬥爭中考察識別幹部，為敢於善於鬥爭、敢於擔當作為、敢抓善管不怕得罪人的幹部撐腰鼓勁，看準的就要大膽使用」等。但這裏先跳過文章內容，筆者想討論這篇文章的結論，看看如何能夠改善現時的香港治理。

「自由王國」與「必然王國」

習主席在結論中提到：「推進中國式現代化是一個長期任務，還有許多東西需要我們深化認識。要進一步加強理論研究和實踐探索，使我們的認識、政策、舉措更加符合客觀規律，從而逐步進入中國式現代化建設的『自由王國』。」這裏特別想談一談當中提及的「自由王國」。

如果沒有了解馬克思主義哲學，不一定會理解這個結論。這裏提及的「自由王國」，與另一概念「必然王國」，是馬克思主義哲學中一對重要概念。這對概念既涉及政治經濟學的範疇，也可以說是與認識論有關，是人與客觀事物及環境的狀態和關係。簡單來說，「必然王國」指的是人對自身所處的環境並無形成有規律的認識，因此只能受到社會環境的必然性所支配；在馬克思主義當中，特別是指受自己所處的社會生產關係所支配。而「自由王國」，指的則是人在實踐中慢慢找到其客觀環境規律，能夠成為自己的主人，擺脫盲目的服從，並創造自己的社會。

新中國成立後，作為「後發展國家」，一直處於由西方社會所訂立規矩及標準的國際社會。為了生存，我們在新中國建國初期，只能夠受到當時國際環境的支配，順從西方在各範疇所訂立的規則，慢慢積累資本。長期以來，國家生存於西方國家所設的局當中，掙扎求存。到今天，國家發展到一個階段後，了解到如果不能破局，就只能永遠留在西方所訂立的規則中，不能走到「自由王國」，只能留在「必然王國」。

因此，中國式現代化不是「為了中國式而中國式」，而是為了要令中國人成為自己的主人，不再盲目服從其他國家訂立的規矩和標準，並向「自由王國」前進。只有破局，才能向前進。因為長期在「後發展國家」陣營當中，中國的執政者似乎都自然而然有這種破局精神。

無破局精神 難以創造自己社會

香港的治港團隊則剛相反——因為香港長期作為「先發展國家」的追隨者，一直習慣安穩地生存於發展國家的局當中，一切政策皆參考歐美，一切標準只跟從西方。這種做法基本上在過去不會出大問題，甚至深受西方歡迎。過去香港的治港團隊處於「必然王國」而不自知，然而當香港的角色改變後，很多治港者的心態卻依然如故。今天當香港的角色變為「後發展國家」領導者後，我們需要的不是安於現狀的治港團隊，而是敢於破局的治港團隊。

香港的精英擁有國際視野，很多也擁有大局觀，但卻很多都沒有破局精神。沒有破局精神，就難以創造自己的社會，就難以改革，就難以向「自由王國」邁進一步。這就是為什麼習主席在上述講話中提及要「為敢於善於鬥爭、敢於擔當作為、敢抓善管不怕得罪人的幹部撐腰鼓勁」——因為改革就需要這類幹部，就是既有大局觀念，也有破局精神的治港團隊。

因此，面對今天的困局，治港團隊不單要有大局觀念，更需有破局精神。擁有大局觀念，可以令他們明白到香港角色的轉變；而破局精神則是幫助香港進一步改革。中國式現代化於香港的情况，不單止是創新科技的發展，更重要的治理能力現代化。而現代化的治港團隊必定要有破局精神，因為破局精神是帶領香港進入「自由王國」必不可少的關鍵。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、復旦大學國際關係與公共事務學院博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[甘文鋒]

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