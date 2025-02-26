王卓祺：從最低工資講起——強積金及公共福利金與政府財赤的關係

這個情况令人感嘆，最低工資何以訂得如此可恥的水平呢！它甚至違背傳統的自力更生價值，鼓勵人不勞而獲、依賴公共援助。就算最近最低工資由40元加了5.25%至42.1元，還是十分低！

基層勞工從來在菜單上

筆者跟着問一個問題：2000年成立、專門為僱員籌劃退休保障的強制性公積金計劃（強積金），好像沒有起着它應有的功能呢？這與2013年推出的長者生活津貼（長津）是否有關係呢？因為長津已成為最多長者領取的公共福利金。而公共福利金是社會救濟的一種，是世界銀行5條社會保障支柱的「零支柱」，特徵是由公帑支付，救濟窮人的基本收入保障。

再進一步說，近月熱話的政府財赤與長津是否有關？因為包括長津為主的公共福利金，除了傷殘津貼外，受惠者都是長者。2024年特區政府公共福利金開支為474億元；單是去年12月已用了逾42億元，比1月的37.6億元，又增加了12.4%。大家要知道，香港人口老化還未完結。若強積金起到退休收入保障，相信領取長津及綜援的長者便少得多，政府財赤亦可大幅降低。本文從最低工資講起，再討論強積金的退休保障功效，並與長津比較。這三者看似沒有關係，但經本文梳理，在一個共同框架內講清楚它們與政府財赤的關係。

最低工資比較結果：香港是否「刻薄成港」？

據統計處2023年5至6月收入及工時按年統計調查報告顯示，領取40元最低工資的基層員工總數約1.8萬，佔全港勞動人口0.6%。每小時工資的第5個百分點為44.4元，第10個為47.7元。即是說，不包括公務員及學徒的全港288萬僱員中的一成人，即28.8萬人，每小時掙取稍多於最低工資的47.7元時薪；而其中1.8萬人只得40元的最低工資。

若我們將香港最低工資與本地生產總值人均所得（GDP per capita）相若的國家或地區，以及其分配前堅尼系數比較一下，或許有些啟發。

香港人均GDP為52,429美元，今年2月政府調升前的最低工資約5.14美元（40港元，以7.8港元兌1美元計算；見圖）。德國人均GDP為51,383美元，最低工資14.68美元（114.5港元）；加拿大人均GDP為52,722美元，最低工資11.6美元（90.5港元）。日本近年匯率大跌，人均GDP只得35,385美元，比香港低17,044美元，但最低工資卻有8.14美元（63.5港元）。同樣比香港人均GDP低得多的台灣（33,907美元），其最低工資5.76美元（45港元）還高過香港。

我們也找多年前因歐債危機而一度被稱為「歐洲病夫」的希臘，其人均GDP只有22,595美元，香港高過該國何止一倍，但其最低工資還比香港高——6.6美元（51.5港元）。

最低工資無關一地的經濟競爭力，而關乎其社會的文明程度。瑞士競爭力從不同的比較數據都強過香港，其最低工資為25美元（195港元）；瑞士人均GDP為98,767美元。

不少經濟體的競爭力不弱於香港，但基層工人收入，以最低工資計算，也比香港高得多。這說明香港是否「刻薄成港」呢？若將上文列出的國家或地區的稅前及轉移前，即分配前堅尼系數一併考慮，答案便清楚不過。附圖可以大概看到高水平最低工資與低堅尼系數成正比；香港是附圖中所有參照經濟發達地區或國家中，最低水平的最低工資及近乎最高的堅尼系數呀！

強積金退休保障是雞肋？

公平一些，強積金的任何改動，都觸及勞資雙方一大批人的切身利益。基層勞工收入已低，若還要他們為了長遠退休保障而犧牲短期利益，他們反對增加供款，也可以理解。自成立24年來，強積金最大的改革就是取消長期服務金及遣散費的「對冲」措施。「對冲」一事，本應在強積金成立之時便不應存在。但遺憾的是，任何社會改革都要有所妥協。正如黃國兄在其文章中坦言，香港一直是「強資本、弱勞工」的體制。

老實說，強積金投資回報一點不差。「懶人基金」自2017年至今，年率化回報達6.4%，高於同期的1.9%通脹率。強積金的問題在於勞資雙方供款率過低，各自只有5%，以及供款上限定於勞資各自最多1500元（2014年前為1250元）。就算僱員收入10萬元，僱主的法定責任也只是不多於1500元。據悉，積金局計劃提高上限至1650元。但這也是小修小補。

若我們看一下實施了24年的強積金的平均結餘，便知其供款框架不足之處。這是強積金制度設計的問題，是當年政治妥協的結果。2024年底強積金475萬成員平均帳戶結餘為271,500元。若將這筆錢放在年金計劃，65歲退休男士每月有1566元收入，女士則由於較高預期壽命而只得1431元。看來，最低工資與強積金不可說沒有關係的。正如上文比較最低工資與堅尼系數的關係，最低工資拉低整體工資水平，加大收入差距；低薪勞工亦可能豁免供款，或供款少，沒有什麼退休保障可言。

聰明的港人如何退休——強積金抑或長津？

長津自時任特首梁振英任內的次年推出，至今已經有12年歷史，這當然是社會資源再分配的德政。今天，長津受惠人數屢創新高，2024年底有75.7萬65歲或以上符合資格的長者，每月長津為4250元。若一對長者夫婦都符合資格，則每月可得8500元。長津當然有經濟審查，單身每月入息10,770元，資產406,000元；夫婦則分別為16,440元及616,000元。

恕筆者不厭其詳書寫這些數字，只是說明申請資格相當寬鬆，這才會成為全港逾170萬65歲或以上長者中，最多人領取的公共福利金，也變成公帑無償支付的退休金或養老金！至於年滿70歲才可領取、不用經濟審查，俗稱生果金的高齡津貼，則有35.8萬人。至於經濟審查更嚴格的綜援，老人類別亦有11萬人之眾。將這三大類合計，一共122萬名長者，佔老人人口的70%，取得不用強積金供款的各種公共福利金。

看完這些數字，相信聰明的讀者都會知道，同樣聰明的香港人，從基層到中上層，不享受政府公共福利金的長者份屬少數。若排比一下，今天長津每月4250元，生果金只得1640元。長津更勝過要供款的強積金，27萬餘元從年金所得的1431或1566元呢！若此名有年金而又符合長津資格的長者，男女士每月分別有5816元及5681元；若有自置居所，或是公屋居民，還需要爭取什麼三方供款的全民退休金呢！

5000多元的一個月收入，不可算多，但也算是可以接受的基本收入保障。看來，香港的養老保障問題不大，有心人想炒作也徒勞。不過，長者的養老問題關鍵是醫療，尤其是長期病的負擔。衛生開支堪比社會福利。這問題另議。

話說當年林鄭月娥任政務司長期間（2012至2017年），亦出任扶貧委員會主席，並委託周永新教授領導的團隊開展退休收入保障研究。筆者時任中央政策組全職顧問，並負責政府內部統籌該研究計劃。看過周教授團隊的數據，筆者十分支持，可惜人微言輕，十分「冇趣」。若當時推行三方供款全民退休保障計劃，相信今天特區政府的財赤不會這樣嚴重。講一個比較數據便知：2013/14年度社會福利開支553.1億元（GDP的2.6%），大幅升至10年後，即2023/24年度的1177.7億元（GDP的3.9%）。

總結：為三方供款全民退保翻案

最低工資、強積金及長津三者並排檢視，可見到香港人口老化之餘（65歲或以上佔23%，2046年估計為36%），自長津推出後，鮮有人提出要求三方供款的全民退休保障，以及本文提出的相關疑惑，即強積金缺乏退休保障效能的問題，但卻未見有人積極倡議改革、增加供款。

總的來說，香港長者及準長者大都是明白人和聰明人。這情勢下，最後埋單還是特區政府，而其庫房自然出現結構性的赤字了。明乎此，理論上最有動力改革最低工資及強積金者，當然不會是既得利益者，而是面對財赤的政府。而其中，在強積金之下，加一層三方供款的全民退休保障計劃也應是選項之一。不知對嗎？

今天的特區政府十分強勢，立法會亦萬二分配合，期待它為香港謀發展、做大事。低水平的最低工資就是就業貧窮；系統地處理強積金在內的社會保障制度，也是民生大事。古語有云：為官一任，造福一方。也應是習近平主席對香港特區官員的期盼。

作者是香港中文大學社工系客席教授、嶺南大學亞太老年學研究中心客座教授

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