歐陽五：民企發展 迎來好風

不少觀察人士將2018年召開的民企座談會與今次相提並論。其實，必須看到兩次座談會召開的時代背景發生了變化。2018年座談會駁斥了所謂的「民營經濟退場論」，在美國時任總統特朗普發起中美貿易戰的陰霾下，向民企派出「定心丸」。如今特朗普捲土重來，料會推出「2.0版貿易戰」，對華圍堵的心機手腕只會有增無減。同時，中國內部也在經歷頗具挑戰的經濟結構轉型，民企的發展壓力攀升，對前景的預期和信心不足。因此這次高規格民企座談會，更多是為民企加油鼓勁、指明發展方向，與政府一道應對內外挑戰。

稱官方政策轉向 屬過度解讀

至於中國官方對待民營經濟的政策「轉向」，筆者以為是外界過度解讀。「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）作為中國社會主義基本經濟制度的重要內容，被寫入憲法和中共黨章。近年高層文件和講話亦屢屢重申對民營經濟的支持，比如去年召開的中共二十屆三中全會提出要「制定民營經濟促進法」，釋出用法制撐民營經濟和民企的強烈信號。

改革開放以來，民營經濟始終在場，並勢將在中國未來科技創新與產業升級中發揮不可替代的關鍵作用。在內地，從學界到民間，關於民營經濟的「56789」論述可謂深入人心，即民營經濟貢獻了內地一半以上稅收、60%以上經濟產出、70%以上技術創新成果、80%以上城鎮就業、90%以上企業數量。

更重要的是，今後中國能否突破美國與西方的打壓，解決「卡脖子」難題，令綜合國力更上層樓，需要充滿創新活力的民企貢獻力量。今次座談會上，「80後」、「90後」企業家在前排亮相，正代表民企的未來之力，亦顯示高層對此的洞察、認可和支持。

當然，必須承認，近年民營經濟遭遇不少困難挑戰，但對此應具體分析：一方面，外部環境變化影響了中國外貿出口，而國內在疫情後的消費復蘇尚不夠理想，這對不少民企的經營發展造成壓力；另一方面，部分地方營商環境有所欠缺，一些地方政府在落實支持民企的政策上存在不足，對民企缺乏服務意識，甚至在市場准入、項目招標投標、融資等方面，對民企設置不合理的限制和隱性壁壘。

最近「杭州六小龍」「出圈」（受廣泛關注），杭州政府在營商環境上的持續深耕引起各界「點讚」。這亦帶動內地諸多地方政府見賢思齊、反省不足，從而醞釀切實舉措助力民企發展。

遵守法規誠信經營 乃企業應有之義

此外，前些年一些民企出現經營亂象，中國政府對此依法整治，並不等於對待民企「政策轉向」。比如一些房地產公司大加槓桿、無序擴張，個別互聯網巨頭企圖壟斷等，這些違法違規的「踩紅線」行為，為整體經濟環境帶來風險隱患，政府出手解決合法合理。不管企業經營性質為何，遵守法規、誠信經營都是應有之義。

今次座談會後，從中央多個主管部委到地方省市紛紛表達對民營經濟的支持，解決民企發展堵點的系統性舉措料陸續有來。在全國「兩會」前夕召開的這場座談會，其後續效應值得期待。正所謂「好風憑借力，送我上青雲」，希望在托舉民營經濟的風力加持下，民企能夠化解更多急愁難題，獲得更好發展。

作者是時事評論員

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[歐陽五]