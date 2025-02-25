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Emil Avdaliani

Emil Avdaliani：從敘利亞到高加索——俄國的受管控衰落抑或重新定位？

【明報文章】在烏克蘭的戰爭，改變了俄羅斯外交政策——莫斯科現時將烏克蘭戰場放在優先於其他外交政策參與的位置之上。而其結果，並不有利於克里姆林宮的大國地位投射（projection of great power status）。

隨着2024年12月敘利亞巴沙爾．阿薩德（Bashar al-Assad）倒台，俄國失去了在中東的主要盟友。莫斯科在敘利亞地中海海岸線所擁有的兩個軍事基地的運作，現在受到愈來愈多質疑，因為與大馬士革新統治者的談判似乎收效甚微。

此外，阿薩德之垮台也標誌着俄國在地中海地位的下降，並且削弱後者聯繫其遍佈非洲大陸的安全人員的能力。事實上，撤出敘利亞的話，將對莫斯科之非洲野心（ambitions）造成毁滅性的影響，因為位處薩赫勒（Sahel）和非洲大陸其他地區的俄國非洲軍團將在沒有適當支援下留守。

入侵烏克蘭後 俄國地緣政治地位下降

即使是在利比亞，俄羅斯正把其軍事資產從敘利亞運送到當地，但領導利比亞國民軍的陸軍元帥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）的承諾並不完全明確。迄今為止，他仍迴避向俄方給予保證，允許俄羅斯在該國正式存在（presence）。

俄羅斯之前曾經幫助阿薩德，而在2024年末，當反對派的閃電攻勢開始時，俄國與伊朗被寄望會再次襄助。但這次沒有實現，部分源於阿薩德太弱，部分則因為伊朗及其「抵抗軸心」（Axis of Resistance）內的盟友遭到以色列猛擊。然而令莫斯科分心的是，俄羅斯對於在烏克蘭停滯不前之戰爭的地緣政治專注（geopolitical preoccupation）。

但觀察俄國在歐亞大陸之地位演變的人早就已經指出，自2022年2月入侵烏克蘭之後，在克宮視為其地緣政治影響力範圍裏的多個地區，莫斯科的地位同步地有所下降。

南高加索3國轉移忠誠

南高加索地區（South Caucasus）是其中之一。該區域的亞美尼亞、阿塞拜疆和格魯吉亞，跟它們的前帝國庇護人（former imperial patron）有複雜的歷史連繫。不過，在烏克蘭的戰爭導致其忠誠（allegiances）的突然轉移，而這主要地損害了俄羅斯。

就亞美尼亞來說，它長期是俄國盟友，但前者現在愈來愈專注於跟歐盟和美國建立更緊密聯繫。舉例說，埃里溫（編者按：亞美尼亞首都）近期與華府簽署了一份戰略伙伴關係協定，又提出了一項法案，責成該國尋求加入歐盟。這些都是建基於一系列其他舉措之上，諸如將從俄羅斯購買的軍備減至最少、擴大與西方及亞洲國家（如法國、印度）的安全連繫。簡言之，亞美尼亞尋求外交關係的多元化（diversification），這進而意味着俄羅斯影響力的減弱。

然而更有趣的在於，引起亞美尼亞外交政策轉變的，是俄國不願意——或許是沒有能力——在其盟友急需的時候提供支援。在2020年第二次納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）戰爭以巴庫（編者按：阿塞拜疆首都）的驚人勝利告終之後，莫斯科向當時阿塞拜疆境內仍然存在的飛地（enclave）派遣維和部隊。而當在烏克蘭的全面戰爭一爆發，俄國軍隊在卡拉巴赫的位置便變得難以維持。2023年9月阿塞拜疆軍隊發動攻勢，以奪回亞美尼亞人聚居領土之剩餘部分的時候，俄軍袖手旁觀。這又導致俄羅斯部隊在幾個月內完全撤出。

隨着阿塞拜疆收復其領土，它的外交政策變得更加自信，並減低了對俄國的依賴。鑑於巴庫跟其傳統盟友土耳其已有密切聯繫，未來幾年「俄羅斯向量」（Russian vector）在阿塞拜疆外交政策中將變得不那麼明顯。事實上，早前據稱由俄羅斯導彈造成阿塞拜疆飛機墜毁的事件，突顯了兩國之間的現有緊張關係。

接下來是格魯吉亞——過去幾年它一直奉行務實的外交政策，不加入反俄制裁，擴大雙邊貿易聯繫，並整體地把融入歐盟和北約的追求減至最小。儘管其中大部分被描述為格魯吉亞外交政策的親俄轉向，但更仔細觀察就會揭示更為微妙的發展。

仍有20%領士被俄羅斯佔領的格魯吉亞，確實尋求與莫斯科有更穩定關係；惟格國同樣擴大與中國、土耳其、海灣國家等其他角色的連繫。此外，雖然格魯吉亞與歐盟的關係存在困難，但前者仍然繼續致力於其加入歐盟的機會。因此，該國與俄羅斯的關係，應該更多地被視為「多向量外交政策」（multi-vector foreign policy）的一部分。

俄羅斯意識到其力量的局限，它對南高加索的外交政策出現了新變化——莫斯科必須考慮到伊朗和土耳其在該區域的影響力。過去幾年來，土國和伊朗透過貿易、與區內三國（編者按：即亞美尼亞、阿塞拜疆和格魯吉亞）的雙邊政治聯繫等，使它們在該區域的影響力與日俱增。這標誌着俄羅斯在南高加索獨佔主導地位（exclusive dominance）之時代的結束，把該區域推向更為接近中東和其他角色，例如中國，以及一定程度上的西方。

俄國難扭轉地緣政治倒退

從歷史角度來看，這實際上是回歸慣常做法——傳統上，在該地區最有影響力的是中東強權。對伊朗和土耳其來說，俄國霸權（hegemony）一直都是一種反常現象。這個過程可能會對西方產生好處，畢竟，板塊的改變為多方角色創造了投射力量（project power）的機會。不過，歐盟和美國受到地理距離限制，及欠缺重要的經濟槓桿。土耳其和伊朗則都在附近，並且渴望在南高加索積累更大影響力。

總的來說，俄國在中東及其本土周邊之態勢（posture），可以說是正處於一種受管控的衰落（managed decline）。在烏克蘭的戰爭，吸走了俄羅斯的所有資源和注意力；優次考慮（prioritization）帶來了遠至敘利亞及在其鄰近地區的挫敗。這種情况的改善前景，很大程度取決於烏克蘭戰場上發生的事。但即使俄羅斯從基輔得到它想要的東西，也難以達到完全扭轉其近來的地緣政治倒退（geopolitical backsliding）。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[Emil Avdaliani]

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