王家豪：美俄會談的虛與實——結束烏克蘭戰爭的前景

特朗普政府的現實主義

特朗普尋求結束烏戰，旨在展示他上任後致力兌現競選承諾，以回應選民的支持。據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）調查，近半共和黨人（47%）認為美方提供太多支持予烏國抵禦俄方入侵。同時，較多共和黨支持者（40%）認為支援烏國損害美國國家安全。再者，認為美國有責任援助烏方、俄國侵略對美國利益構成重大威脅的共和黨人，分別只佔36%和19%。鑑於美國兩黨對烏克蘭議題存在分歧，特朗普與前任拜登政府的政策有異，不足為奇。縱然這些政策轉變被指缺乏道德基礎，但很可能具備一定民意的支持。

除了國內政治考慮，美國試圖透過結束烏戰來改善對俄關係，也受到大三角戰略思維的影響。特朗普政府繼續視中國為美國最大敵人，故此它反對將資源花於歐洲和俄烏戰爭。特朗普曾表示有能力把中國與俄國分開，將後者拉攏過來，背後假設了莫斯科與北京愈走愈近只是形勢使然，全因擁有共同邊界的大國之間理應互相猜忌。

這自然令人想起特朗普首個任期內大行其道、現實主義學派主張的「聯俄抗中」策略，但當時受制於國內傳統外交精英和國會的限制而無疾而終。有別於拜登追求跨大西洋聯盟的團結，特朗普在維持美國霸權上側重於大國之間的角力，反認為在對抗中國的道路上，俄國比歐洲更重要。

沒什麼好失去的俄羅斯

相對而言，俄國與美國展開會談沒有付出重大代價，並且可藉此擺脫國際孤立狀態。實際上，俄美兩國於普京與特朗普通話前達成換囚協議，只是俄方提前釋放被拘留的美國教師Marc Fogel以釋出誠意。

然而，俄國此後所獲的回報卻是不合理地高。在美俄會談前，俄方外交官因烏戰而遭西方國家杯葛，故此俄外長拉夫羅夫訪問的地區主要為拉美、非洲、中東和亞洲的「友好國家」。於2023年3月國際刑事法院對普京發出拘捕令後，普京甚至避免親身出席在南非舉行的金磚國家峰會，及印度和巴西先後籌辦的二十國集團峰會。因此，美俄外長會談以至正在籌備的「特普會」，有助俄國尋求外交突破，並且令它重新取得與超級大國平起平坐的機會。

此外，美俄雙邊會談對西方陣營的團結帶來嚴重考驗，而這正是克里姆林宮多年來追求的目標。在俄烏戰爭下，跨大西洋聯盟展現出鮮有的團結，尤其是歐盟跟隨美國對俄實施嚴厲經濟制裁。儘管匈牙利、土耳其不時在歐盟和北約唱反調，但它們始終無阻止反俄政策出台。不過，美俄會談再次突顯美歐之間的利益分歧，迫使歐盟各國旋即在巴黎召開緊急峰會，惟它們在派兵烏克蘭的問題上亦無法取得共識。

「集體西方」團結的瓦解，給予俄國政治宣傳素材，藉以重新散播烏國淪為棄子的信息：一方面，這進一步打擊烏克蘭前線的士氣，因烏軍已在戰場上處於守勢，而基輔要降低徵兵年齡的決定將變得更艱難；另一方面，克宮可在民眾面前展現勝利者姿態，從而掩蓋高通脹和盧布疲弱等國內經濟問題。

對烏克蘭、歐洲和中國的影響

美俄會談背後各有盤算，而遭殃的卻是無參與會談的其他持份者。面對大國談判的政治現實，小國烏克蘭顯得相當無助，特別是基輔欠缺與特朗普政府討價還價的籌碼。美國垂涎烏國礦產資源，導致基輔要在短期軍事援助與長遠國家利益之間做艱難抉擇。遺憾地，烏克蘭總統澤連斯基與特朗普互相公開批評，令問題變得更難以收拾。

除了美國，歐洲也是烏國的重要支持者，但布魯塞爾對局勢發展更多是口惠而實不至。英法德領袖不同意特朗普稱澤連斯基是「獨裁者」的說法，但各國對於向烏克蘭派遣部隊呈現分歧，尤其是如果美軍不會參與。在特朗普執政下，歐洲如何在美國與烏克蘭之間取得恰當平衡，甚為關鍵。更糟的是，歐洲大國困於國內政治局勢而自顧不暇，而俄國的周邊國家亦需關心自身安全。

對中國而言，美俄會談自然考驗中俄之間的政治互信，畢竟大三角戰略思維同樣在內地大行其道。一旦美國放寬對俄制裁，俄方對華的依賴很可能有所減少，促使兩國關係變得較平衡。假如俄烏戰爭結束，中美的戰略空窗期亦將消失，皆因華府勢必把資源重置於印太地區。當然，這一切目前都只是假想。

美俄關係與俄烏戰爭前景

誠如美俄代表所言，會談只是兩國恢復溝通的第一步。但雙方能否增加互相理解，仍待觀察，畢竟它們的核心利益和世界觀南轅北轍。

也許克宮亦對特朗普政府的行為感到驚訝，只因它做出了俄國意想不到的讓步，例如形容烏方收復所有被佔領土和加入北約的要求是不切實際，又認為基輔要舉行選舉。俄國提出的要求還包括撤銷制裁、釋放被凍結的資產，及確保烏國中立地位和裁軍。

然而，美國如何說服烏方接受不平等的停火協議，是個重大疑問。此外，特朗普政府亦需爭取國會支持，因為它具備取消對俄制裁的權力，而目前不少共和黨議員對特朗普的言行提出非議。

直至目前為止，美俄會談對結束烏克蘭戰爭還是象徵意義大於實際，距離停火之路仍然漫長。

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王家豪]